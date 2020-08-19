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إنه جواب فريد ...الكاتب:
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تعالوا نحمِ حزب الله من مأزق المحكمة ...الكاتب:
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الحريري بعد لاهاي... وداوني بمن كان هو ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة الأنباء
*وساطة
رشحت معلومات تفيد أن مسؤولاً سياسياً طلب وساطة دولة كبرى مع دولة إقليمية، لكن لا شيء ملموساً حصل.
*تبلّغ الموقف
تبلّغ مسؤول غربي رفيع موقفاً واضحاً وحاسماً من مرجع سياسي في ملف الحكومة.
صحيفة البناء
خفايا
قال مرجع سياسي إن طلب التحقيق الدولي في تفجير المرفأ هو الخاسر الأكبر من نتائج صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأن لسان حال اللبنانيين هو أننا لن ندفع مليار دولار وننتظر خمسة عشر عاماً طلباً لنتيجة مشابهة، وأن الرابح الوحيد هو اللواء جميل السيد والضباط الثلاثة.
كواليس
توقع مصدر على صلة بمفاوضات تشكيل الحكومة أن يكون الأسبوع المقبل فاصلاً في المشاورات التمهيديّة لتسمية الرئيس المكلف، مرجحاً تزايد فرص الرئيس سعد الحريري الذي لم يعُد محرجاً بالتعاون مع حزب الله بعد القرار الصادر عن المحكمة بقياس ما كان متوقعاً.
صحيفة نداء الوطن
عُلم أن الاتصالات حول الاستشارات الملزمة لا تزال تصطدم بحائط مسدود في ظل استمرار رئاسة الجمهورية في رفض إجرائها قبل التوافق السياسي على التكليف والتأليف.
لوحظ خلال الساعات الأخيرة أنّ بعض الجهات الحزبية بدأت التداول بأسماء مرشحة لدخول الحكومة العتيدة.
يتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يبقى في السراي الحكومي إلى حين التسليم والتسلّم.
صحيفة اللواء
يخشى دبلوماسيون أن تمتد فترة طويلة تقديم المساعدات للمواطنين، عطفاً على ربطها بالاصلاحات البعيدة!
تقتصر فيزا شيغن، التي أعادت فرنسا منحها للبنانيين، فقط على حدودها، ولا تمتد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي..
بات لدى القوى الأمنية وبعض السفارات تقارير عن الجهات التي أقدمت على افتعال عمليات التكسير، واللجوء إلى العنف في تحركات السبت ما قبل الماضي!
صحيفة الجمهورية
ستتوقف مشاريع حيوية في أكثر من منطقة في لبنان إن توقفت إحدى وزارات الدولة أو ألغيت من لائحة الوزارات.
تستعد جهات عدّة متضررة الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة وقضاء العجلة ضد الدولة اللبنانية بعد تفجير المرفأ.
نقل أحد أفراد عائلة مسؤول كبير لقريبين منه "إنه لا يُخبر والده بما يُكتب ويُقال على مواقع التواصل الإجتماعي ضدّه خوفاً على صحته".
صحيفة النهار
عُلم أنّ مرجعية نيابية دخلت على خط التهدئة بين حليف سياسي و"حزب الله" بعدما كادت تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، والمساعي ما زالت جارية على هذا الصعيد.
يقول أحد النواب المستقيلين إنّ ثمة كلمة سر واحدة بين باريس وواشنطن والاتحاد الأوروبي والخليج، عنوانها لن ندعم الدولة اللبنانية ولا مساعدات مباشرة لها، ما يعني أنّ هناك حراسة دولية على البلد لأجل طويل.
تجري مداولات حكومية لتوفير دولار مدعوم للزجاج وقد تم الاتصال بحاكم مصرف لبنان لدعم المواطنين في اعادة ترميم منازلهم.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- الحكم: إدانة الرأس المنفذ وكشف المؤامرة السياسية
- العدالة لرفيق الحريري تعبر هادئة.. وسعي فرنسيّ لتأليف حكومي قبل عودة ماكرون
- أسرار وخفايا لبنانية
- الدولار المدعوم «يحتضر» وقد يختفي قريباً
- الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"
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