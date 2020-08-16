- عون يتحدى مطالب المحتجين: لن أستقيل بسبب تفجير بيروت، والتحقيقات لن تكون سريعة
- صحيفة: حزب الله يواجه أزمة كبيرة داخل بيئته و"الخناق يضيق حوله"
- "فيديو تقشعر له الأبدان".. شابة سعودية تتهم شقيقها باغتصابها على مدى 6 سنوات
- كيمبرلي غارنر بـ"فستان قصير" يكشف ملابسها الداخلية!
- دلالات استثنائية لمواقف الراعي وهيل تتجاوز الحكومة
- تنسيق أميركي فرنسي للسيطرة على المنافذ في لبنان
- شجاعة إماراتية.. ومزايدون
- نصرالله: وحدي من "يفاوض" أميركا.. وليتنحى الجميع جانباً
- ميشال عون نموذج براغماتي مفضوح يودي بالمارونية السياسية
- لبنان : “المشانق” أرعبت الحكام فاحتموا بقانون الطوارئ
- هل من خلاف بين برّي ونصر الله؟
- يا سيّد دع الناس تعيش..
- هل ينجح شينكر في ملف الصواريخ الدقيقة؟
- مارسيل غانم: صوت الناس... وصديق السياسيين
- توقعات بـ «استشارات» مطولة.. وهيل أكد سيادة لبنان على المرافق.. وغادر
- لبنان المُصاب بـ «عمى» انفجار المرفأ معلَّق على «الحبال المشدودة» من حوله
- حمادة: مجلس النواب أصبح مكروهاً من الناس ونحن رهينة سياسة حزب الله
- «الاشتراكي» سينسق مع الحريري تسمية رئيس الحكومة.. وجنبلاط في «بعبدا» قريباً
- توقعات الأبراج ليوم August 16, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم August 16, 2020
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز تعرض مؤخرتها المثيرة على شواطئ جزيرة "إيبيزا الإسبانية"!
- كيف دفعت 11 سبتمبر وكورونا باتجاه الاتفاق بين إسرائيل والإمارات؟
- بعض الباحثين في أميركا "تفكيرهم أمنياتي"!
- أستراليا: تغريم "ستار كازينو" لسماحه لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما بالمقامرة في سيدني
- أستراليا: سيدني تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا بين أبناء الجالية العربية خلال أيام قليلة
- أستراليا.. "أخطاء جسيمة وغير مبررة": النتائج الكاملة للتحقيق في واقعة "روبي برينسيس" في سيدني
- أستراليا.. "ملبورن تجاوزت الذروة": فيكتوريا تسجل 303 حالة جديدة و4 حالات وفاة
- الاحتدام إلى الذروة: حكومة "قادرة" برئاسة الحريري؟
- المجتمع الدولي يملأ فراغ السلطة والملف الـــحكومي ينتظر مفاجأة
- أسرار وخفايا لبنانية
- انتهت "زوبعة" بهاء الحريري
- لبنان القديم مات... لبنان الجديد لم يولد بعد
- الديموقراطية العددية بديلاً من تغييــــر النظام؟
- «مرقلي تمرقلك»...
- باريس كانت مع سعد وواشنطن مع نواف؟!
- بين «كارثة القرن» و»حكومة القرن»!
- قانونيون: الثقل المعنوي يبدأ من الإستقالات الكبيرة
- "غارة" إيرانية على بوارج المرفأ... ونصرالله يضع الإصبع على "الزناد"!
- «فيتو» أميركي على «حزب الله» بالحكومة .. و«المحور» يرفض الإملاءات مقابل المساعدات
- هيل «يطلب» رئيسَ وزراء يحظى بدعم شعبيّ: اللعبة انتهت!
- حشود دولية: إما يتنازل حزب الله أو الانفجار الكبير
- القصة الكاملة لسفينة الموت: رجل أعمال لبناني وعلم إيراني
- العونيون يُعرقلون التحقيق... ويحمون من دمّر المناطق المسيحيّة
- التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت: القانون لا يحقق العدالة!
