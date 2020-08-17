- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيف ضوابط السفر إلى الخارج
- أستراليا: ارتفاع عمليات النصب بنسبة 55% والمحتالون ينتهزون فرصة كورونا والمساعدات الحكومية
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز تعتذر "بلا تحفظ" على أخطاء سفينة روبي برنسس
- لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
- لبنان «يرقص فوق البراكين»
- السلطة اللبنانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً لقمع شعبها!
- تقرير شامل للمرصد الأورومتوسطي يرصد أزمات لبنان المتلاحقة والانتهاكات المتفاقمة
- الراعي يعلن رسمياً «مذكرة لبنان والحياد الناشط»
- «كورونا» لبنان من التفشي إلى الانفجار وإعلان النفير العام والإقفال لأسبوعين
- مذكرة توقيف لمدير عام الجمارك بتفجير مرفأ بيروت
- المحكمة الدولية: مصير الوديعتين الإيرانية والسعودية في لبنان (1)
- ضربات موجعة تلقتها إيران.. وانتكاسة لنفوذ خامنئي في المنطقة
- لبنانيون يختارون طريق الهجرة بعد انفجار مرفأ بيروت المروّع
- كارثة بعد انفجار بيروت.. مستشفيات خرجت عن الخدمة وكورونا ينتشر بقوة في العاصمة
- إرجاء انتخابات نيوزيلندا بسبب الوباء ووفيات الهند تتجاوز 50 ألفاً
- جديد جريمة تقطيع مصري لزوجته.. كاميرات مراقبة تكشف
- 48 ساعة مفصلية لحكم الحريري وما بعده
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج
- أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني
- أستراليا.. مع تراجع عدد الحالات: فيكتوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بمقدار 25 حالة
- عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون
- أستراليا: دعوات لسكان نيو ساوث ويلز بالخضوع للاختبار مع تزايد الحالات المرتبطة بمدرسة للبنات
- القطرية تنقل "الطلاب الدوليين" إلى أستراليا مع أخذ الاحتياطات لمنع نقل كورونا
- غداً الحكم في اغتيال الحريري والمحكومون في عداد الموتى!
- الرفاعي: عون أقسم يميناً على دستور لا يقتنع به
- المحكمة الدولية: فرصة السنّة لمنح لبنان توازنه
- باسيل لمحازبيه: هاكم المزيد من التناقضات!
- مراطبين الغضب وبرندات الجوع على بلاط البوارج
- أين جمهور الحياد والعدالة؟
- زلزال جيوبوليتيكي ضرب الشرق الأوسط
- بالفيديو: ذخائر تنفجر بوضوح بالعنبر رقم ١٢ قبل الانفجار الكبير بلحظات!
- الانتخابات المبكرة تتصدر سيناريوهات الحل في لبنان
- جبران باسيل يراهن على إيران للوصول إلى كرسي الرئاسة
- حسن نصرالله… الواقع والأرقام
- شارل سابا: مرفأ بيروت منجم ذهب للسياسيين
- لبنان على الخط الأمامي لـ «زلازل» المنطقة
- الراعي لحكومة «إنقاذ» الشعب.. وباسيل: لن نسكت عن أي تطاول
- سُقوط مشروع قرار بتجميد حظر الأسلحة على إيران صفعة قويّة ومُؤلمة لترامب في مجلس الأمن.. هل ستحصل طِهران على منظومة صواريخ “إس 400” مدعومةً بطائرة الشّبح العِملاقة “سو 57” الخريف المُقبل؟ وكيف أعطت التّهديدات الإيرانيّة للأوروبيين ثِمارها؟
- حدث في مثل هذا اليوم August 17, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 17, 2020
- باسيل يعلن نهايته.. عقوبات ونبذاً واغتيالاً سياسياً
- من هي الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع اسرائيل؟
- الرئيس اللبناني يؤكد أنه يجب حل المشاكل مع إسرائيل قبل أي اتفاق معها
- كايلي جينر بـ"بيكيني" مثير يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- عون يتحدى مطالب المحتجين: لن أستقيل بسبب تفجير بيروت، والتحقيقات لن تكون سريعة
- صحيفة: حزب الله يواجه أزمة كبيرة داخل بيئته و"الخناق يضيق حوله"
- "فيديو تقشعر له الأبدان".. شابة سعودية تتهم شقيقها باغتصابها على مدى 6 سنوات
- كيمبرلي غارنر بـ"فستان قصير" يكشف ملابسها الداخلية!
- دلالات استثنائية لمواقف الراعي وهيل تتجاوز الحكومة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
باريس كانت مع سعد وواشنطن مع نواف؟! ...الكاتب:
-
بين «كارثة القرن» و»حكومة القرن»! ...الكاتب:
-
قانونيون: الثقل المعنوي يبدأ من الإستقالات الكبيرة ...الكاتب:
-
حشود دولية: إما يتنازل حزب الله أو ...الكاتب:
-
القصة الكاملة لسفينة الموت: رجل أعمال لبناني ...الكاتب:
لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
مخاوف من انفجار في ظل أجواء طائفية مشحونة.
لبنان على بعد سويعات قليلة من صدور الحكم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في ظل مؤشرات على أن الحكم شبه محسوم بإدانة المتهمين الأربعة التابعين لحزب الله الشيعي، وهذا يثير مخاوف من تفجر الشارع اللبناني لاسيما السني.
