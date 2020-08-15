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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 4 من الساعات و 10 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

البناء:

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن تمتد فترة التشاور التي تسبق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حتى نهاية الشهر الحالي، رغم كل ما أشيع عن مهلة حدّدها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لتشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر تحت طائلة التهديد.

كواليس

قالت مصادر أوروبية إن السعي الأميركي على خط التطبيع الخليجي الإسرائيلي لن يكون كافياً لتحقيق ما يريده الأميركيون والإسرائيليون من بوالص تأمين ورسائل انتخابية ما لم يترافق مع مشاريع تسويات يكون طرفها المقابل إيران والحلفاء.

 

النهار:

مروان حمادة بلا أمن

اعلم النائب والوزير السابق مروان حماده رئيسة المحكمة الدولية والمدعي العام ووحدة الضحايا في المحكمة في لاهاي، باقدام المدير العام لامن الدولة على سحب عناصر حمايته وذلك قبل تلاوة استقالته في المجلس النيابي، ومن دون الاخذ في الاعتبار الوضع الامني الخاص بحماده، باعتباره احد الضحايا المثارة قضيتهم في المحكمة والذين يتمتعون بخصوصية الحماية.

إستغلال الأزمة

زاد سعر طن الترابة بعد الانفجار الكارثي الى ما يزيد على 800 الف ليرة بحبث بات يتعذر على الناس ترميم بيوتهم نظرا لارتفاع التكلفة وخصوصا سعر الزجاج في غياب تام لوزارة الاقتصاد لحماية المستهلكين.

إستعدادا للإنتخابات

علم أنّ مرشّحين كثيرين للحراك الشعبي للندوة النيابية باتوا في جهوزية تامة استعداداً لأي مفاجأة أو تطور او اعلان سريع عن انتخابات فرعية.

 

اللواء:

همس

يعتقد دبلوماسي مخضرم أن التمديد للطوارئ، على نحو لا يغيّر من طبيعة عملها، مرتبط بالحاجة إلى استقرار يسبق استحقاقات دولية وإقليمية كبيرة..

غمز

نصح بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، بالتريث في نقل أوراقهم وأغراضهم الخاصة، من الوزارات التي أسندت إليهم، نظراً لإحتمال طول فترة التصريف!

لغز

على الرغم من الإقبال الدبلوماسي منقطع النظير على زيارة لبنان، فإن مخاوف جدّية، من تطورات ذات تأثيرات سلبية على الاستقرار؟

 

الأنباء:

*نوع آخر

تتخوف مصادر دبلوماسية من حصول ضغوط من نوع آخر على لبنان.

*مشهد الساحة

يؤكد مرجع سياسي أن مشهد ما يجري في لبنان يؤكد أنه عاد ساحة من الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.

 

الأخبار:

نصر الله: لحكومة سياسية مع اختصاصيين

هيل "يطلب" رئيسَ وزراء يحظى بدعم شعبيّ: اللعبة انتهت!

"إسرائيل" تكذّب ابن زايد: في انتظار بقية العرب!

?التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت: القانون لا يحقق العدالة!

 

الجمهورية:

التكليف: لا إتفاق .. ولا إستشارات

المجتمع الدولي يملاً فراغ السلطة والملف الحكومي ينتظر مفاجأة

 

نداء الوطن:

عُلم أنّ أكثر من جهاز أمني أنهى تقريره الأمني في ما خص انفجار المرفأ وتمّ تسليم التقارير الى السلطات القضائية المختصة.

يتردّد أن الرئيس ايمانويل ماكرون أبلغ المسؤولين اللبنانيين حماسته لاستعانة السلطات اللبنانية بخبرات دولية يمكن أن تحل مكان "التحقيق الدولي".

يحاول فريق العهد و"حزب الله" إدخال حاكمية مصرف لبنان ضمن التسوية الجديدة التي يعمل على إبرامها مع المجتمع الدولي.

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