- سماسرة عقاريون في بيروت المنكوبة: استثمار أم تهجير؟
- باريس في بيروت: كثير من الضبابية يؤخّر التكليف والتأليف
- ممنوع على "ظريف" زيارة شوارع بيروت
- 3.3 مليار دولار تعويضات التأمين على الخسائر تنتظر نتائج التحقيق
- التحقيق الدولي بالإنفجار عجّل بنقل زاسبكين
- زيارة هيل إستطلاعية والمشاورات الحكومية الجدية لم تنطلق بعد
صحيفة: حزب الله يواجه أزمة كبيرة داخل بيئته و"الخناق يضيق حوله"
يواجه حزب الله داخل لبنان أحد أكبر تحدياته الداخلية حتى الآن، حيث أدى الانفجار الهائل في ميناء بيروت في وقت سابق من هذا الشهر إلى وضع الحزب تحت مجهر اللبنانيين، بعد ازدياد الحديث عن أن ضخامة الانفجار سببها تخزين أسلحة للحزب داخل المرفأ، أو كون شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى تدمير أكثر من نصف العاصمة اللبنانية تخص الحزب.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإنه حتى الساعة لا يوجد أي دليل حاسم على أن هذه المواد استخدمها حزب الله، أو أنه يملكها، وهي التي أدى انفجارها في 4 أغسطس، إلى مقتل ما لا يقل عن 177 شخصًا وجرح أكثر من 6000 آخرين، ولكن لكونه الأقوى عسكريا في لبنان، فإن ذلك وضعه في قلب موجة الغضب العارم الذي اجتاح لبنان اعتراضا على الطبقة السياسية الحاكمة وعلى السلاح غير الشرعي.
موجة الغضب هذه وصلت إلى بيئة حزب الله، بحسب الصحيفة، حيث تزايد أعداد الشيعة ضمن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق، وقام المتظاهرون الغاضبون ضد الفساد والإهمال بشنق دمى السياسيين بينهم زعيم حزب الله حسن نصر الله في ساحة الشهداء بوسط بيروت، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا السب علنا في الميادين.
وقال هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت: "حزب الله في مأزق، والخناق يضيق حوله"، مضيفا: "إنها معضلة. إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. إنهم يعرفون أن المزاج السائد في لبنان لا يدعمهم حقًا".
غضب الشيعة
وتطرق نصر الله في كلمة ألقاها يوم الجمعة إلى ما أسماه "الكلمات الجارحة والممارسات المؤذية" ووجه تهديدات مبطنة لمنتقديه، وسأل أنصاره إذا كانوا غاضبين، ثم قال لهم: "تمسكوا بهذا الغضب. سنحتاج إلى هذا الغضب يومًا ما، لإنهاء محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية مرة واحدة وإلى الأبد"، ما فسر بإنه عودة إلى زمن الاغتيالات التي شهدها لبنان، واتهم الحزب بتنفيذ معظمها.
وبحسب الصحيفة، هذه المرة لا يقتصر الأمر على المسيحيين والسنة الذين طالما غضبوا من الحزب ودوره في تهديدهم واستخدام مناصريه للسلاح في مناطقهم، بل امتد هذا الغضب إلى الشيعة أيضا، وهم يشكلون بيئة الحزب ومركز ثقله، ولطالما لعب الحزب على وتر هذه الطائفة.
وتحدثت الصحيفة مع سيدة من الطائفة الشيعية تعيش في بلدة النبطية الجنوبية، تدعى نينا، حيث قالت: "أنا أم تتألم بسببهم"، وتحدثت عن الصعوبات التي تعانيها لإطعام أسرتها ورعاية أفرادها وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، وقالت: "غسل الدماغ بالحديث عن مقاومة إسرائيل لن يطعمنا أو يؤمن مستقبل أطفالنا. إنهم سبب كل ما يحدث في بلدنا".
لقد أثار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بالفعل مستوى غير مسبوق، وإن كان صامتًا، من السخط بين الشيعة اللبنانيين، وفقًا لداعم قوي سابق للجماعة الذي يعيش في الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت ولا تزال تربطه بها علاقات وثيقة.
دولة موازية
حتى قبل الانفجار، كان ثلثا الناس غاضبين، وذكر رجل أنهم جائعون وليس لديهم نقود ليأكلوا أو يشتروا الدواء، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتذمر لأنهم "يُحكمون بالحديد والنار".
وأكد محللون ودبلوماسيون أن حزب الله يكافح الآن للحفاظ على النفوذ الذي كونه منذ تشكيله في الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين، بنت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ما يرقى إلى مستوى دولة موازية قوية لها جيشها الخاص وترسانتها المستقلة، وكثيرًا ما يتباهى نصر الله بأن حزب الله وسع نفوذه ليشمل اليمن والعراق وسوريا، حيث لعب مقاتلوه دورًا أساسيًا في ضمان بقاء الرئيس بشار الأسد.
