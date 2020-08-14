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"ولعت" بين رياض قبيسي وغادة عون.. "انت موظفة عند جبران باسيل"

آخر تحديث: منذ 13 من الساعات و 44 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;ولعت&quot; بين رياض قبيسي وغادة عون.. &quot;انت موظفة عند جبران باسيل&quot;

اندلعت مواجهة "تويترية" بين الصحافي رياض قبيسي والقاضية غادة عون.

 

وفي التفاصيل أنّ قبيسي توجه إلى عون قائلاً: "المعلومات تقول ان ملف الدعوى التي تقدم بها ضدي بدري ضاهر، قد تم سحبه من القاضية نازك الخطيب وتحويله للقاضية غادة عون ! هل حصل ذلك لانه كان ثمة توجه للقاضية نازك بحفظ الدعوى بعدما اقتنعت بوجود شبهات فساد على بدري ضاهر بموجب المستندات التي ابرزناها؟!"، فردّت بالقول: "النيابة العامة وحدة لا تتجزا.لذلك رجاء لا تفسيرات أو تسريبات بغير محلها".

 

إلاّ أنّ السجال لم ينته هنا، إذ ردّ قبيسي مجدداً على عون قائلاً: "مبلا انت سحبت الملف منها بس كانت بدها تحفظوا . استعدي للمعركه . انت موظفة عند جبران باسيل مش عند الشعب اللبناني للاسف . انت بتقبضي راتبك من الضرائب التي يسددها الشعب بس بتنفذي اوامر جبران باسيل . يا مرحب بأم المعارك . لا قضاء حر بوجود المستزلمين".

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