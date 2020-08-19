- «حزب الله» ينجو من تفجير لاهاي!
- حكومة الحريري مستبعدة وتمّام ينتظر السعودية... وميقاتي!
- كلهم يلعبون في الوقت المستقطع
- الحُكم في إغتيال الحريري يفصل بين مرحلتين
- الدولار المدعوم «يحتضر» وقد يختفي قريباً
- زاسبيكين: هذا موقفنا من قرار المحكمة
- أستراليا.. موريسون يؤكد أن لقاح كورونا سيكون إلزاميا
- كايلي جينر مثيرة بـ"جلد الفهد" في "WAPmusic video"!
- الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"
- الحريري يقبل حكم المحكمة: على حزب الله التعاون
- اغتيال الحريري طوى مشروعاً.. وحكم المحكمة يطوي الاغتيال
- من هو سليم عياش؟
- "الحزب" في مستوى الجريمة: #من_قتلناه_يستحق!
- وسام عيد.. الحاضر الأكبر في لاهاي
- القاتل المتسلسل الذي قتل الحريري منفرداً
- من 2005 إلى 2020... لبنان بين الإغتيال الكبير والإنفجار الأكبر
- بعد حكم البداية ماذا عن الإستئناف؟
- الحريري بعد الحكم... خطاب منزوع فتيل التفجير
- وزارة العدل لا تعترف ببعلبك - الهرمل!
- 10 آلاف مصاب... وعودة إلى الإقفال
- خريطة «مضخّمة» للمدارس المتضررة: هل بدأ السباق على المساعدات؟
- الإعلام الغربي غير راضٍ: «ولكن من أعطى الأمر باغتيال الحريري»؟
- المحكمة: حزب الله وسوريا وبدر الدين أبرياء!
- خيبة أمل 14 آذار
- بيانات غير موثوقة...
- محكمة منتهية الصلاحية!
- مقتل جنرال روسي كبير وإصابة ٣ عسكريين في سوريا
- الرفاعي: تمديد الطوارئ في بيروت غير قانوني
- سعد الحريري بين انفجارين: “تلفن عياش”
- سعد: الحكم لم يُبَرّىء الحزب ولا النظام السوري
- اغتيال الحريري مدخل حروب إيران
- في البكاء الزائف على بيروت ولبنان
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تبرم اتفاقا لانتاج لقاح واعد ضد كورونا وتتعهد بتوزيعه مجانا
- «حيادية» الراعي تنطلق من الدستور وترفض «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»
- 2600 صفحة تسرد وقائع وتفاصيل الحكم.. ماذا جاء فيها؟
- الحريري: المطلوب من «حزب الله» أن يضحّي
- المحكمة الخاصة بلبنان تدين أحد المتهمين الأربعة من حزب الله في اغتيال الحريري
- توقعات الأبراج ليوم August 19, 2020
- بعد تبرئة قِيادتيّ سورية و”حزب الله” من جريمة اغتيال الحريري.. من هي الجِهة السياسيّة التي وقفت خلف شُهود الزّور؟ وأين اختفى “أبو عدس” وزهير الصديق وحسام حسام مُشغّليهم؟ ولماذا لا نستبعد الدّورين الإسرائيلي والأمريكي؟ وكيف يُعيد التّاريخ نفسه في كارثة مرفأ بيروت؟
- المحكمة الخاصة باغتيال الحريري: لا دليل على تورُّط حزب الله والنظام السوري
- 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب
- وأخيراً .. ستسطع الحقيقة من لاهاي ... وكورونا: الوقاية أو الإنتحار
- أسرار وخفايا لبنانية
- تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
- خمسة أسباب لتوتر نصرالله
- التصدير مُحاصر: مرفأ مُدمّر وترانزيت مُقفل
- المؤامرة: التضحية بدياب أم بتقصير ولاية المجلس؟
- نقطة تحوُّل في مسار الدولار
- كيندال وكايلى جينر تخطفان الأنظار قبل تناول وجبة العشاء معا في ماليبو
- أستراليا: إعلان مدينة سيدني CBD بؤرة لتفشي كورونا
«حزب الله» ينجو من تفجير لاهاي!
