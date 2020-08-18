- أستراليا: إعلان مدينة سيدني CBD بؤرة لتفشي كورونا
- حكمت المحكمة
- محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
- هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك
- حزب الله يفاوض "إقليمياً"... محل لبنان؟
- إنه جواب فريد
- تعالوا نحمِ حزب الله من مأزق المحكمة الدولية
- الحريري بعد لاهاي... وداوني بمن كان هو الداء!
- الرئيس برّي يطرح "الدولة المدنية" ويسمّي الحريري
- العدالة لبيروت ولبنان: إسقاط السلطة المتواطئة وعزل حزب السلاح!
- الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان
- "مذكّرة الحياد" بوجه "العهد".. فهل يقتدي الراعي بصفير ويدعوه إلى "الاعتزال"؟
- مصادر أميركية: ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر!
- عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
- لبنان "مقبرة الحقيقة"!
- بين المحكمة الدولية ومحكمة "حزب الله" صدر الحكم... لكن اغتيال الحريري مستمرّ
- بري: لا يوجد إلا مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري
- الحريري وديعةٌ سعودية تبِيِضُ ذهباً للأسد في لبنان (2)
- بدري ضاهر للمحقق العدلي: النيترات دخلت بموافقة اليونيفل!
- الجيش: حاملة المروحيات الفرنسية باقية
- برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
- مرفأ بيروت كان هناك وكانت أطياف شهـدائه فوقه
- «حياد» السماسرة: إعادة إنتاج نموذج التركّز في الثروة والدخل
- محكمة خاصة بتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضا
- زعامات الموت والجنون
- «كورونا»: الإصابات بالآلاف يومياً؟
- تثبيت عناصر إطفاء بيروت بعد استشهادهم
- علوش: طرابلس تعتبر "حزب الله" هو العدو
- ماكرون وسلاح "حزب الله" ومجلس الأمن!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيف ضوابط السفر إلى الخارج
- أستراليا: ارتفاع عمليات النصب بنسبة 55% والمحتالون ينتهزون فرصة كورونا والمساعدات الحكومية
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز تعتذر "بلا تحفظ" على أخطاء سفينة روبي برنسس
- لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
- لبنان «يرقص فوق البراكين»
- السلطة اللبنانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً لقمع شعبها!
- تقرير شامل للمرصد الأورومتوسطي يرصد أزمات لبنان المتلاحقة والانتهاكات المتفاقمة
- الراعي يعلن رسمياً «مذكرة لبنان والحياد الناشط»
- «كورونا» لبنان من التفشي إلى الانفجار وإعلان النفير العام والإقفال لأسبوعين
- مذكرة توقيف لمدير عام الجمارك بتفجير مرفأ بيروت
- توقعات الأبراج ليوم August 18, 2020
- المحكمة الدولية: مصير الوديعتين الإيرانية والسعودية في لبنان (1)
- ضربات موجعة تلقتها إيران.. وانتكاسة لنفوذ خامنئي في المنطقة
- لبنانيون يختارون طريق الهجرة بعد انفجار مرفأ بيروت المروّع
- كارثة بعد انفجار بيروت.. مستشفيات خرجت عن الخدمة وكورونا ينتشر بقوة في العاصمة
- إرجاء انتخابات نيوزيلندا بسبب الوباء ووفيات الهند تتجاوز 50 ألفاً
- جديد جريمة تقطيع مصري لزوجته.. كاميرات مراقبة تكشف
- 48 ساعة مفصلية لحكم الحريري وما بعده
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على المدارس تشمل إلغاء جميع حفلات التخرج
- أستراليا: إلقاء القبض على شرطي مخمور خارج الخدمة بعد تحطم ست سيارات سيارة جنوب سيدني
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المحكمة الدولية: مصير الوديعتين الإيرانية والسعودية في ...الكاتب:
-
-
-
-
حزب الله يفاوض "إقليمياً"... محل لبنان؟
إيران تريد أن تجعل من حزب الله "مرجعية مقرِّرة" في العالم العربي، في سياق إعادة تشكيل المنطقة وفق منظومة المصالح الجديدة. لهذا طلبت من فرنسا التفاوض مع قيادة حزب الله، باعتباره الطرف المفاوض حول الشؤون العربية التي تُنشب طهران أظفارها فيها. وهو طلب يحمل في طيّاته مخاطر كبيرة على لبنان، لأنّه يحمّله وزر مشاريع إيران أكثر مما يترك له مساحة الخصوصية اللبنانية. ولأنّه يسمح لحزب الله باحتلال مقعد "لبنان"، دولةً وشعباً.
