- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
- وأخيراً .. ستسطع الحقيقة من لاهاي ... وكورونا: الوقاية أو الإنتحار
- أسرار وخفايا لبنانية
- تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
- خمسة أسباب لتوتر نصرالله
- التصدير مُحاصر: مرفأ مُدمّر وترانزيت مُقفل
- المؤامرة: التضحية بدياب أم بتقصير ولاية المجلس؟
- نقطة تحوُّل في مسار الدولار
- كيندال وكايلى جينر تخطفان الأنظار قبل تناول وجبة العشاء معا في ماليبو
- أستراليا: إعلان مدينة سيدني CBD بؤرة لتفشي كورونا
- حكمت المحكمة
- محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
- هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك
- حزب الله يفاوض "إقليمياً"... محل لبنان؟
- إنه جواب فريد
- تعالوا نحمِ حزب الله من مأزق المحكمة الدولية
- الحريري بعد لاهاي... وداوني بمن كان هو الداء!
- الرئيس برّي يطرح "الدولة المدنية" ويسمّي الحريري
- العدالة لبيروت ولبنان: إسقاط السلطة المتواطئة وعزل حزب السلاح!
- الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان
- "مذكّرة الحياد" بوجه "العهد".. فهل يقتدي الراعي بصفير ويدعوه إلى "الاعتزال"؟
- مصادر أميركية: ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر!
- عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
- لبنان "مقبرة الحقيقة"!
- بين المحكمة الدولية ومحكمة "حزب الله" صدر الحكم... لكن اغتيال الحريري مستمرّ
- بري: لا يوجد إلا مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري
- الحريري وديعةٌ سعودية تبِيِضُ ذهباً للأسد في لبنان (2)
- بدري ضاهر للمحقق العدلي: النيترات دخلت بموافقة اليونيفل!
- الجيش: حاملة المروحيات الفرنسية باقية
- برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
- مرفأ بيروت كان هناك وكانت أطياف شهـدائه فوقه
- «حياد» السماسرة: إعادة إنتاج نموذج التركّز في الثروة والدخل
- محكمة خاصة بتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضا
- زعامات الموت والجنون
- «كورونا»: الإصابات بالآلاف يومياً؟
- تثبيت عناصر إطفاء بيروت بعد استشهادهم
- علوش: طرابلس تعتبر "حزب الله" هو العدو
- ماكرون وسلاح "حزب الله" ومجلس الأمن!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيف ضوابط السفر إلى الخارج
- أستراليا: ارتفاع عمليات النصب بنسبة 55% والمحتالون ينتهزون فرصة كورونا والمساعدات الحكومية
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز تعتذر "بلا تحفظ" على أخطاء سفينة روبي برنسس
- لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
- لبنان «يرقص فوق البراكين»
- السلطة اللبنانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً لقمع شعبها!
- تقرير شامل للمرصد الأورومتوسطي يرصد أزمات لبنان المتلاحقة والانتهاكات المتفاقمة
- الراعي يعلن رسمياً «مذكرة لبنان والحياد الناشط»
- «كورونا» لبنان من التفشي إلى الانفجار وإعلان النفير العام والإقفال لأسبوعين
- مذكرة توقيف لمدير عام الجمارك بتفجير مرفأ بيروت
- توقعات الأبراج ليوم August 18, 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
تبدو اللعبة هي نفسها، بكل عناصرها. والبلد يواجه سيناريو تشرين الأول 2019. آنذاك، نفَّذت قوى السلطة مناورتها بنجاح، ونجت من السقوط. واليوم، هي تكرِّر المحاولة. فهل تنجح؟
لم يكن زلزال 4 آب حدثاً عادياً. وبمعزل عن خلفياته وملابساته وظروفه، هو أطلق الانتفاضة الثانية التي راهن كثيرون على أنّها ستكمل ما عجزت الانتفاضة الأولى عن تحقيقه.