عند الثانية عشرة و47 دقيقة، ظُهرَ أمس، تنفَّس «حزب الله» الصعداء. والأرجح أنّه أساساً كان على درجة عالية من الاطمئنان بالقرار المنتظر، بعد تأجيل 11 يوماً بسبب انفجار المرفأ. لقد جاء الحُكم بالنسبة إلى «الحزب» أفضل ما يمكن. فهو إذ تحدث عن شُبهةٍ بوجود مصلحةٍ له ولسوريا في الاغتيال، أكّد أن لا دلائل إلى ارتباط قيادة «الحزب» أو سوريا بالعملية، مع إشارة معبِّرة إلى علاقةٍ طيّبة كانت قائمة بين الرئيس رفيق الحريري والأمين العام لـ«الحزب» السيد حسن نصرالله في الفترة التي سبقت التفجير. إذاً، هذا ما يهمّ «الحزب»، والباقي تفاصيل.
عملياً، أظهرَ حُكم لاهاي أنّ عنصراً واحداً من «حزب الله» ثبت أنّه ضالع في العملية، وهو لم ينطق بأي إدانة لـ«الحزب» على مستوى القرار المركزي، أي القيادة. وهذا يعني أحد احتمالين:
1- الاحتمال البريء (بالمعنى المهني) وهو أنّ هذا هو كل ما تمكّنت المحكمة من تأكيده وإثباته فعلاً من حقائق، وأنّ التسلسل الجرمي صعوداً انقطع عند نقطة دنيا، ولم يصل إلى أحد في قيادة «الحزب».
2- الاحتمال الخبيث (بالمعنى المهني)، أي ما يُسمّى في لبنان «اللفلفة»، وهو أنّ التحقيق، أو المحكمة، أرادا عمداً التوقف عند هذا المستوى من مسؤولية «الحزب» وحصر الاتهام بعنصر واحد، لأنّ النطق بالحقائق الكاملة يمكن أن يزعزع الاستقرار في لبنان.
فليس بسيطاً أن يكون «حزب الشيعة» قد اغتال «زعيم السنّة» في بلد واقفٍ على أرجوحة. وليس سهلاً اتهام المحكمة الدولية بـ»اللفلفة» أياً كانت الذرائع والمبرّرات.
إنّ مفاعيل أي حُكمٍ كان يمكن أن يصدر ضدّ «حزب الله» لا تنجلي فوراً أو في المدى القريب، بل تترك ترسّباتها الخطرة في طبيعة العلاقات الطوائفية في البلد المترنّح. وصحيح أنّ الشيعة هم اليوم الطرف الأقوى في لبنان، ولكن، في مراحل سابقة، كان المسيحيون هم الأقوى أو السنّة والفلسطينيون. إذاً، في المستقبل، مَن يستطيع ضبط لعبة الانتقامات اللامتناهية.
إذا كان التحقيق، أو المحكمة، أرادا ضبط الحُكم عند مستوى معيّن، فيصحّ القول إنّ عمل المحكمة مسيَّس. وعادةً، كان «حزب الله» هو الذي يرشق المحكمة دائماً بتهمة التسييس، أي باعتبارها أداة في أيدي القوى الغربية الكبرى لضربة أو إضعافه. لكن التسييس قد يكون اليوم مقلوباً، أي إنّه جاء لخدمة «الحزب» لا لإضعافه.
وبالعودة إلى سِجِلّ المحكمة على مدى الأعوام الـ15 الفائتة، خرجت أصوات عديدة تقول إنّها ستتجنّب في النهاية قول الحقائق «الفاقعة»، خشية أن يقود ذلك إلى تفجير البلد مذهبياً، خصوصاً بعد انفجار الحرب السورية في العام 2011.
وفي اعتقاد بعض المتابعين، أنّ الزخم الأقوى لكشف الحقائق، الذي كان مع المحقّق الأول الألماني ديتليف ميلس (2005)، ربما تراجع مع الثاني البلجيكي سيرج برامرتز (2006) ثم مع الكندي دانيال بلمار (2007).
ويتحدث هؤلاء عن المعلومات التي جرى تداولها في وسائل إعلام عالمية بارزة، قبيل إصدار القرار الاتهامي، والتي تضمنت انخراط أسماء قيادات سورية رفيعة في العملية. لكن ذلك القرار صدر خالياً من أي إشارة إليها (2011).
بعض المحللين يعتبر أنّ المحكمة وقفت في قرارها عند نقطة وسطى، إذ اقتربت من اتهام «حزب الله» بالجريمة، لكنها لم تطلق الحكم عليه رسمياً. وفي المغزى السياسي، تجنَّبت «إغضاب» «الحزب» ودفعه إلى ردّات فعل معينة، ودفع الآخرين إلى المواجهة وجرّ البلد إلى مخاطر عدم الاستقرار.