في الوقت نفسه، أدخل حزب الله نفسه في السياسة اللبنانية إلى حد أن الرئاسة والبرلمان والحكومة، التي أجبرت على الاستقالة الأسبوع الماضي وسط غضب شعبي، كلها تقبع تحت سيطرته بالتعاون مع حلفائه.
لا يزال حزب الله يحكم ولاءات عدد كبير من الشيعة، مدعوماً بشبكات المحسوبية الواسعة التي يحظى بها وتقديم الخدمات الاجتماعية التي تفوق تلك التي تقدمها الحكومة، كما تمويل هذه الشبكات والدفع لمقاتليه بالدولار، وهي سلعة نادرة في لبنان هذه الأيام، على حد قول ربيع طليس، الناشط الشيعي والصحفي من سهل البقاع، الذي تلقى تهديدات بالقتل لانتقاده الصريح للتنظيم.
وأشار إلى أن "الشقاق الطبقي" ينشأ بشكل متزايد بين من يتقاضون رواتبهم بالدولار من حزب الله وبين الشيعة العاديين الذين انهارت مكاسبهم بالليرة اللبنانية بسبب انهيار قيمة العملة المحلية، وقال: "هناك ارتفاع ملحوظ في الانتقادات للحزب. يقول الناس إن حزب الله شريك في عملية الفساد وهو أيضًا حامي الفاسدين".
وضع صعب للغاية
وصرح خشان أن المأساة أعادت تركيز الاهتمام الدولي على لبنان بعد فترة طويلة من الإهمال، مما ساهم في إدراك العديد من اللبنانيين أن حزب الله أصبح عائقاً أمام تلقي البلاد للمساعدة الدولية اللازمة لدرء المزيد من الانهيار الاقتصادي، وأضاف: "هذا يضع حزب الله في موقف صعب للغاية لأن الجميع يعلم أن لبنان معلق حتى يتم التعامل مع قضية الحزب مرة واحدة وإلى الأبد".
وأوضحت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم التي سارعت بتقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان أن المبالغ الأكبر بكثير من المساعدات المالية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد المفلس لن يتم تقديمها حتى يشرع البلد في إصلاحات سياسية جادة.
بدروه، ذكر فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، أن "حزب الله يحاول الحفاظ على الوضع الراهن وليس استبداله".
وأوضحت كيم غطاس من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن المنافسين الدوليين والمحليين للحزب يرون هذه اللحظة التي يمكنهم اغتنامها للضغط عليه للتسوية.
أما عماد سلامي، الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية، فقد أكد أن الديناميكيات مختلفة الآن، وحزب الله في وضع أضعف بكثير، وقال: "لا أحد يشك في قدرة حزب الله على السيطرة على البلاد عسكريا، لكن الأمر مختلف أن تكون قادرا على حكم البلاد والحفاظ على الانقلاب العسكري، لبنان متنوع للغاية، واقتصاده مرتبط بشدة بالغرب والدول العربية".
وأضاف سلامة أن استقالة رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته الأسبوع الماضي، وهي أول حكومة مؤلفة بالكامل من حلفاء حزب الله، أظهرت أنه لا يمكن لإيران وحدها إنقاذ لبنان.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
- كيمبرلي غارنر بـ"فستان قصير" يكشف ملابسها الداخلية!
- "فيديو تقشعر له الأبدان".. شابة سعودية تتهم شقيقها باغتصابها على مدى 6 سنوات
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز تعرض مؤخرتها المثيرة على شواطئ جزيرة "إيبيزا الإسبانية"!
- توقعات الأبراج ليوم August 16, 2020
- تنسيق أميركي فرنسي للسيطرة على المنافذ في لبنان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عون يتحدى مطالب المحتجين: لن أستقيل بسبب تفجير بيروت، والتحقيقات لن تكون سريعة
- صحيفة: حزب الله يواجه أزمة كبيرة داخل بيئته و"الخناق يضيق حوله"
- دلالات استثنائية لمواقف الراعي وهيل تتجاوز الحكومة
- تنسيق أميركي فرنسي للسيطرة على المنافذ في لبنان
- ميشال عون نموذج براغماتي مفضوح يودي بالمارونية السياسية
- يا سيّد دع الناس تعيش..
- هل ينجح شينكر في ملف الصواريخ الدقيقة؟
- مارسيل غانم: صوت الناس... وصديق السياسيين
- توقعات بـ «استشارات» مطولة.. وهيل أكد سيادة لبنان على المرافق.. وغادر
- لبنان المُصاب بـ «عمى» انفجار المرفأ معلَّق على «الحبال المشدودة» من حوله
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)