لم يكن أحد يتوقع نزول الشعب إلى الشارع في 17 تشرين الأول، وإسقاط حكومة «الصفقة» بين الحريري و»حزب الله» وحلفائه والآخرين. لكن الصدمة حصلت.
واليوم، ربما توقَّع كثيرون حصول ضربات إسرائيلية أو مناوشات بين إسرائيل و»حزب الله» تقود إلى وقائع جديدة في لبنان، لكن أحداً لم يتوقع زلزالاً «غامضاً»، داخل المرفأ، وفي قلب بيروت.
صدمة تشرين أطلقت الغضب الشعبي ثم توقفت لأنّها وصلت إلى الحائط المسدود، أي إلى استحقاق الصدام المباشر مع قوى السلطة. وهذا يعني الوقوف على حافة الحرب الأهلية. لكن كثيرين راهنوا على أنّ الجوع الناتج من فشل حكومة دياب سيطلق انتفاضة عاتية تؤدي إلى إسقاط السلطة تلقائياً.
يعترف أركان الانتفاضة بأنّهم كانوا يتخبَّطون عاجزين عن توفير الظروف لإطلاق الموجة الثانية بالزخم الذي يفرض تغييراً حقيقياً على الأرض، خصوصاً أنّهم مختلفون على الوسائل والأهداف. وعندما وقع زلزال المرفأ تحرّكت المياه الراكدة، وتولَّدت معطيات جديدة، يعتقد البعض أنّها ربما تقود إلى تغيير.
في اختصار، يراهن هؤلاء على أنّ ما لم يفعله زلزال 17 تشرين سيفعله زلزال 4 آب. والقوى الدولية التي واكبت الانتفاضة الشعبية آنذاك، ولا سيما منها الولايات المتحدة وفرنسا، دخلت اليوم بقوة على خط انفجار المرفأ. والهدف هو نفسه: تغيير طاقم السلطة الذي يتحمّل المسؤولية.
ولكن هذا الطاقم يستخدم اليوم الأسلوب الذي نجح فيه بإطفاء انتفاضة الخريف، والقائم على مزيج مركَّب من التمييع والمراوغة من جهة، والمعاندة والتهديد من جهة أخرى. والاستعداد لـ»خردقة» الحراك من الداخل، عندما يصبح مزعجاً.
ولإدراك الخطة التي يتَّبعها اليوم طاقم السلطة، تَجدر العودة إلى خطته السابقة. فآنذاك، سارع الرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة، بعد 10 أيام من انطلاق الانتفاضة، وبعد مسرحية «الورقة الإصلاحية». وبعد ذلك، امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن الدعوة إلى استشارات التكليف قبل التوافق على اسم رئيس الحكومة وتشكيلتها وبرنامجها.
تعمَّد الطاقم السياسي تشكيل حكومة دياب من أسماء لا غبار عليها إجمالاً على المستوى المهني والشخصي، وأوحى بأنّها ستتجاوب مع مطالب الانتفاضة وشروط المجتمع الدولي وتُنفّذ الإصلاحات. لكنها عملياً حافظت على الفساد والفاسدين وتصادمت مع القوى والمؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي.
آنذاك، تراجعت الانتفاضة لمنح الحكومة فرصة طلبتها، مدّتها 100 يوم. ولكن، في الواقع، لم يكن يُراد من هذه الحكومة سوى ملء الوقت الضائع حتى تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
اليوم، السيناريو إيّاه: دياب يفعل ما فعله الحريري، فيستقيل بعد 4 أيام من زلزال المرفأ، لتنفيس الضغط. وفيما يطالب الشارع والمجتمع الدولي بحكومة حيادية ونظيفة وفاعلة، جاء موقف الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله حاسماً: نريد حكومة وحدة وطنية، فيها تكنوقراط.
