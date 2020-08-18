- "مذكّرة الحياد" بوجه "العهد".. فهل يقتدي الراعي بصفير ويدعوه إلى "الاعتزال"؟
- مصادر أميركية: ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر!
- عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
- لبنان "مقبرة الحقيقة"!
- بين المحكمة الدولية ومحكمة "حزب الله" صدر الحكم... لكن اغتيال الحريري مستمرّ
- بري: لا يوجد إلا مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري
- الحريري وديعةٌ سعودية تبِيِضُ ذهباً للأسد في لبنان (2)
- بدري ضاهر للمحقق العدلي: النيترات دخلت بموافقة اليونيفل!
- الجيش: حاملة المروحيات الفرنسية باقية
- برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
- مرفأ بيروت كان هناك وكانت أطياف شهـدائه فوقه
- «حياد» السماسرة: إعادة إنتاج نموذج التركّز في الثروة والدخل
- محكمة خاصة بتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضا
- زعامات الموت والجنون
- «كورونا»: الإصابات بالآلاف يومياً؟
- تثبيت عناصر إطفاء بيروت بعد استشهادهم
- علوش: طرابلس تعتبر "حزب الله" هو العدو
- ماكرون وسلاح "حزب الله" ومجلس الأمن!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيف ضوابط السفر إلى الخارج
- أستراليا: ارتفاع عمليات النصب بنسبة 55% والمحتالون ينتهزون فرصة كورونا والمساعدات الحكومية
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز تعتذر "بلا تحفظ" على أخطاء سفينة روبي برنسس
- لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
- لبنان «يرقص فوق البراكين»
- السلطة اللبنانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً لقمع شعبها!
- تقرير شامل للمرصد الأورومتوسطي يرصد أزمات لبنان المتلاحقة والانتهاكات المتفاقمة
- الراعي يعلن رسمياً «مذكرة لبنان والحياد الناشط»
- «كورونا» لبنان من التفشي إلى الانفجار وإعلان النفير العام والإقفال لأسبوعين
- مذكرة توقيف لمدير عام الجمارك بتفجير مرفأ بيروت
- توقعات الأبراج ليوم August 18, 2020
- المحكمة الدولية: مصير الوديعتين الإيرانية والسعودية في لبنان (1)
- ضربات موجعة تلقتها إيران.. وانتكاسة لنفوذ خامنئي في المنطقة
- لبنانيون يختارون طريق الهجرة بعد انفجار مرفأ بيروت المروّع
- كارثة بعد انفجار بيروت.. مستشفيات خرجت عن الخدمة وكورونا ينتشر بقوة في العاصمة
- إرجاء انتخابات نيوزيلندا بسبب الوباء ووفيات الهند تتجاوز 50 ألفاً
- جديد جريمة تقطيع مصري لزوجته.. كاميرات مراقبة تكشف
- 48 ساعة مفصلية لحكم الحريري وما بعده
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج
- أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني
- أستراليا.. مع تراجع عدد الحالات: فيكتوريا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بمقدار 25 حالة
- عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون
- أستراليا: دعوات لسكان نيو ساوث ويلز بالخضوع للاختبار مع تزايد الحالات المرتبطة بمدرسة للبنات
- القطرية تنقل "الطلاب الدوليين" إلى أستراليا مع أخذ الاحتياطات لمنع نقل كورونا
- غداً الحكم في اغتيال الحريري والمحكومون في عداد الموتى!
- الرفاعي: عون أقسم يميناً على دستور لا يقتنع به
- المحكمة الدولية: فرصة السنّة لمنح لبنان توازنه
- باسيل لمحازبيه: هاكم المزيد من التناقضات!
- مراطبين الغضب وبرندات الجوع على بلاط البوارج
- أين جمهور الحياد والعدالة؟
- زلزال جيوبوليتيكي ضرب الشرق الأوسط
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المحكمة الدولية: مصير الوديعتين الإيرانية والسعودية في ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
"لقد فقدنا السيطرة على وباء كورونا، وأتوقّع ازياد عدّاد كورونا في الأيام القادمة أكثر وأكثر، وجميع أقسام كورونا في مستشفيات العاصمة "فوّلت" ودخلنا دائرة الخطر". بهذه الكلمات، وصف رئيس لجنة الصحة البرلمانية الدكتور عاصم عراجي واقع انتشار جائحة كورونا في لبنان.
ويؤكّد على كلامه مستشار وزير الصحة رضا الموسوي، مؤكّداً أنّ "المستشفيات الحكومية والعناية الفائقة امتلأت بالمرضى، ونقوم بتحويل المصابين الآن إلى المستشفيات الخاصة". أما عن المستشفيات الميدانية وتحديداً المستشفى الأردني "فلم تبدأ باستقبال حالات الكورونا بعد". شارحاً أنّ "وزير الصحة حمد حسن دعا إلى إقامة مستشفيات ميدانية، وتحويل بعضها لمعالجة مرضى كورونا، إضافة الى زيادة مستشفيين ميدانيين في الشمال والجنوب".
