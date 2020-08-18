- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
- وأخيراً .. ستسطع الحقيقة من لاهاي ... وكورونا: الوقاية أو الإنتحار
- أسرار وخفايا لبنانية
- تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
- خمسة أسباب لتوتر نصرالله
- التصدير مُحاصر: مرفأ مُدمّر وترانزيت مُقفل
- المؤامرة: التضحية بدياب أم بتقصير ولاية المجلس؟
- نقطة تحوُّل في مسار الدولار
- كيندال وكايلى جينر تخطفان الأنظار قبل تناول وجبة العشاء معا في ماليبو
- أستراليا: إعلان مدينة سيدني CBD بؤرة لتفشي كورونا
- حكمت المحكمة
- محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
- هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك
- حزب الله يفاوض "إقليمياً"... محل لبنان؟
- إنه جواب فريد
- تعالوا نحمِ حزب الله من مأزق المحكمة الدولية
- الحريري بعد لاهاي... وداوني بمن كان هو الداء!
- الرئيس برّي يطرح "الدولة المدنية" ويسمّي الحريري
- العدالة لبيروت ولبنان: إسقاط السلطة المتواطئة وعزل حزب السلاح!
- الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان
- "مذكّرة الحياد" بوجه "العهد".. فهل يقتدي الراعي بصفير ويدعوه إلى "الاعتزال"؟
- مصادر أميركية: ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر!
- عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
- لبنان "مقبرة الحقيقة"!
- بين المحكمة الدولية ومحكمة "حزب الله" صدر الحكم... لكن اغتيال الحريري مستمرّ
- بري: لا يوجد إلا مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري
- الحريري وديعةٌ سعودية تبِيِضُ ذهباً للأسد في لبنان (2)
- بدري ضاهر للمحقق العدلي: النيترات دخلت بموافقة اليونيفل!
- الجيش: حاملة المروحيات الفرنسية باقية
- برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
- مرفأ بيروت كان هناك وكانت أطياف شهـدائه فوقه
- «حياد» السماسرة: إعادة إنتاج نموذج التركّز في الثروة والدخل
- محكمة خاصة بتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضا
- زعامات الموت والجنون
- «كورونا»: الإصابات بالآلاف يومياً؟
- تثبيت عناصر إطفاء بيروت بعد استشهادهم
- علوش: طرابلس تعتبر "حزب الله" هو العدو
- ماكرون وسلاح "حزب الله" ومجلس الأمن!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيف ضوابط السفر إلى الخارج
- أستراليا: ارتفاع عمليات النصب بنسبة 55% والمحتالون ينتهزون فرصة كورونا والمساعدات الحكومية
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز تعتذر "بلا تحفظ" على أخطاء سفينة روبي برنسس
- لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
- لبنان «يرقص فوق البراكين»
- السلطة اللبنانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً لقمع شعبها!
- تقرير شامل للمرصد الأورومتوسطي يرصد أزمات لبنان المتلاحقة والانتهاكات المتفاقمة
- الراعي يعلن رسمياً «مذكرة لبنان والحياد الناشط»
- «كورونا» لبنان من التفشي إلى الانفجار وإعلان النفير العام والإقفال لأسبوعين
- مذكرة توقيف لمدير عام الجمارك بتفجير مرفأ بيروت
- توقعات الأبراج ليوم August 18, 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة الأنباء
*سفر بتوقيت حساس
رغم محاولة التوضيح أثار سفر احدى وجوه الحكومة المستقيلة الكثير من علامات الاستفهام في توقيت حساس يرتبط بقضية وطنية كبرى.
*لم يعد موجوداً
بدا كأن مسؤولاً رسمياً لم يعد موجوداً البتة منذ استقالة الحكومة.
صحيفة البناء
خفايا
قال مصدر سياسي معني بتشكيل الحكومة إن فرض عقوبات أميركيّة على رئيس التيار الوطني الحر سيعني سقوط المبادرة الفرنسيّة كما سيعني سقوط فرص التوافق على رئيس حكومة وفتح الباب مجدداً لحكومة اللون الواحد.
