- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا لانتاج لقاح واعد ضد كورونا وتتعهد بتوزيعه مجانا
- «حيادية» الراعي تنطلق من الدستور وترفض «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»
- 2600 صفحة تسرد وقائع وتفاصيل الحكم.. ماذا جاء فيها؟
- الحريري: المطلوب من «حزب الله» أن يضحّي
- المحكمة الخاصة بلبنان تدين أحد المتهمين الأربعة من حزب الله في اغتيال الحريري
- بعد تبرئة قِيادتيّ سورية و”حزب الله” من جريمة اغتيال الحريري.. من هي الجِهة السياسيّة التي وقفت خلف شُهود الزّور؟ وأين اختفى “أبو عدس” وزهير الصديق وحسام حسام مُشغّليهم؟ ولماذا لا نستبعد الدّورين الإسرائيلي والأمريكي؟ وكيف يُعيد التّاريخ نفسه في كارثة مرفأ بيروت؟
- المحكمة الخاصة باغتيال الحريري: لا دليل على تورُّط حزب الله والنظام السوري
- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
- وأخيراً .. ستسطع الحقيقة من لاهاي ... وكورونا: الوقاية أو الإنتحار
- أسرار وخفايا لبنانية
- تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
- خمسة أسباب لتوتر نصرالله
- التصدير مُحاصر: مرفأ مُدمّر وترانزيت مُقفل
- المؤامرة: التضحية بدياب أم بتقصير ولاية المجلس؟
- نقطة تحوُّل في مسار الدولار
- كيندال وكايلى جينر تخطفان الأنظار قبل تناول وجبة العشاء معا في ماليبو
- أستراليا: إعلان مدينة سيدني CBD بؤرة لتفشي كورونا
- حكمت المحكمة
- محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟
- هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك
- حزب الله يفاوض "إقليمياً"... محل لبنان؟
- إنه جواب فريد
- تعالوا نحمِ حزب الله من مأزق المحكمة الدولية
- الحريري بعد لاهاي... وداوني بمن كان هو الداء!
- الرئيس برّي يطرح "الدولة المدنية" ويسمّي الحريري
- العدالة لبيروت ولبنان: إسقاط السلطة المتواطئة وعزل حزب السلاح!
- الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان
- "مذكّرة الحياد" بوجه "العهد".. فهل يقتدي الراعي بصفير ويدعوه إلى "الاعتزال"؟
- مصادر أميركية: ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر!
- عراجي: ضعوا الكمّامة.. القطاع الصحّي بدأ ينهار
- لبنان "مقبرة الحقيقة"!
- بين المحكمة الدولية ومحكمة "حزب الله" صدر الحكم... لكن اغتيال الحريري مستمرّ
- بري: لا يوجد إلا مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري
- الحريري وديعةٌ سعودية تبِيِضُ ذهباً للأسد في لبنان (2)
- بدري ضاهر للمحقق العدلي: النيترات دخلت بموافقة اليونيفل!
- الجيش: حاملة المروحيات الفرنسية باقية
- برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم
- مرفأ بيروت كان هناك وكانت أطياف شهـدائه فوقه
- «حياد» السماسرة: إعادة إنتاج نموذج التركّز في الثروة والدخل
- محكمة خاصة بتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضا
- زعامات الموت والجنون
- «كورونا»: الإصابات بالآلاف يومياً؟
- تثبيت عناصر إطفاء بيروت بعد استشهادهم
- علوش: طرابلس تعتبر "حزب الله" هو العدو
- ماكرون وسلاح "حزب الله" ومجلس الأمن!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيف ضوابط السفر إلى الخارج
- أستراليا: ارتفاع عمليات النصب بنسبة 55% والمحتالون ينتهزون فرصة كورونا والمساعدات الحكومية
- أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز تعتذر "بلا تحفظ" على أخطاء سفينة روبي برنسس
- لبنان في مواجهة لحظة الحقيقة في اغتيال الحريري
- لبنان يحبس الأنفاس.. بانتظار الحكم في اغتيال الشهيد الحريري اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكنيسة والمحكمة الدولية... العدالة لحماية الإنسان ولبنان ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«حيادية» الراعي تنطلق من الدستور وترفض «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»
عاد الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل من زيارته إلى لبنان، وفي جعبته عدد من الرسائل والتوصيات من مسؤولين لبنانيين إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، أبرزها الرسالة التي حمّله إياها البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي شددت على تمسك الكنيسة بعودة لبنان
إلى سياسته التقليدية القاضية بالحياد في المواضيع والشؤون الإقليمية والدولية.
