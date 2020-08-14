"ولعت" بين رياض قبيسي وغادة عون.. "انت موظفة عند جبران باسيل"

اندلعت مواجهة "تويترية" بين الصحافي رياض قبيسي والقاضية غادة عون.

وفي التفاصيل أنّ قبيسي توجه إلى عون قائلاً: "المعلومات تقول ان ملف الدعوى التي تقدم بها ضدي بدري ضاهر، قد تم سحبه من القاضية نازك الخطيب وتحويله للقاضية غادة عون ! هل حصل ذلك لانه كان ثمة توجه للقاضية نازك بحفظ الدعوى بعدما اقتنعت بوجود شبهات فساد على بدري ضاهر بموجب المستندات التي ابرزناها؟!"، فردّت بالقول: "النيابة العامة وحدة لا تتجزا.لذلك رجاء لا تفسيرات أو تسريبات بغير محلها".

إلاّ أنّ السجال لم ينته هنا، إذ ردّ قبيسي مجدداً على عون قائلاً: "مبلا انت سحبت الملف منها بس كانت بدها تحفظوا . استعدي للمعركه . انت موظفة عند جبران باسيل مش عند الشعب اللبناني للاسف . انت بتقبضي راتبك من الضرائب التي يسددها الشعب بس بتنفذي اوامر جبران باسيل . يا مرحب بأم المعارك . لا قضاء حر بوجود المستزلمين".