ولكن، في المقابل، حرصت على إرضاء «أهل القتيل» وأنصارهم المقتنعين بمسؤولية «الحزب» عن العملية، إذ قدَّمت القرائن التي توحي بذلك، «وكفى». وعلى الطرفين خصوصاً واللبنانيين عموماً أن «يتدبّروا أمورهم» ويديروا العلاقات في ما بينهم، بناءً على هذه المعطيات.
بالنسبة إلى «حزب الله»، «مرَّ القطوع». فليس سهلاً أن يُقال، لو جرى اتهامه، ولو بعد 100 عام أو 200 أو 300، إنّ الحزب الشيعي الأقوى اغتال الزعيم السنّي الأقوى. وعلى مرّ التاريخ، كانت ستستمرّ تداعيات العملية، خصوصاً إذا جرت إضافة عمليات أخرى سبقتها أو أعقبتها، وستقود إلى تعقيدات مذهبية.
وكذلك، هي ستقود إلى تعقيدات طائفية إذا رُبِطت بها عمليات استهدفت مسيحيين أو دروزاً. ففي سِجِلّ كل الطوائف عمليات هنا وهناك لم تَزُل ترسباتها، بل تتحرَّك بين الحين والآخر.
وهكذا، «انزلق» قرار المحكمة «بنعومة» فائقة. ويكفيها أنّ صدور القرار الذي كلّف الدولة 800 مليون دولار وقع على البلد من دون «ضربة كفّ».
المهم، يجب الاعتراف بفضل المحكمة. لقد اكتشَفت أنّ الحريري ورفاقه ماتوا فعلاً. هذا مؤكّد بالنسبة إليها ولا تحتاج إلى «تدقيق بالتلفونات».
ومن مجموعات «التلفونات الملوَّنة» التي تعذَّب الخبراء وفرزوها، استنتجت المحكمة أنّ هناك شخصاً واحداً مذنب هو عيّاش. نعم. «تَلْفَنْ عَيّاش»، ولكن «تَلْفَنَ» لنفسِه ونسّق العملية مع نفسِه، وانتقم من الحريري بنفسه لنفسه.
البعض قال أمس: يبدو أنّ اغتيال رئيسٍ للحكومة أو أي شخص في لبنان، ولو كان بحجم رفيق الحريري، ليس مسألة صعبة ومعقّدة وتستأهل التفكير إلى هذه الدرجة!
هذا الحُكْم الدولي، هل يمكن اعتباره إحدى علامات التوجُّه الدولي نحو لبنان اليوم، ونموذجاً لمقاربة أزماته الحالية؟
أي، هل أنّ المجتمع الدولي سيحرص على حماية «الستاتيكو» اللبناني الحالي بأي شكل، وبأي ثمن، وهل هو غير مستعد لخلط الأوراق في لبنان، خلال هذه المرحلة، فلا ينخدعنَّ أحد؟
استطراداً، هل يعني ذلك مثلاً أنّ أي تحقيق دولي، في فساد قطاعات المال، وفساد المؤسسات والإدارات والوزارات والمرافق والأجهزة، وبالأخصّ في انفجار المرفأ، يمكن أن ينتهي- وبعد 15 سنة- باكتشاف متَّهم واحدٍ… مجهول مكان الإقامة أو المصير؟
إذا ثبُتَ أنّ التحقيق المحلي رديء ويتحكَّم به الفاسدون، والتحقيق الدولي يدوِّر زوايا الملفات سنوات وسنوات حتى تذوب نهائياً، فلمَن يشتكي اللبنانيون؟ وهل مطلوب أن يستسلموا؟ ولمصلحة مَن يُراد لهم أن يستسلموا؟ وهل سيَقبلون بأن يستسلموا؟
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
- «حزب الله» ينجو من تفجير لاهاي!
- تضييع وقت ولا حكومة: فليتعب الأميركيون!
- ديبلوماسيون "يُبشِّرون": الإنفراج اقترب!
- كل المفاجآت واردة حتى تشرين!
- إعترافات وزير: غَطَّينا الفساد ولن نغطي الدماء!
- ماكرون يؤنِّب الطاقم: لا غطاء لكم بعد اليوم!
- لماذا سيطر هاجس الضربة الإسرائيلية؟
- تحذيرات ديبلوماسية: الكـــارثة تكتمل!
- لبنان لامَس فنزويلا... فماذا تفعل «الجثة»؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)