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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 5 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إن تدفقات الدولار عبر شركات التحويل المالية قد تضاعفت بفعل تضامن الاغتراب اللبناني مع ‏المقيمين وإن هذا هو سبب التحسّن في سعر صرف الليرة أمام الدولار وتوقعت أن يستمرّ الأمر حتى نهاية ‏الخريف، خصوصاً إذا تم تمويل المستوردات الرئيسيّة الخاصة بالإعمار من الخارج‎.‎

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّها تميّز بين الخطاب الدعائي الذي يُطلقه المسؤولون الدوليّون في جولاتهم بين المصابين ‏والمتطوّعين وبين الكلام الذي يقولونه في الغرف المغلقة، فما تريده الدول ومَن هي الجهة التي تملك منحه وما هو ‏المقابل، هي العناصر التي تصنع السياسة. وهنا ليس الناس هم الشريك الذي يريده العالم الخارجي‎.‎

 

الجمهورية

لوحظ أن حزباً بارزاً لم يكن راضيا عن خطوة مهمة إتخذها حليفه أخيراً‎.‎

تساءلت أوساط سياسية عن سبب المواكبة غير المسبوقة لوزيرة في الحكومة المستقيلة إلى موقع الانفجار ؟

حذرت سفارات رعاياها والعسكريّين الذين يخدمون في اليونيفيل من الاقتراب كثيراً من أحد المواقع المدنية ‏ألسباب‎

أمنية‎.‎

 

اللواء

كشف مصدر مطلع أن لبنان تجاوز قطوعاً قضائياً، إذ كان ثمة نية بإقالة مرجعية قضائية كبيرة على خلفية ‏التوقيفات في المرفأ‎!‎

يسود اضطراب في السوق السوداء، من جرّاء الانخفاض غير الخاضع لترتيبات الصيارفة من الفئتين "أ" ‏و"ب‎"!‎

عدلت دولة إقليمية من خطة المواجهة مع دولة كبرى على أرض لبنان، باعتماد الدبلوماسية أولاً؟‎!‎

 

نداء الوطن

تردد أن تقريراً من مجموعة عناصر إنقاذ لدولة غير عربية تضمن إشارات من شأنها أن تعطي إضافات على ‏رواية السلطات اللبنانية لانفجار المرفأ‎.‎

سُمع في مجلس خاص لقوى سياسية من قوى "الثامن من آذار" أنّ حقيبة الطاقة لن تعود من حصة "التيار الوطني ‏الحر‎".‎

عُلم أنّ إحدى القوى المشاركة في الحكومة المستقيلة طلبت من الوزراء الموالين لها الاستمرار بالعمل لأنّ فترة ‏تصريف الأعمال قد تطول‎.‎

 

صحيفة الأنباء

منسوب مرتفع

عاد منسوب التواصل المرتفع بين فريقين سياسيين ومرجعية سياسية الى وتيرة عالية وكثيفة‎.‎

 

‎*‎ملاحظات‎ ‎

طلبت كتلة نيابية ملاحظات على مضمون مبادرة طرحتها من كتل نيابية تتلاقى معها على الطرح نفسه، تمهيداً ‏للسير بصيغتها النهائية.

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