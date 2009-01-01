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- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
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الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان ...الكاتب:
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الحريري: المطلوب من «حزب الله» أن يضحّي
«باسم جميع عائلات الشهداء والضحايا، نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة» و«المطلوب منه أن يضحي اليوم، هو حزب الله، الذي صار واضحاً أن شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون أنه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن يُنفَّذ بهم القصاص».
بهذه العبارات أطلّ «ولي الدم» الرئيس سعد الحريري من مقرّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعيد انتهاء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري والذي كان يسود «حبس أنفاس» في بيروت حيال تداعياته على الأرض.
وقال الحريري: «بوضوح، لا تنازل عن حق الدم. أما مطلب اللبنانيين، الذين نزلوا بمئات الآلاف بعد جريمة الاغتيال الإرهابية، فكان: الحقيقة والعدالة. الحقيقة عرفناها جميعاً اليوم. وتبقى العدالة، التي ستُنفّذ، مهما طال الزمن. لكنني اليوم، أحمل مطلباً جديداً، بعد الكارثة المهولة التي حلت بمدينتي وبلدي، منذ أسبوعين بالتمام، يوم 4 أغسطس. مطلبي أن تؤسس الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لكل الأبرياء الذين سقطوا بانفجار المرفأ في بيروت، ولكل الجرحى وعائلاتهم، ولكل الذين دمرت منازلهم من دون أي سبب أو أي مبرر. وهنا أيضاً أقول: لا تنازل عن حق بيروت، وحق الضحايا البريئة. بكل وضوح: الحقيقة والعدالة في تفجير مرفأ بيروت، مطلب جميع اللبنانيين، فلا تدفعوهم إلى المواجهة».
وأضاف: «اليوم، بفضل المحكمة الخاصة بلبنان، وللمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان، عرف اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية هذه اللحظة التاريخية، هي الرسالة للذين ارتكبوا الجريمة الإرهابية وللمخططين وراءهم، بأن زمن استخدام الجريمة في السياسة دون عقاب انتهى. هذه رسالة المحكمة الخاصة، وهذه هي رسالة اللبنانيين، وهذه رسالتي للمجرمين: هذه الجريمة السياسية الإرهابية، وكل جريمة سياسية إرهابية ترتكبونها لها ثمن، والثمن ستدفعونه، لا محالة».
وتابع الحريري: «أكرر: لا مساومة على دماء رفيق الحريري، ولا على دماء الشهداء والضحايا. لأن هدف الجريمة الإرهابية في السياسة، واليوم سمعنا الكثير في السياسة عن سبب اغتيال رفيق الحريري، وأصبح واضحاً للجميع أن هدف الجريمة الإرهابية، هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية. وعلى وجه لبنان ونظامه وهويته، لا مجال للمساومة أيضاً. نحن معروفون، ونتكلم بوجهنا المكشوف وأسمائنا الحقيقية، ونقول للجميع: لا يتوقع أحد منا أي تضحية بعد اليوم. نحن ضحينا بأغلى ما عندنا، ولن نتخلى عن لبنان الذي دفع كل الشهداء حياتهم من أجله».
وأكد: «لن نستكين حتى ينفّذ القصاص. مَن يقول ان لا ثقة لديه بالمحكمة الدولية أظن أن اليوم أصبحت له ثقة كبيرة بهذه المحكمة. اليوم، الجميع أمام مسؤولياتهم، ولا أحد باستطاعته القول إنه غير معني. شرط العيش المشترك، هو أن يكون جميع اللبنانيين معنيين ببعضهم البعض، ليكونوا معنيين بكل الوطن، ويكون كل الوطن معنياً بهم».
وأضاف: «هذه المحكمة، كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها شهداء وتضحيات ودموعاً. وهذا الحكم، هو استجابة من الشرعية الدولية لإرادة اللبنانيين. والحكم أصبح ملك الشعب اللبناني، وأصبح حقاً كحق الدم وحق جميع اللبنانيين بالحياة والحرية والعدالة والأمان. الحكم الصادر اليوم، استغرق وقتاً طويلاً، بأعلى معايير العدالة الدولية والأدلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم مرتعاً للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب».
ووجّه رسالة «لعائلة رفيق الحريري الصغيرة، لزوجته نازك، ولأخي الكبير، بهاء، وإخوتي: أيمن وفهد وهند، وجومانة وعدي، ولعمي شفيق وعمتي بهية وزوجتي وأولادي: هذه اللحظة انتظرناها جميعاً على مدى 15 عاماً، وهذه اللحظة تذكرنا أنه مهما حصل، نبقى عائلة واحدة، وجعنا واحد، وقلبنا واحد. هذا عهدي لوالدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأضيف إلى جملته الشهيرة... ما حدا أكبر من بلدو، أن لا أحد أكبر من قرار اللبنانيين للحقيقة والعدالة، ولا أحد أكبر من العدالة».
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