- الدولة القاتلة من يحاسبها؟
- تسابق دولي على الدعم والمطالبة بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- ديبلوماسيون "يُبشِّرون": الإنفراج اقترب!
- هل أبلغ "حزب الله" حلفاءه الأساسيين رفع الغطاء عنهم؟
- استقالة حسان دياب لا تكفي
- هل ستتقاطع واشنطن والضاحية ضد باريس؟
- انفجار المرفأ سيفرض تعديل خطة الإنقاذ
- المحقق العدلي الثالث... ثابت... لكن ماذا عن التحقيقات؟
- تابوتُ العهد
- هل تمّ تضليل دياب؟ وكيف طارت زيارة المرفأ؟
- أستراليا.. فيكتوريا: وحش كورونا يحصد أرواح 14 شخصا و372 حالة جديدة
- المياه الحكومية لا تزال "عكرة"... وجنبلاط عن زيارة بعبدا: "منشوف"
- كباش أميركي - إيراني على أرض الإنفجار: خلاف على الحكومة والتحقيقات
- «عجقة» عسكرية غربية... وباريس تتبنى الشروط الأميركية: حكومة «محايدة» وانتخابات مبكرة
- وحش «سوليدير» يرعب سكّان محيط المرفأ
- "لقاح" لموسكو وطهران
- عند برّي... "دمار البلد ولا خراب الكرسي"
- لبنان بين "قيصر" و"ماغنيتسكي": هل تطال العقوبات باسيل؟
- لبنان بمهب التدويل: واشنطن تقطف "تعب" ماكرون
- الأميركيون يمسكون بمرفأ بيروت الجديد
- بيروت في قبضة "قانون الطوارىء"!
- بعد تفجير بيروت: وزراء الأشغال والعدل ووزير المال أمام القضاء
- لن نتوقف عن الصراخ في وجه زمرة “قانون الطوارئ”
- الانفجار تسبّب بهبوط الدولار!
- ما الذي حدث في بيروت: مستودع ذخيرة فجّر نيترات الأمونيوم
- ماكرون اتصل بعون وبرّي والحريري: نرشّح نواف سلام
- طارت الحكومة... وبقيت "زين" و"أوراسكوم"
- "التيار الوطني" مع سلاح "حزب الله"... وما عدا ذلك تحرّر منه!
- توزيع خرائط لمخازن مزعومة للمقاومة: جنبلاط يحضّر لـ5 أيار جديد
- ذهبت الحكومة والمجلس باقٍ: بيروت تحتَ إمرة العسكر... و٨ نواب خارج البرلمان
- انخفاض سعر صرف الدولار: استعدّوا للأسوأ
- السلطة أنهت الحداد: الانفجار وراءنا
- استقالة استعراضية من بلدية بيروت
- مستشفى ميداني في صيدا أيضاً؟
- صوّان محققاً عدلياً في تفجير المرفأ
- "كورونا" يتفشّى في طرابلس وتطبيق الإجراءات صعب!
- ماذا يعني احتفال المُقاومة بالذّكرى 14 للانتِصار في حرب تمّوز في ظِل الأوضاع الحاليّة المُتوتّرة في لبنان؟ وما هي الفقرة التي كُنت أتمنّى أن أضيفها لخِطاب السيّد نصر الله بهذه المُناسبة؟ وما المشهد الذي عشته في هذه الحرب ومِن الصّعب نسيانه؟
- عن ميا خليفة ودعم لبنان
- تعدد الصيغ الحكومية المطروحة.. و«أف.بي.آي» يشارك في تحقيقات المرفأ
- توقعات الأبراج ليوم August 14, 2020
- مرافقة إيرانية لزيارة أميركية إلى بيروت للاشتراك في تقرير مستقبل لبنان
- لبنان... هل بدأ الاستثمار الخارجي في «الأرض المحروقة»؟
- بوساطة أميركية.. إسرائيل والإمارات تعلنان تطبيعا كاملا للعلاقات
- يقتل المصاب خلال 24 ساعة.. روسيا تطعّم مواطنيها ضد مرض “الموت الأسود” بعد انتشاره في الصين
- وفاة عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين في مصر داخل السجن
- البرلمان اللبناني يصادق على اعلان حالة الطوارئ في بيروت عقب الانفجار
- السلطة والمعارضة تتخبطان و"كاسحة" ماكرون وسط الألغام
- نعم للحلول لا للمقايضة
- باريس تنصح «بالتقاط الفرصة».. والبحث عن «الرئيس» يسابق الوقت والشروط
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
في انتظار ديفيد هيل لتكتمل الصورة؟! ...الكاتب:
الدولة القاتلة من يحاسبها؟
تحولت الدولة قاتلة. تقتل بوسائل فورية ومباشرة باطلاق النار على المتظاهرين خلافا لكل القوانين والاعراف والاتفاقات الدولية، كما تقتل مواطنيها والمقيمين على ارضها بمواد شديدة التفجير، او تعمد الى قتل الناس بالموت البطيء عبر السموم المنتشرة في الاجواء والنفايات في الانحاء، وعبر سرقة اموال الناس ومدخراتهم، واضعاف العملة، وضرب الاقتصاد وافقار الناس بضروب الفساد واهدار المال العام وصولا الى افلاس البلد.