ودعا الدكتور عراجي في حديث لـ"أساس" إلى "إقفال البلد بشكل ضروري، رغم أنّه لا يكفي. فإذا أقفلنا البلد وعادت الناس إلى عدم الالتزام بعد 14 يوماً، سنعود إلى الدوّامة نفسها. المشكلة تكمن في عدم الالتزام بالإجراءات، فمثلاً أصدرت وزارة الداخلية قراراً بفرض غرامة على كلّ من لم يلتزم بارتداء الكمّامة، ولم نشاهد حضوراً مكثّفاً للوزارة من خلال منع التجمّعات (الأعراس، مناسبات الأحزان)".
القطاع الاستشفائي ليس بخير قد ينهار وإذا انهار ستحدث كارثة كبيرة
وتابع: "هذه مسؤولية الدولة والمجتمع والفرد. ومن أجل ذلك، وصلنا إلى هذه المرحلة الخطرة". وقال إنّه "على الناس أن تعرف أمراً بغاية الأهمية من خلال خبرتي لمدة 30 سنة في القطاع الصحي. وبعد ارتفاع جنوني للدولار، القطاع الاستشفائي ليس بخير. قد ينهار، وإذا انهار ستحدث كارثة كبيرة". وشدّد على أن لا شيء يجدي غير "إقفال البلد والتشدّد بعد فتحه بالتدابير الوقائية".
الغريب، بحسب عراجي، أنّ عدداً كبيراً من الحالات باتت تُكتشف عن طريق الصدفة: "هناك 85% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض في لبنان"، داعياً إلى "المواجهة بارتداء الكمّامة كي نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين، وأن نتباعد اجتماعياً". ويعطي مثالاً عن أحوال دول أوروبا: "فتحت المؤسسات لأنّ هناك التزاماً واقتناعاً. نيوزيلندا مثلاً، هي أوّل دولة في العالم استطاعت السيطرة على كورونا. لكن مؤخراً، قامت بإيقاف الانتخابات لأنها تدرك أنها تتعامل مع فيروس خطير". ويستغرب من أنّ الناس "لا تعترف ولا تُصدّق أنّ هناك فيروساً اسمه كورونا. فما زلنا حتى اليوم نسمع جملاً مثل: لا كورونا، وإنها كذبة".
عراجي "خائف من شهر أيلول وفصل الخريف، لأنّ الأنفلونزا ترتفع في هذا الفصل، وأخاف أن يختلط هذا بذاك وتزداد نسبة الخطورة. وأخشى أيضاً أن نصل إلى مرحلة لا نستطيع التمييز فيها بين الكورونا والأنفلونزا".
عدداً كبيراً من الحالات باتت تُكتشف عن طريق الصدفة: هناك 85% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض في لبنان وعلينا بارتداء الكمّامة كي نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين
من جهته، أوضح الموسوي لـ"أساس" أنّ "الوضع أصبح خطيراً واللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة أوصت بإقفال البلد لأسبوعين لمواجهة انتشار وباء كورونا، وهي أقل فترة زمنية للفرق الطبية كي تتقصّى عن المصابين والمخالطين وتسعفهم، ولخفض عدد المصابين كي تتمكّن المستشفيات من استيعاب عدد الإصابات".
ولدى سؤاله عن كيفية تنفيذ قرار الإقفال بخاصة مع استقالة الحكومة غير القادرة على اتخاذ قرار كهذا، أجاب: "يمكن اللجوء إلى مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ القرار، فهذا ليس عملنا. نحن رفعنا التوصيات فقط".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج
- أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني
- ضربات موجعة تلقتها إيران.. وانتكاسة لنفوذ خامنئي في المنطقة
- غداً الحكم في اغتيال الحريري والمحكومون في عداد الموتى!
- إرجاء انتخابات نيوزيلندا بسبب الوباء ووفيات الهند تتجاوز 50 ألفاً
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "مذكّرة الحياد" بوجه "العهد".. فهل يقتدي الراعي بصفير ويدعوه إلى "الاعتزال"؟
- مصادر أميركية: ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر!
- عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
- لبنان "مقبرة الحقيقة"!
- بين المحكمة الدولية ومحكمة "حزب الله" صدر الحكم... لكن اغتيال الحريري مستمرّ
- بري: لا يوجد إلا مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري
- الحريري وديعةٌ سعودية تبِيِضُ ذهباً للأسد في لبنان (2)
- بدري ضاهر للمحقق العدلي: النيترات دخلت بموافقة اليونيفل!
- الجيش: حاملة المروحيات الفرنسية باقية
- «حياد» السماسرة: إعادة إنتاج نموذج التركّز في الثروة والدخل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)