عملياً، حكومة كهذه ستكون تكراراً لحكومة دياب التي كانت القوى السياسية تحصي أنفاسَ وزرائها، سواء على طاولة مجلس الوزراء أو في وزاراتهم وإداراتهم وأجهزتهم. واعترافات هؤلاء الوزراء «الهامسة» و»الفاقعة» تكفي لشرح معاناتهم التي انتهت برغباتٍ عارمة في الاستقالة.
زلزال المرفأ قطع الوظيفة التي تؤديها حكومة دياب، أي إمرار الوقت حتى الخريف. لذلك، تتأرجح خيارات «حزب الله» وحلفائه بين 3 هي:
1 - العودة إلى نموذج الحكومة الحريرية. وهذا الخيار غير مرغوب فيه أميركياً وعربياً، لكن الفرنسيين ربما لا يمانعون في اعتماده.
2 - المجيء بـ»دياب آخر»، على رأس تركيبة مشابهة للتركيبة المستقيلة.
3 - إبقاء حكومة دياب في وضعية تصريف الأعمال، على الأقل حتى تبلور المناخ الجديد في البيت الأبيض.
وثمة مَن يرجّح الخيار الأخير، لأنّه الأقل كلفة ويواجَه بأقل مقدار من الاعتراض داخلياً وخارجياً. وفي العادة، تتعرّض حكومات تصريف الأعمال لمستوى أدنى من الضغوط الخارجية، لأنّها ليست في وضعيةٍ فاعلة وتسمح بمحاسبتها.
سيكون اعتماد أي من الخيارات الثلاثة مدمّراً، لأنّه سيعني وضع لبنان خارج أي برنامج اهتمام أو دعم دولي. وعلى العكس، سيُصنَّف على أنّه تكريس لالتحام لبنان بالمحور الإيراني. وسيكون التحدّي كبيراً في ظل النقطة البالغة السخونة التي وصل إليها النزاع الأميركي - الإيراني.
وسينجح «حزب الله» وشركاؤه إذا تراخت إدارة الرئيس دونالد ترامب في لبنان وانغمست في مواجهتها الكبرى مع إيران أو عقدت صفقة معها أو انشغلت في الانتخابات الرئاسية. وفي هذه الحال، سيكون هؤلاء قد مرَّروا المرحلة الصعبة اليوم كما فعلوا في تشرين.
ولكن، إذا كان جدّياً مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، في قوله «انتهت اللعبة»، فإنّ مسار الأزمة في صيف 2020 لن يكون كما في خريف 2019.
يبقى عامل آخر هو الموقف الفرنسي. فالأوروبيون عموماً لم يتماسكوا مع واشنطن في مواجهة إيران. لكن موقف باريس بدا أخيراً أكثر تماسكاً مع واشنطن. ولطالما اعتمدت إيران على الأوروبيين لتمييع الضغوط الأميركية. وبعد فشل الأميركيين في تمديد حظر التسلّح الإيراني، في مجلس الأمن، سيكون الأوروبيون أمام التحدّي.
ويقول البعض، إنّ الإيرانيين يعرفون كيف يتدبرون التعاطي مع فرنسا والأوربيين عموماً، وما يهمّهم هو تنفيس الضغط الأميركي مرة أخرى. وإذا اقتضى الأمر، فلتبقَ حكومة التصريف إلى أجَلٍ غير مسمّى. وليتعب الأميركيون ويرحل ترامب. كلها مسألة شهرين أو ثلاثة!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
- تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
- ديبلوماسيون "يُبشِّرون": الإنفراج اقترب!
- كل المفاجآت واردة حتى تشرين!
- إعترافات وزير: غَطَّينا الفساد ولن نغطي الدماء!
- ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد اليوم!
- لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟
- تحذيرات ديبلوماسية: الكـــارثة تكتمل!
- لبنان لامَس فنزويلا... فماذا تفعل «الجثة»؟
- «الحزب» والمنازلة الكبــرى: لمَن تُقرَع الأجراس؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)