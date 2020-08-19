- «حزب الله» ينجو من تفجير لاهاي!
- حكومة الحريري مستبعدة وتمّام ينتظر السعودية... وميقاتي!
- كلهم يلعبون في الوقت المستقطع
- الحُكم في إغتيال الحريري يفصل بين مرحلتين
- الدولار المدعوم «يحتضر» وقد يختفي قريباً
- زاسبيكين: هذا موقفنا من قرار المحكمة
- أستراليا.. موريسون يؤكد أن لقاح كورونا سيكون إلزاميا
- كايلي جينر مثيرة بـ"جلد الفهد" في "WAPmusic video"!
- الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"
- الحريري يقبل حكم المحكمة: على حزب الله التعاون
- اغتيال الحريري طوى مشروعاً.. وحكم المحكمة يطوي الاغتيال
- من هو سليم عياش؟
- "الحزب" في مستوى الجريمة: #من_قتلناه_يستحق!
- وسام عيد.. الحاضر الأكبر في لاهاي
- القاتل المتسلسل الذي قتل الحريري منفرداً
- من 2005 إلى 2020... لبنان بين الإغتيال الكبير والإنفجار الأكبر
- بعد حكم البداية ماذا عن الإستئناف؟
- الحريري بعد الحكم... خطاب منزوع فتيل التفجير
- وزارة العدل لا تعترف ببعلبك - الهرمل!
- 10 آلاف مصاب... وعودة إلى الإقفال
- خريطة «مضخّمة» للمدارس المتضررة: هل بدأ السباق على المساعدات؟
- الإعلام الغربي غير راضٍ: «ولكن من أعطى الأمر باغتيال الحريري»؟
- المحكمة: حزب الله وسوريا وبدر الدين أبرياء!
- خيبة أمل 14 آذار
- بيانات غير موثوقة...
- محكمة منتهية الصلاحية!
- مقتل جنرال روسي كبير وإصابة ٣ عسكريين في سوريا
- الرفاعي: تمديد الطوارئ في بيروت غير قانوني
- سعد الحريري بين انفجارين: “تلفن عياش”
- سعد: الحكم لم يُبَرّىء الحزب ولا النظام السوري
- اغتيال الحريري مدخل حروب إيران
- في البكاء الزائف على بيروت ولبنان
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا لانتاج لقاح واعد ضد كورونا وتتعهد بتوزيعه مجانا
- «حيادية» الراعي تنطلق من الدستور وترفض «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»
- 2600 صفحة تسرد وقائع وتفاصيل الحكم.. ماذا جاء فيها؟
- الحريري: المطلوب من «حزب الله» أن يضحّي
- المحكمة الخاصة بلبنان تدين أحد المتهمين الأربعة من حزب الله في اغتيال الحريري
- توقعات الأبراج ليوم August 19, 2020
- بعد تبرئة قِيادتيّ سورية و”حزب الله” من جريمة اغتيال الحريري.. من هي الجِهة السياسيّة التي وقفت خلف شُهود الزّور؟ وأين اختفى “أبو عدس” وزهير الصديق وحسام حسام مُشغّليهم؟ ولماذا لا نستبعد الدّورين الإسرائيلي والأمريكي؟ وكيف يُعيد التّاريخ نفسه في كارثة مرفأ بيروت؟
- المحكمة الخاصة باغتيال الحريري: لا دليل على تورُّط حزب الله والنظام السوري
- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
- وأخيراً .. ستسطع الحقيقة من لاهاي ... وكورونا: الوقاية أو الإنتحار
- أسرار وخفايا لبنانية
- تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
- خمسة أسباب لتوتر نصرالله
- التصدير مُحاصر: مرفأ مُدمّر وترانزيت مُقفل
- المؤامرة: التضحية بدياب أم بتقصير ولاية المجلس؟
- نقطة تحوُّل في مسار الدولار
- كيندال وكايلى جينر تخطفان الأنظار قبل تناول وجبة العشاء معا في ماليبو
- أستراليا: إعلان مدينة سيدني CBD بؤرة لتفشي كورونا
الحُكم في إغتيال الحريري يفصل بين مرحلتين
على رغم تأجيل نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحُكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من 7 آب الجاري الى 18 منه، إثر الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب وحصد قتلى وجرحى وأوقفَ فرح بيروت ونبض لبنان، إلّا أنّ جروح اللبنانيين لا تزال مفتوحة ولم يتمكّن قرار المحكمة من محو الدموع وترميم الإنكسارات بانتصار العدالة على منطق القتل، خصوصاً أنّ هذه العدالة لا تتحقّق فعلاً إلّا بتنفيذ الحُكم والعقاب بحق المنفذين والجهات التي أخذت قرار الاغتيال. وهذه العدالة يطلبها اللبنانيون في كلّ من اغتيال الحريري و«اغتيال بيروت».
لم يكن تحقيق مطلب المحكمة الدولية في اغتيال الحريري بالأمر السهل على اللبنانيين وفريق «14 آذار» الذي خسر وجوهاً بارزة وفاعلة في سلسلة الاغتيالات التي تلت اغتيال الحريري عام 2005. وعلى رغم الانتظار الذي طال سنوات، إلّا أنّ حُكم المحكمة ما زال مطلوباً ولازماً، خصوصاً أنّ اللبنانيين فقدوا الثقة بنحوٍ تام في مؤسسات الدولة، وفي ظلّ غياب أيّ أمل في جلاء أي حقيقة أو تحقيق العدالة داخليّاً، بعد الهريان الذي نَخر الدولة ومؤسساتها الى حد الفشل والسقوط بعد 15 عاماً على اغتيال الحريري، حيث تبرز المطالبة مجدداً بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.
