لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | الرفاعي: تمديد الطوارئ في بيروت غير قانوني
المصنفة ايضاً في: لبنان

الرفاعي: تمديد الطوارئ في بيروت غير قانوني

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق
المصدر: أساس ميديا
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 78
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الرفاعي: تمديد الطوارئ في بيروت غير قانوني

"تمديد حالة الطوارئ في بيروت بقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يستند إلى موافقة استثنائية صادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة، ليس له أيّ مرتكز قانوني"، بحسب الخبير الدستوري المحامي حسان الرفاعي"، وردّاً على من يقولون إنّ "الضرورات تبيح المحظورات"، يشدّد على أنّ "الحكومة مستقيلة، وحكومة تصريف الأعمال في الحالات الاستثنائية يمكن لها أن تتخذ قراراً، لكن لا يحقّ لرئيس الحكومة اتّخاذه، ورئيس الجمهورية صلاحياته التوقيع على المرسوم فقط". ويسخر من مصطلح "على سبيل التسوية" في القرار الصادر معتبراً أن "لا معنى له مطلقاً، ودليل أكثر على الضعف القانوني والدستوري في متن القرار، وهذا ما لم يحصل من قبل في تاريخ لبنان".

 

ويدعو الرفاعي أيّ مواطن أو مؤسسة لبنانية يلحقها الضرر المادي أو غير المادي من هذا القرار إلى "التقدّم بشكوى قضائية، وإبطال مفاعيل ما لحقها من ضرر بسببه".

 

وتساءل الرفاعي: "أين مجلس النواب من كل ما يحصل؟ عليه أن يقول إنّ الشروط الدستورية والقانونية في هذا القرار غير متوافرة"، وينتقل للحديث عن "أكثرية تتبع جماعة قاسم سليماني في لبنان (حزب الله والعونيين) في هذا المجلس"، مجدّدا استغرابه من عدم وجود "أيّ حجّة قانونية لاتخاذ القرار". ويضيف: "هناك من يقول بسبب صدور قرار المحكمة الدولية، والبعض الآخر يذهب للحديث عن تقارير أمنية عن اقتراب حصول أحداث خطيرة في لبنان. لذلك، اتخذنا هذه الإجراءات، لكن بالتأكيد هذا الإجراء ليس قانونياً".

 

الرفاعي قال لـ"أساس" ختاماً إنّ القرار "غير دستوري، ولا قانوني، وكسر ميزان العدالة".

المصدر: أساس ميديا

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)