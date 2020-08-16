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الرئيس اللبناني يؤكد أنه يجب حل المشاكل مع إسرائيل قبل أي اتفاق معها
الرئيس اللبناني حول ما إذا كان مستعداً للتوصل إلى اتفاق سلام مع اسرائيل: لدينا مشاكل معها ويجب حلها أولاً
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء السبت، أنه يجب حل المشاكل مع إسرائيل قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام معها.
وأتت تصريحات عون، خلال مقابلة مع شبكة "بي ام اف تي في" الاخبارية الفرنسية، بعد يومين على توصل دولة الإمارات العربية وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات رأى فيه الفلسطينيون "خيانة" لقضيتهم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مستعداً للتوصل إلى اتفاق سلام مع اسرائيل، أجاب عون "بحسب. لدينا مشاكل مع إسرائيل، ويجب حلها أولاً". وحول الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، قال عون "إنها دولة مستقلة" في إشارة إلى الإمارات.
ورداً على سؤال حول ما إذا فكر بترك الحكم، أجاب عون "هذا أمر مستحيل لأنه يخلق فراغ في السلطة، الحكومة استقالت.. لنتخيل أنني سأستقيل.. من سيضمن استمرار السلطة؟".
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سيدني - استراليا
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