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في انتظار ديفيد هيل لتكتمل الصورة؟! ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
البناء
خفايا
قالت مصادر مالية إن تدفقات الدولار عبر شركات التحويل المالية قد تضاعفت بفعل تضامن الاغتراب اللبناني مع المقيمين وإن هذا هو سبب التحسّن في سعر صرف الليرة أمام الدولار وتوقعت أن يستمرّ الأمر حتى نهاية الخريف، خصوصاً إذا تم تمويل المستوردات الرئيسيّة الخاصة بالإعمار من الخارج.
كواليس
قالت مصادر دبلوماسية إنّها تميّز بين الخطاب الدعائي الذي يُطلقه المسؤولون الدوليّون في جولاتهم بين المصابين والمتطوّعين وبين الكلام الذي يقولونه في الغرف المغلقة، فما تريده الدول ومَن هي الجهة التي تملك منحه وما هو المقابل، هي العناصر التي تصنع السياسة. وهنا ليس الناس هم الشريك الذي يريده العالم الخارجي.
الجمهورية
لوحظ أن حزباً بارزاً لم يكن راضيا عن خطوة مهمة إتخذها حليفه أخيراً.
تساءلت أوساط سياسية عن سبب المواكبة غير المسبوقة لوزيرة في الحكومة المستقيلة إلى موقع الانفجار ؟
حذرت سفارات رعاياها والعسكريّين الذين يخدمون في اليونيفيل من الاقتراب كثيراً من أحد المواقع المدنية ألسباب
أمنية.
اللواء
كشف مصدر مطلع أن لبنان تجاوز قطوعاً قضائياً، إذ كان ثمة نية بإقالة مرجعية قضائية كبيرة على خلفية التوقيفات في المرفأ!
يسود اضطراب في السوق السوداء، من جرّاء الانخفاض غير الخاضع لترتيبات الصيارفة من الفئتين "أ" و"ب"!
عدلت دولة إقليمية من خطة المواجهة مع دولة كبرى على أرض لبنان، باعتماد الدبلوماسية أولاً؟!
نداء الوطن
تردد أن تقريراً من مجموعة عناصر إنقاذ لدولة غير عربية تضمن إشارات من شأنها أن تعطي إضافات على رواية السلطات اللبنانية لانفجار المرفأ.
سُمع في مجلس خاص لقوى سياسية من قوى "الثامن من آذار" أنّ حقيبة الطاقة لن تعود من حصة "التيار الوطني الحر".
عُلم أنّ إحدى القوى المشاركة في الحكومة المستقيلة طلبت من الوزراء الموالين لها الاستمرار بالعمل لأنّ فترة تصريف الأعمال قد تطول.
صحيفة الأنباء
منسوب مرتفع
عاد منسوب التواصل المرتفع بين فريقين سياسيين ومرجعية سياسية الى وتيرة عالية وكثيفة.
*ملاحظات
طلبت كتلة نيابية ملاحظات على مضمون مبادرة طرحتها من كتل نيابية تتلاقى معها على الطرح نفسه، تمهيداً للسير بصيغتها النهائية.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- الدولة القاتلة من يحاسبها؟
- تسابق دولي على الدعم والمطالبة بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- استقالة حسان دياب لا تكفي
- انفجار المرفأ سيفرض تعديل خطة الإنقاذ
- تابوتُ العهد
- المياه الحكومية لا تزال "عكرة"... وجنبلاط عن زيارة بعبدا: "منشوف"
- كباش أميركي - إيراني على أرض الإنفجار: خلاف على الحكومة والتحقيقات
- «عجقة» عسكرية غربية... وباريس تتبنى الشروط الأميركية: حكومة «محايدة» وانتخابات مبكرة
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