كواليس
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن دولتين خليجيتين ستنضمّان قريباً للتطبيع مع كيان الاحتلال هما البحرين وسلطنة عُمان وإن جرعات الانضمام ستتم على مراحل تتناسب مع الحملة الرئاسية الانتخابية الأميركية ومقتضيات استثمارها من الرئيس دونالد ترامب، بعدما تمّ الحصول على موافقة الدولتين وترك التوقيت لواشنطن.
صحيفة نداء الوطن
تبين أن شركة عالمية لم تسلّم الحكومة اللبنانية تقريراً مهماً كان يفترض تسليمه في شهر تموز الماضي يتصل بملف حيوي.
يردد أحد نواب 8 آذار أنّ فريقه يصرّ على الاحتفاظ بوزارات المال والخارجية والطاقة والصحة في الحكومة العتيدة.
وزيرة في الحكومة المستقيلة باءت محاولتها بالفشل للاتصال برئيس تيار سياسي وتوضيح موقفها من قضية تمّ تداولها في الآونة الأخيرة.
صحيفة النهار
ـ يقول وزير سابق وقيادي حزبي بارز ان حزب "القوات اللبنانية" يغرد خارج السرب راهنا وان لا حلفاء ولا تغطية له في كل حركته.
ـ تراجعت حركة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بشكل لافت بعد استقالة الحكومة وليس معلوما اذا كان دفع التحركات باتجاه السرايا تراجع الى هذا الحد ام انه بقرار شخصي منه.
ـ استغرب اللبنانيون كيف تراجعت ازمة الفيول والكهرباء والمولدات والطحين بعد وقوع التفجير في المرفأ وكيف توافرت الكميات قبل وصول المساعدات الخارجية.
ـ لم يفهم اللبنانيون بعض الاشارات الى تهديدات سبقت التفجير وشملت مرافق عامة مثل سد القرعون في البقاع الغربي وطبيعة هذه التهديدات.
صحيفة الجمهورية
ـ مراكز طبية وإجتماعية تدعي أنها تغطي علاجات وحاجات عدد كبير من الأطفال بفعل تضرر المستشفيات الكبيرة ولجوئهم إليها، وذلك لجمع الأموال ليس أكثر.
ـ تبين أن إحدى وزارات الدولة باتت مهددة بالإنحلال إن لم تجدد عقود العاملين فيها عبر مؤسسة دولية.
ـ تسجل حركة مغادرة كبيرة من مطار بيروت في مقابل عودة خجولة.
صحيفة اللواء
ـ توقعت شخصية سياسية قابلت موفداً ديبلوماسياً بارزاً الأسبوع الماضي صدور قرارات جديدة بفرض عقوبات على شخصية حزبية مثيرة للجدل "إحترقت" أوراقها في المحافل الغربية!
ـ لوحظ إختفاء المواد المدعومة من رفوف السوبر الماركت ومحلات الأغذية، وتبخر مئات الملايين من الدولارات من إحتياطي البنك المركزي، لمصلحة مجموعة من السياسيين والتجار المحظوظين!
ـ طالب وزير سابق بإعتماد موقع ألكتروني مخصص للمساعدات الواردة من دول ومؤسسات خارجية، وتحديد الكميات والنوعيات، وإنزال كشوفات بالتوزيعات اليومية المنفذة والجهات المستفيدة منها، حفاظاً على الشفافية والثقة من الجميع!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
- وأخيراً .. ستسطع الحقيقة من لاهاي ... وكورونا: الوقاية أو الإنتحار
- أسرار وخفايا لبنانية
- التصدير مُحاصر: مرفأ مُدمّر وترانزيت مُقفل
- المؤامرة: التضحية بدياب أم بتقصير ولاية المجلس؟
- نقطة تحوُّل في مسار الدولار
- حكمت المحكمة
- محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
- هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك
- حزب الله يفاوض "إقليمياً"... محل لبنان؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)