بيروت – يترقب اللبنانيون بقلق صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، عبر تفجير موكبه في العاصمة بيروت في 14 فبراير 2005، والمتهمون فيها عناصر من حزب الله.
ورغم الدعوات المتتالية لضبط أي ردود فعل لاسيما في الشارع السني، إلا أن هناك خشية من انفلات الوضع وخروج الأمور عن السيطرة، لاسيما وأن أجواء الشارع المشحونة مهيئة لمثل هكذا سيناريو على وقع غضب متنام خلفه انفجار مرفأ بيروت المدمر في الرابع من أغسطس الجاري، والذي تسبب في 178 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح والعشرات من المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لتقديرات رسمية غير نهائية.
وكان مقررا صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري في 7 أغسطس الجاري، لكن احتراما لعائلات ضحايا انفجار المرفأ ومراعاة لإعلان لبنان الحداد لمدة ثلاثة أيام، أجلت المحكمة إلى 18 أغسطس النطق بالحكم غيابيا بحق أربعة متهمين ينتمون إلى حزب الله.
وغادر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بيروت، الاثنين متوجها إلى لاهاي، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده، ومن المقرر أن يصدر بيانا بعد القرار يتناول فيه الحكم المرتقب، والذي يكاد يكون محسوما بإدانة المتهمين.
ويرجح أن يطالب الحريري في بيانه حزب الله بتسليم المتهمين، الأمر الذي لن يقبله الأخير، وسبق أن توعد أمينه العام حسن نصرالله بقطع الأيدي التي تمتد إليهم.
بلال عبدالله: أعتقد أن جميع المتهمين في اغتيال الحريري ماتوا
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، وقد اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة قتلة الحريري.
ويقول القيادي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، “تيار المستقبل لجأ إلى المحكمة الدولية كخيار وبثقة مفتوحة، لذلك سننتظر الحكم وكيفية عرضه وما إذا كانت هناك جهات أخرى سيتم التلميح إليها على الأقل بالحكم، ومن بعدها يعلن التيار موقفه”.
وتيار المستقبل (سُني) هو حزب سياسي يترأسه رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، الذي دخل عالم السياسة عقب اغتيال والده.
وأضاف علوش أن “البعض يتخيل أن المحكمة تنتظر توقيتا معينا لتصدر حكمها، والبعض يتهمها بأنها تخطط لتكبير الإشكال (الأزمة) في لبنان، لكن عملية اغتيال الحريري حصلت، وهناك من نفذها وجهات سياسية خططت لها”.
وتابع “المتهمون، بناء على المعطيات المادية التي ظهرت، هم من حزب الله، بالنسبة لنا هناك خمسة متهمين أصبحوا أربعة حوكموا بناء على قرائن ومعايير عالية من العدالة، وتم الدفاع عنهم بالطريقة اللازمة، وبالنهاية الحكم سيصدر”.
والمتهمون خمسة هم: سليم عياش، حسن مرعي، حسين عنيسي، أسد صبرا، ومصطفى بدرالدين، لكن الأخير، وهو قيادي عسكري سابق بحزب الله، قُتل في سوريا عام 2016.
وأردف علوش”موقفنا من حزب الله واضح، كل الدوافع لاغتيال الحريري موجودة لدى حزب الله، وهو حزب مارس الإرهاب بمختلف أشكاله داخليا وخارجيا، وبينها اغتيال السياسيين”.
وحول إمكانية اتخاذ مجلس الأمن قرارات على خلفية الحكم المرتقب، أجاب بأن “هذا الأمر مرتبط بمجلس الأمن، المحكمة أُنشئت بقرار منه، وستُسلم الحكم له، وعلى المجلس أن يتصرف، سواء تجاه الحكومة اللبنانية أو مباشرة تجاه القتلة”.
ويخشى أن يشعل الحكم الساحة السنية، ما قد ينزلق بالبلاد إلى حرب طائفية، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 – 1990).
وقال النائب عن كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله، “في الجو السياسي الحالي ستكون هناك أفضلية للاستقرار الداخلي، لا أستبق كلام (سعد) الحريري، ولكن نعرف عادة في هذه الظروف كيف توضع الأولويات”.
وحيال الموقف الدولي المحتمل من الحكم المنتظر، قال عبدالله “أعتقد أن جميع المتهمين ماتوا، لا نعرف إلى أين يمكن أن يصل الموضوع دوليا.. مجلس الأمن سيتعاطى مع الدولة اللبنانية، إلا إذا وضع القضية تحت الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة)، وأتمنى ألا نصل إلى هنا”.
ويتيح هذا الفصل، الذي أُنشئت تحته محكمة الحريري، فرض عقوبات ثم استخدام القوة، في حال وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
- لبنان «يرقص فوق البراكين»
- السلطة اللبنانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً لقمع شعبها!
- تقرير شامل للمرصد الأورومتوسطي يرصد أزمات لبنان المتلاحقة والانتهاكات المتفاقمة
- الراعي يعلن رسمياً «مذكرة لبنان والحياد الناشط»
- «كورونا» لبنان من التفشي إلى الانفجار وإعلان النفير العام والإقفال لأسبوعين
- مذكرة توقيف لمدير عام الجمارك بتفجير مرفأ بيروت
- المحكمة الدولية: مصير الوديعتين الإيرانية والسعودية في لبنان (1)
- لبنانيون يختارون طريق الهجرة بعد انفجار مرفأ بيروت المروّع
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)