وسمعت «الراي» من مصادر أميركية، أن الراعي ناشد هيل أن «لا تتخلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن لبنان، أو أن تعتبره من حصة قوى إقليمية منافسة للولايات المتحدة وحلفائها». كما طلب المساعدة الأميركية في عدد من الشؤون المالية والتقنية، مثل مساعدة لبنان في فرض سيادته على حدوده وعبر معابره.
ويردد المسؤولون الأميركيون أن انفلات حدود الدول التي تنشط فيها الميليشيات الموالية لإيران، تحوّل إلى مشكلة تحتاج إلى معالجة واسعة، وربما إلى إشراك المجتمع الدولي فيها.
وكان رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور العاصمة الأميركية ويلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض غداً، عمد إلى نشر قوات نخبة حكومية على المعابر الحدودية للحد من التهريب من العراق وإليه، خصوصاً المواد الممنوعة مثل الأسلحة أو المواد الاستهلاكية والمحاصيل التي تدخل خلسة من دون تعرفات جمركية وتزاحم الإنتاج العراقي.
على أن القوى المتضررة من قرار الكاظمي عمدت حتى الآن إلى شن هجمات ضد معابر حدودية، سقط جراء بعضها ضحايا في صفوف القوات الأمنية.
مثل الكاظمي، يسعى الراعي إلى محاولة الحصول على دعم دولي لضبط المعابر اللبنانية، الشرعية منها وغير الشرعية. وكان انفجار كبير وقع في مواد مخزنة في مرفأ بيروت، أكد للراعي، كما للمسؤولين الدوليين، ضرورة ضبط المعابر تفادياً لعبور أي ممنوعات أو مواد قابلة للانفجار وإيقاع خسائر بشرية ومادية مثل ما حصل في بيروت.
وتقول المصادر أن هيل أكد للراعي أن الولايات المتحدة متمسكة بدعم لبنان على توطيد سيادته، وأن واشنطن تتبرع بمبلغ مئة مليون سنوياً للجيش، وأنها تسعى لدى عواصم العالم لتوسيع مهمة قوات «اليونيفيل»، التي ينتشر أكثر من عشرة آلاف من عديدها بين نهر الليطاني والحدود مع إسرائيل، لتشمل مراقبة حدود لبنان البرية بأكملها.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن على تمديد مهمة «اليونيفيل» لمدة سنة في 27 أغسطس الجاري، في وقت يبدو أن الإدارة الأميركية تسعى لمواجهة مع الأعضاء الآخرين حول بعض التعديلات في عمل القوات الدولية.
وتقوم واشنطن بتمويل «اليونيفيل» بواقع نصف مليار دولار سنوياً، فيما تعترض الولايات المتحدة على أدائها، وتعتبر أنها لا تقوم بتنفيذ المطلوب منها لناحية تفتيش المواقع التي يشتبه في أن «حزب الله» يقوم بتخزين عتاد وأسلحة فيها.
وتشير تقارير القوات الأممية الى أن «اليونيفيل» طلبت من الجيش اللبناني تفتيش عدد من المواقع، إلا أنه تجاهل هذه الطلبات، بحجة أن المواقع المطلوب تفتيشها خاصة تعود إلى «الأهالي» ممن يسكنون البلدات الجنوبية.
ووعد هيل، الراعي بـ «القيام بما يلزم» لمساعدة لبنان في الالتزام بتعهداته الدولية، منها قرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي أدى لإنهاء الحرب مع إسرائيل في أغسطس 2006.