ويبدو ان الدولة التي تحصنت في القصور والسرايا والمجالس، لم تكتف بالدماء التي ارهقت في انفجار المرفأ الكارثي، بل اكملت اجرامها باطلاق النار الحي والمباشر على المتظاهرين.
وقد أعلنت امس مجموعة أطباء "القمصان البيض"، أن القوى الأمنية أطلقت الرصاص الحي "الخردق" مباشرة على المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي حصلت الأسبوع الفائت، في محيط مجلس النواب.
وقالت المجموعة، في مؤتمر صحافي، ان في الثامن من آب تدفق إلى المستشفيات عشرات المواطنين المفقوئي الأعين، بسبب الطلقات المباشرة، وكذلك المصابون في صدورهم ووجوههم أو في الجمجمة.
وانتشرت صور كثيرة وثقت كيفية إطلاق النار على المتظاهرين خلال تلك الاحتجاجات، وأظهرت أن حتى إطلاق الرصاص المطاطي كان يتم عن قرب وعلى مناطق الرأس. ووثق المتظاهرون حالات كثيرة لأشخاص أصيبوا بعدة كرات حديد صغيرة في مختلف أنحاء اجسادهم، ما يشير إلى استخدام القوى الأمنية مقذوفات مثل تلك التي تستخدم لصيد الخنازير والحيوانات البرية.
وأكدت مجموعة أطباء "القمصان البيض" أن وزارة الصحة أوقفت لساعات قليلة ومنعت المستشفيات أن "تطبب" المصابين بمظاهرات يوم السبت على حساب الوزارة. لكن المستشفيات والأطباء لم يقبلوا. وتم الضغط من قبل نقابة المستشفيات والأطباء على وزارة الصحة، فتراجعت عن قرارها خلال ساعات. وكانت تلك الليلة قد شهدت احتجاجات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذا التصرف من قبل وزارة الصحة، ما جعلها تتراجع عن قرارها، ونشرت بياناً تنفي فيه الأمر.
وعرضت مجموعة الأطباء في المؤتمر (وهم عبارة عن لجنة من الأطباء المتطوعين لإسعاف جرحى التظاهرات) عرضاً موثقاً بالفيديو والصور. وهو بمثابة دليل ملموس وإخبار للقضاء، لأن ما حصل يعتبر جريمة محاولة قتل وفق اي قانون محلي أو دولي. وشرحوا بالتفاصيل الطبّية لأنواع الأسلحة المستخدمة وتصنيفاتها، والمسافات التي أُطلقت منها الأعيرة النارية، والتصويب المتعمد، وعشوائية إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
ووثق المتظاهرون العنف الذي مارسته القوى الأمنية يوم السبت الفائت، ووقع ضحيته سبعة جرحى، إصاباتهم بالعيون برصاص مطاطي، وبمقذوفات الخردق. وأصيب أحدهم بالكبد وآخر بالبطن، واستمر نزيف الدم داخل البطن لساعات، وكاد يموت. كما استخدمت قنابل الغاز المسيل الذي ألحق أذى بالعيون وحروقا بالجلد واضطرابات بالجهاز التنفسي، وتوقف القلب.
وكان وزير الصحة السابق، محمد جواد خليفة، أكد أن الجرحى الذين عاينهم كانوا مصابين بالبطن والرأس بمقذوفات الخردق. وأحد المصابين فُتحت بطنه وكانت حالته خطرة.
من جهتها نفى المكتب الإعلامي لوزارة الصحة "الأخبار التي تم تداولها مساء السبت الماضي وتتكرر، أن الوزارة رفضت معالجة المصابين في أحداث بيروت على نفقتها".
وقد استنكرت مصلحة الأطباء في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، "إطلاق النار الحيّ على المتظاهرين سيّما أنّ حقّ التظاهر هو حقّ من حقوق المواطنين المصان بموجب الدستور، وبالمقابل فإن إطلاق النار محظّر عالمياً بموجب المعاهدات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان، إضافة الى حصده عدد كبير من الجرحى جرّاء الإصابات المباشرة على الأعين من رصاص مطاطي وخردق والذي أدى الى إصابات بالغة، كما نهيب بمسؤولية القوى الأمنية للحفاظ على حق المواطنين في التظاهر السلمي وعدم التعرض لهم بالسلاح الحربي".
وأضافت: "ندعو القضاء للتحرك فوراً وبشكل تلقائي لفتح تحقيق جنائي ومحاسبة المرتكبين".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الدولة القاتلة من يحاسبها؟
- تسابق دولي على الدعم والمطالبة بالإصلاحات
- أسرار وخفايا لبنانية
- استقالة حسان دياب لا تكفي
- انفجار المرفأ سيفرض تعديل خطة الإنقاذ
- تابوتُ العهد
- المياه الحكومية لا تزال "عكرة"... وجنبلاط عن زيارة بعبدا: "منشوف"
- كباش أميركي - إيراني على أرض الإنفجار: خلاف على الحكومة والتحقيقات
- «عجقة» عسكرية غربية... وباريس تتبنى الشروط الأميركية: حكومة «محايدة» وانتخابات مبكرة
- وحش «سوليدير» يرعب سكّان محيط المرفأ
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)