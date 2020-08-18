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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 18 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

‎*‎سفر بتوقيت حساس

رغم محاولة التوضيح أثار سفر احدى وجوه الحكومة المستقيلة الكثير من علامات الاستفهام في توقيت حساس ‏يرتبط بقضية وطنية كبرى‎.‎

‎*‎لم يعد موجوداً‎ ‎

بدا كأن مسؤولاً رسمياً لم يعد موجوداً البتة منذ استقالة الحكومة‎.‎

‎ ‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مصدر‎ ‎سياسي‎ ‎معني‎ ‎بتشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎إن‎ ‎فرض‎ ‎عقوبات‎ ‎أميركيّة‎ ‎على‎ ‎رئيس‎ ‎التيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎ ‎سيعني‎ ‎سقوط‎ ‎المبادرة‎ ‎الفرنسيّة‎ ‎كما‎ ‎سيعني‎ ‎سقوط‎ ‎فرص‎ ‎التوافق‎ ‎على‎ ‎رئيس‎ ‎حكومة‎ ‎وفتح‎ ‎الباب‎ ‎مجدداً‎ ‎لحكومة‎ ‎اللون‎ ‎الواحد‎.‎

كواليس

قال‎ ‎مصدر‎ ‎دبلوماسي‎ ‎أوروبي‎ ‎إن‎ ‎دولتين‎ ‎خليجيتين‎ ‎ستنضمّان‎ ‎قريباً‎ ‎للتطبيع‎ ‎مع‎ ‎كيان‎ ‎الاحتلال‎ ‎هما‎ ‎البحرين‎ ‎وسلطنة‎ ‎عُمان‎ ‎وإن‎ ‎جرعات‎ ‎الانضمام‎ ‎ستتم‎ ‎على‎ ‎مراحل‎ ‎تتناسب‎ ‎مع‎ ‎الحملة‎ ‎الرئاسية‎ ‎الانتخابية‎ ‎الأميركية‎ ‎ومقتضيات‎ ‎استثمارها‎ ‎من‎ ‎الرئيس‎ ‎دونالد‎ ‎ترامب،‎ ‎بعدما‎ ‎تمّ‎ ‎الحصول‎ ‎على‎ ‎موافقة‎ ‎الدولتين‎ ‎وترك‎ ‎التوقيت‎ ‎لواشنطن‎. ‎

‎ ‎

صحيفة نداء الوطن

تبين أن شركة عالمية لم تسلّم الحكومة اللبنانية تقريراً مهماً كان يفترض تسليمه في شهر تموز ‏الماضي يتصل بملف حيوي‎.‎

يردد أحد نواب 8 آذار أنّ فريقه يصرّ على الاحتفاظ بوزارات المال والخارجية والطاقة والصحة ‏في الحكومة العتيدة‎.‎

وزيرة في الحكومة المستقيلة باءت محاولتها بالفشل للاتصال برئيس تيار سياسي وتوضيح موقفها ‏من قضية تمّ تداولها في الآونة الأخيرة‎.‎

 

صحيفة النهار‎

ـ يقول وزير سابق وقيادي حزبي بارز ان حزب "القوات اللبنانية" يغرد خارج السرب راهنا وان لا حلفاء ولا ‏تغطية له في كل حركته‎.

ـ تراجعت حركة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بشكل لافت بعد استقالة الحكومة وليس معلوما اذا ‏كان دفع التحركات باتجاه السرايا تراجع الى هذا الحد ام انه بقرار شخصي منه‎.

ـ استغرب اللبنانيون كيف تراجعت ازمة الفيول والكهرباء والمولدات والطحين بعد وقوع التفجير في المرفأ وكيف ‏توافرت الكميات قبل وصول المساعدات الخارجية‎.

ـ لم يفهم اللبنانيون بعض الاشارات الى تهديدات سبقت التفجير وشملت مرافق عامة مثل سد القرعون في البقاع ‏الغربي وطبيعة هذه التهديدات‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ مراكز طبية وإجتماعية تدعي أنها تغطي علاجات وحاجات عدد كبير من الأطفال بفعل تضرر المستشفيات ‏الكبيرة ولجوئهم إليها، وذلك لجمع الأموال ليس أكثر‎.

ـ تبين أن إحدى وزارات الدولة باتت مهددة بالإنحلال إن لم تجدد عقود العاملين فيها عبر مؤسسة دولية‎.

ـ تسجل حركة مغادرة كبيرة من مطار بيروت في مقابل عودة خجولة‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ توقعت شخصية سياسية قابلت موفداً ديبلوماسياً بارزاً الأسبوع الماضي صدور قرارات جديدة بفرض عقوبات ‏على شخصية حزبية مثيرة للجدل "إحترقت" أوراقها في المحافل الغربية‎!

ـ لوحظ إختفاء المواد المدعومة من رفوف السوبر الماركت ومحلات الأغذية، وتبخر مئات الملايين من الدولارات ‏من إحتياطي البنك المركزي، لمصلحة مجموعة من السياسيين والتجار المحظوظين‎!

ـ طالب وزير سابق بإعتماد موقع ألكتروني مخصص للمساعدات الواردة من دول ومؤسسات خارجية، وتحديد ‏الكميات والنوعيات، وإنزال كشوفات بالتوزيعات اليومية المنفذة والجهات المستفيدة منها، حفاظاً على الشفافية ‏والثقة من الجميع‎!

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