تلعب طهران لعبة توزيع ساذج للأدوار. تسايرها واشنطن وباريس بالطريقة ذاتها. يرسل الإيرانيون وزير خارجيتهم محمد جواد ظريف إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، لينقل إلى قيادة الحزب العرض التفاوضيّ وكأنهما طرفان منفصلان، وكأنّ ظريف "وسيط"، فيتلو بنود الاتفاق المطروحة وينتظر الجواب لينقله إلى الجانب الفرنسي الذي بدوره سيوصله إلى الأميركيين.
هذا السلوك يطرح إشكاليات عدّة، تكمن في أنّ حزب الله يفاوض على مصير البلد محلّ الدولة اللبنانية، ويغتصب حقّها الدستوري في أن تقرّر مصالحها الحقيقية، لا مصالح طهران. وهذا يدلّ على أنّ الدول الكبرى لا تعنيها فكرة السيادة، ولا الحزبُ تعنيه مواجهة ما يسميه الاستكبارَ الغربي.
تلعب طهران لعبة توزيع ساذج للأدوار تسايرها واشنطن وباريس بالطريقة ذاتها
الإشكالية الأخرى التي لا تقلّ خطراً، هي أنّ "حزب الله" يقوم بالتفاوض حول شؤونٍ تمسُّ دولاً عربية أخرى، مثل سوريا واليمن والسعودية، حيث له قواتٌ عسكرية وأجهزةٌ أمنيّة ومنشآتٌ حيويةٌ وأسلحةٌ استراتيجيةٌ تستهدف أمن هذه الدول، وتجعل الحزبَ شريكاً في الصراعات الدائرة فيها أو ضدّها.
كيف يمكن هنا التعامل مع رمي إيران لكلّ هذه الملفات على عاتق "حزب الله"؟
هذا السؤال هو الأهمّ في قراءة الأحداث الجارية، فالحزب لن يقبل الانسحاب من سوريا بعد ما يعتبره "تضحيات" لا تسمح بترك الأرض السورية، وهذا هو الجواب الذي سمعه ظريف على ما يبدو، كما أنه تلقّى تساؤلات مثل: لماذا سيسحب حزب الله قواته من سوريا وهو يرى نفسه منتصراً؟ وهو قام بتوطين الموالين له في المناطق الحدودية، وأنشأ منظومة سياسية واقتصادية ممتدّة من إيران، فالعراق، ثم سوريا، وليس انتهاءً بلبنان.
هل ستقبل إيران بإغلاق الممرّ الذي يمتدّ من عاصمتها إلى شاطئ البحر المتوسط؟ وعلى كاهل من ستلقي أعباء الرفض أو المناورة والالتفاف؟ ومن سيتحمّل النتائج؟
بعد حرب تموز عام 2006، تنكّر "حزب الله" لكلّ الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة رغم وصف الرئيس نبيه بري لها بأنّها حكومة المقاومة السياسية
بحسب مصادر متابعة، فإنّ الملفات الخارجية لم تكن قابلة للتفاوض بالنسبة لقيادة "حزب الله". إذ ليس وارداً بالنسبة إليها الانسحاب من سوريا، ولا تفكيك القواعد والمنشآت في اليمن، ولا إحلال السلام مع السعودية مقابل اتفاقٍ يحصر وجودَ "حزب الله" داخل الحدود اللبنانية، ويناقش وضع أسلحته الاستراتيجية بما فيها صواريخه الدقيقة. ولو كان المقابلُ مغرياتٍ كبيرة من قبيل تغيير النظام اللبناني ليصبح للحزب فيه المكانة الأولى. فهذا "المكسب" لا يوازي شيئاً بالقياس لما حقّقته إيران على مستوى المنطقة.