عزّز حكم المحكمة الدولية الذي صدر أمس الاتهامات التي يوجهها البعض، خصوصاً أفرقاء «14 آذار» الى «حزب الله» والنظام السوري بالضلوع في اغتيال الحريري. فمَن حكمت عليه المحكمة يرتبط، حسب ما أشارت، بـ»جهة منظّمة، والأدلة تشير إلى أنّ الاغتيال كان سياسياً».
وفي حين استبق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قرار المحكمة، مؤكداً أنّ أيّ فرد من «حزب الله» يُتّهم هو بريء، وبالتالي لن يُسلّمه الى المحكمة، تقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل»: «أمام «حزب الله» فِعل واحد ليثبت براءته وهو تسليم المحكوم عليهم الى العدالة». وتعتبر أنّه «مجرد أن يرفض «الحزب» تسليمهم ويسمّيهم قديسين، فهذا يؤكد أنه يتهم نفسه بأنه الذي أصدر قرار الإغتيال».
وعلى صعيد تأثير القرار على المعادلة السياسية الداخلية، تعتبر جهات سياسية من فريق «14 آذار» أنّ «هذا الحُكم يفصل بين مرحلتين:
الأولى، مرحلة تأسيس المحكمة وما رافقها من اغتيالات وتعطيل مجلس الوزراء وإقفال مجلس النواب وحروب كان الهدف منها إطاحة المحكمة الدولية، لأنّ هناك طرفاً يخشى من أن تكشف المحكمة أسرار عمليات اغتيال العصر. وهذه المرحلة تُوّجت أمس بصدور الحُكم.
الثانية، تبدأ بعد المحكمة، وهي مختلفة تماماً، إذ هناك اتهام واضح المعالم لـ«حزب الله»، حتى لو لم يكن مباشراً، فلا يُمكن لعملية من هذا النوع تتطلب كلّ هذه القدرات التقنية وهذا التمويل الضخم، أن يقوم بها مجرد أفراد لحساباتهم الخاصة. وهناك من يقف خلف هذه العملية، ومن خَطّط لحصولها. لذلك، هذا الأمر سيفتح مساراً جديداً، هو مسار العدالة في لبنان».
وعلى مستوى تأثير هذا الحكم على «حزب الله»، توضح مصادر معارضة أنّ حكم المحكمة ينضمّ الى مجموعة عناصر وضغوطات تتزاحم وتترافق على «حزب الله»، مشيرةً الى أنّه «بعد عام 2005 كان هناك ملف واحد ضاغط على «حزب الله» هو المحكمة الدولية، أمّا في عام 2020 فهناك أكثر من ملف بوَزن المحكمة الدولية أو أخف وطأة أو أكثر إيلاماً على «حزب الله». وتعدّد الملفات التي يواجهها «الحزب» الآن، كالآتي:
- يخضع لعقوبات دولية.
- يواجه أزمة مالية نتيجة سياساته في لبنان.
- عجز عن إنجاح حكومة ويعجز الآن عن تأليف أخرى.
- يواجه أكثر من ملف داخلي، مثل ترسيم الحدود والتجديد لـ»اليونيفيل» والحديث عن تعديل مهماتها.
- مأزوم في خياراته الخارجية، ويعاني من قانون «قيصر» المفروض على النظام السوري.
- وضعية كلّ المحور الإيراني مأزومة في المنطقة.
- الغليان الشعبي بمواجهته، خصوصاً بعد انفجار 4 آب.
وانطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أنّ «حكم المحكمة يفتح بحدّ ذاته مساراً جديداً تحت عنوان واضح المعالم، سيصبح مطروحاً بقوة في المرحلة المقبلة، وهو: كيف يُمكن لطرف سياسي أخذ قراراً باغتيال شخصية أو شخصيات سياسية بعد انتهاء الحرب، المُساكنة معه داخل مجلس الوزراء والتعايش معه داخل مجلس النواب وفي المؤسسات؟».
وتعتبر أنّ «الضغوطات على «الحزب»، من عقوبات وغيرها، هي نتيجة ممارساته، والمقاطعة العربية للبنان هي نتيجة تدخّله في الشؤون الخارجية، والأزمة المالية القائمة هي نتيجة ممارسته السياسية وتغطيته الفساد».
من جهته، يرفض «حزب الله» كلّ هذه الإتهامات، ويأتي قرار المحكمة الدولية بالتوازي مع الإتهامات التي تُطاوِل «الحزب» وتحمّله مسؤولية الإنفجار في مرفأ بيروت، الأمر الذي يعتبره محاولة لاستهدافه. وحتى الآن، لا يبدو أنّ أياً من هذه الاتهامات وحتى قرار المحكمة في اغتيال الحريري ستؤثّر على سياسة «الحزب» الداخلية أو ضلوعه في النزاعات الإقليمية. وترى جهات سياسية معارضة أنّ «حُكم المحكمة لا يُحدث نقلة في لبنان بل الأساطيل التي ترسو على الشاطئ اللبناني هي التي تصنع تغييراً. فلا عدل من دون قوة تحميه. والعدل بلا قوة هو مجرد رأي».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
راكيل عتيِّق
صحافية لبنانية
- الحُكم في إغتيال الحريري يفصل بين مرحلتين
- الديموقراطية العددية بديلاً من تغييــــر النظام؟
- توجُّه «حزب الله» بعد فــشل تجربة حكومة دياب
- إستقالة دياب أسقطت «الإتفاق الثلاثي»
- ماذا بعد حكومة دياب؟
- أيّ مبادرة حملها ماكرون الى السياسيين؟
- فرصة أخيرة.. هل يُنقذ الخارج لبنان أو السلطة؟
- أيّ تداعيات لنكبة بيروت على قضية الحريري؟
- رسالة إسرائيلية لـ«حزب الله»: الصواريخ الذكية ممنوعة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)