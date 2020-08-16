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باسيل يعلن نهايته.. عقوبات ونبذاً واغتيالاً سياسياً
بدا جبران باسيل وكأنه يدير شركة مفلسة. وعلى الرغم من إفلاسها لا يزال مثابراً على العمل. هو مع حزب الله ومع الحياد ومع الاستراتيجية الدفاعية في آن واحد. باسيل يدير تفليسته وكأنها "ثروة".
التحول الدراماتيكي
في الزيارة السابقة، لا الأخيرة، لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى لبنان، كانت متانة الصداقة بينه وبين باسيل تحتّم الجلوس معاً على مائدة في أحد مطاعم وسط بيروت. كان هذا مؤشراً على الطابع الحميمي للعلاقة بين الرجلين. لكن، في الأسبوع الفائت، لم يسجّل أي لقاء بين باسيل وظريف. أيضاً، وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، الذي ارتبط بـ"صداقة" مع باسيل، وزاره لثلاث ساعات في منزله قبل أشهر، لم يلتقه هذه المرة. بل التقى نواباً من التكتل الذي يرأسه. ولنذكر، أن باسيل استند على زيارة هيل السابقة في مساعيه لإنجاز تشكيلة حكومة حسان دياب، واعتبر أنه حظي بضوء أخضر أميركي لإطلاق يده في تشكيل الحكومة والتحكم بها.
المشهد تحوّل بشكل دراماتيكي. قالها باسيل علانية: "جاهز للعقوبات، ولا أريد المشاركة في عزل فريق لبناني"، وهو يقصد حزب الله. وقال أيضاً إنه لا يريد المشاركة في أي حكومة، بعدما تبلّغ الفيتو الدولي على مشاركته، ربطاً بسياسة فرض العقوبات التي يلوّح بها الأميركيون. لكنه حاول في المقابل بالإضافة إلى رهانه على تقديم كل ما يلزم لحزب الله، أن يطرح الإستراتيجية الدفاعية ويتبنى سياسية الحياد. لعلّه بهذا التناقض يستعيد شيئاً من علاقاته مع الخارج. قدّم لحزب الله ما يريد، باستثناء مهاجمته في موضوع السياسة الداخلية. وهذه سياسة واضحة ينتهجها باسيل لابتزاز الحزب دوماً، وجعله يتخلى عن الجميع، لحسابه فقط. وفي مقابل مواقفه في الدفاع عن حزب الله خارجياً، كان رئيس الجمهورية يدلي بمواقف جديدة على قناة فرنسية، عندما سئل عن إحتمال الذهاب إلى سلام مع إسرائيل، فأجاب: "حسب التطورات. هناك خلافات مع اسرائيل لا بد من حلّها". ومن بين الخلافات التي أشار إليها عون تبرز مسألة ترسيم الحدود. لكن عون لم يجزم سريعاً برفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي. فمشروع عون الوحيد الآن هو مستقبل باسيل. هنا تتجلى لعبة توزيع الأدوار، عون يوفر الحماية الدولية لباسيل، وباسيل يبقي على الاستراتيجية المرتبطة بالحزب.
نهاية الظاهرة
يبدو باسيل وكأنه بضاعة سياسية كاسدة. كل المواقف التي يطلقها لم تعد تجدي نفعاً، ولا أحد جاهز للشراء. لم يلتق به وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، ولا ديفيد هيل. يمكن القول إن الواقع الذي بدأ بنهاية الظاهرة الجبرانية، هو خروج سعد الحريري من التسوية. فباسيل بنى كل مستقبله السياسي على السير على خطى رئيس الجمهورية، أي التحالف مع حزب الله والتفاهم مع تيار المستقبل. عندما خرج الحريري افتقد باسيل للغطاء السنّي، فلم يعد قادراً على الوصول إلى رئاسة الجمهورية. وانعكس الأمر مسيحياً وبدأت مسيرة الضعف. بل وانسحب الأمر على حزب الله، الذي لم يعد قادراً على دعم مرشح رئاسي لن يكون بمستطاعه فرضه لا وطنياً ولا مسيحياً، بعدما تحول إلى أكثر شخصية مكروهة لبنانياً وعربياً ودولياً.
المحطة الثانية في نهاية هذه الظاهرة، كانت بحكومة حسان دياب التي هندسها باسيل، وفشل هذا التحالف المتين والقوي بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله فشلاً ذريعاً. فتحمل باسيل المسؤولية. وجاء تفجير مرفأ بيروت، كتتويج للأحداث المأسوية. لم يعد حزب الله قادراً على تحمّل أعباء باسيل، الذي انسحب خمسة نواب من كتلته، ودخل في مواجهة مع تيار المردة الحليف الأساسي الثاني للحزب. لم يعد يستطيع الحزب تحمله مع شتائمه وتهجماته على الرئيس نبيه برّي. حتى باسيل نفسه لم يتمكن من تحمل تداعياتها، فزار عين التينة أكثر من مرّة استرضاءً.
ينتظر باسيل فصلاً جديداً من العقوبات، معلناً أنه "جاهز". وهذا يذكرنا بالملك شارل الأول قبل قطع رأسه، حين قال إنه جاهز للعقاب الذي سينزل به. وطلب أن يرتدي كنزة حتى لا يرتجف من البرد ويظنونه الناس خائفاً. وربما هذا ما قصده باسيل عندما قال: "نتعرض للاغتيال السياسي"، مع فارق أن باسيل، يبحث عن كنزة في شهر آب وعزّ صيف حارق.
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منير الربيع
صحافي لبناني
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