لا يمكن هنا تناسي أو تجاهل العداء الأيديولوجي الذي يحمله النظام الإيراني للمملكة العربية السعودية، وطموحاته المعلنة في تدويل الحرمين الشريفين، وسعيه ليكون مسيطراً بصيغة أو بأخرى في الأراضي المقدّسة: فهل ستتخلّى طهران عما كسبته في اليمن وما أصبحت تشكّله من تهديد للسعودية؟
ماذا إن فشلت المفاوضات وعادت الضغوط الأميركية لتستهدف إيران و"حزب الله" الذي يقاتل ويفاوض على امتداد العالم العربي، وقد أصبح مرغوباً أن يكون هو الجهة القائمة بالتفاوض؟ وما هو نصيب لبنان من كلّ هذه الأعاصير الهائلة التي ستلي انكشاف النتائج، سواء لتنفيذ الاتفاقات أو إذا ذهبت الأمور إلى المواجهة، أو إذا فشلت وراحت الأمور صوب المواجهة؟
من المتوقع أن يأتي جواب "حزب الله" مركِّزاً على ملفّ الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لإدخال هذا الملف في مسار التفاصيل التي تحتاج وقتاً لكي تصل إلى نتيجة، تكون إيران قد عبرت خلالها عاصفة إدارة دونالد ترامب، وتمكّنت من خلق وقائع مختلفة تتيح لها استئناف مشروعها في المنطقة، إذا ما فشل ترامب في التجديد لإدارته خلال الانتخابات الرئاسية بعد شهرين.
اليوم أصبح "حزب الله" هو "الدولة"، وبات الشعبُ والجيش والمؤسسات رهينة السياسات الإيرانية المباشرة
بعد حرب تموز عام 2006، تنكّر "حزب الله" لكلّ الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة رغم وصف الرئيس نبيه بري لها بأنّها "حكومة المقاومة السياسية". وأطلق الحزب حملة تخوين هائلة انتهت بانقلاب السابع من أيار 2008، متناسياً أنّه لولا وجود حكومة تحظى بالاعتبار من المجتمع الدولي لم يكن ممكناً الوصول إلى القرار 1701.
اليوم أصبح "حزب الله" هو "الدولة"، وبات الشعبُ والجيش والمؤسسات رهينة السياسات الإيرانية المباشرة. لهذا، تزداد المخاوف من الاتجاه الأميركي لتصعيد العقوبات على الحزب وحلفائه، ليعود لبنان إلى دائرة العنف والتفجير و"إنبات" المجموعات المتطرّفة. كلّ هذا بهدف حرف البوصلة والعودة إلى نغمة "مكافحة الإرهاب" حيث يجد حزب الله تقاطعاً بينه وبين واشنطن، كي يحاول إقناعه باعتماده من جديد شرطيّ المنطقة "في أوقات فراغه" في وجه "التكفيريين".
ألحقت "لعنة الجغرافيا" بلبنان الكثير من اللعنات المتناسلة منها على مدى تاريخه، قبل نشوء الكيان بصيغته السياسية الراهنة وبعد إنشاء دولة لبنان الكبير، نتيجة وقوعه على فالق الزلازل السياسية الدائمة النشاط من الحدود المباشرة إلى التداخلات الاستراتيجية في المنطقة والعالم. وكلّ هذا أوقع لبنان مراراً وتكراراً تحت وطأة احتلالات وانتداب ووصاية وهيمنة، فكانت محطاتُ تاريخِهِ مخضّبةً بالدماء، ومجبولة بالبحث الدائم عن الحرية والاستقرار وسبل إرساء الشراكة في بقعة يتعايش فيها أهل الإسلام والمسيحية، بما يحمله كلّ هذا التاريخ من تحدّيات.
اليوم نحن على مفترق طرق سيحدّد مستقبل لبنان لعقود، بين معركة على أرضنا تضرب جماهير لبنان، وبين ازدهار نسبيّ، إذا تراجع الإيرانيون نتيجة العقوبات وبالطبع بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية وسمحوا للدولة اللبنانية أن تنهض من جديد.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حكمت المحكمة
- محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
- هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك
- حزب الله يفاوض "إقليمياً"... محل لبنان؟
- تعالوا نحمِ حزب الله من مأزق المحكمة الدولية
- العدالة لبيروت ولبنان: إسقاط السلطة المتواطئة وعزل حزب السلاح!
- "مذكّرة الحياد" بوجه "العهد".. فهل يقتدي الراعي بصفير ويدعوه إلى "الاعتزال"؟
- مصادر أميركية: ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر!
- عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)