في سياق متصل، كانت الحكومة الفرنسية وعدت بإعادة بناء وتأهيل مرفأ بيروت، على إثر الانفجار الكبير الذي قضى على معظم مبانيه وأرصفته. وفي حال قام الفرنسيون بالمهمة، من المتوقع أن يكون المرفأ الجديد مجهزاً بأحدث معدات المراقبة التي تديرها أجهزة أمنية لبنانية، لمنع أي عمليات تهريب أو تخزين لمواد خطرة أو محظورة.
كما وعد هيل، الراعي بأن تسعى واشنطن لدى الحلفاء لإقناعهم بضرورة دعم لبنان في استعادة «سياسة الحياد» التي يرغب البطريرك الماروني في رؤية لبنان يعود إليها.
وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله أشار في آخر خطاباته الى أن «تأليف حكومة حيادية هو إضاعة للوقت»، إذ لا توجد أطراف حيادية في لبنان.
وأبدت المصادر استغرابها من تصريح نصرالله، إذ ترى أنه إما لم يفهم اقتراح الراعي، وإما أنه عمد إلى التظاهر وكأنه لم يفهمه.
وتتابع أن اقتراح الراعي القاضي بالحياد لا يعني «حكومة حيادية»، بل أنه بغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة، من المطلوب أن يكون بيانها الوزاري الذي تقدمه إلى مجلس النواب، لنيل الثقة، مبنياً على سياسة «حياد لبنان»، بدلاً من بيانات الحكومات المتعاقبة، والتي ابتكرت الصيغة المعروفة بـ «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة».
ويقول متابعو الشأن اللبناني في العاصمة الأميركية، أن الراعي عمد إلى تفصيل معنى «حياد لبنان» وإلى تقديم الآراء الدستورية خلفه. وأظهر أن الحياد هو في أساس الدستور الذي قام عليه لبنان بعد استقلاله في 1943، فيما الانحياز الذي يعيشه على مدى السنوات الأخيرة، بانخراطه في «محور إيران» المعروف بمحور «الممانعة» أو «المقاومة»، فهو يخالف الدستور.
ويعتقد الخبراء أن الدستور يسمو على البيان الوزاري لأي حكومة، ولا يمكن أن يخالفه، وأنه كان على اللبنانيين أن يتقدموا بطعون أمام المجلس الدستوري ضد «الثلاثية» التي فرضها «حزب الله» على الحكومات المتعاقبة وبياناتها الوزارية.
أما سبب تمسك الحزب بـ «الثلاثية» المذكورة، فيعود إلى محاولته تشريع تسمية «مقاومة» وإسباغها على نفسه، بدلاً من كلمة ميليشيا، التي تفرض حلّ قوة الحزب العسكرية بموجب قراري مجلس الأمن 1559 و1701.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- كيندال وكايلى جينر تخطفان الأنظار قبل تناول وجبة العشاء معا في ماليبو
- عارضة الازياء البريطانية ديمي روز تعرض مؤخرتها المثيرة على شواطئ جزيرة "إيبيزا الإسبانية"!
- أستراليا: إعلان مدينة سيدني CBD بؤرة لتفشي كورونا
- كايلي جينر بـ"بيكيني" مثير يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- «حيادية» الراعي تنطلق من الدستور وترفض «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»
- 2600 صفحة تسرد وقائع وتفاصيل الحكم.. ماذا جاء فيها؟
- الحريري: المطلوب من «حزب الله» أن يضحّي
- المحكمة الخاصة بلبنان تدين أحد المتهمين الأربعة من حزب الله في اغتيال الحريري
- المحكمة الخاصة باغتيال الحريري: لا دليل على تورُّط حزب الله والنظام السوري
- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
- وأخيراً .. ستسطع الحقيقة من لاهاي ... وكورونا: الوقاية أو الإنتحار
- أسرار وخفايا لبنانية
- التصدير مُحاصر: مرفأ مُدمّر وترانزيت مُقفل
- المؤامرة: التضحية بدياب أم بتقصير ولاية المجلس؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)