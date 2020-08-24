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الحكومة الجديدة المستعصية: "العهد" الذي فجّر مجالس ...الكاتب:
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"حياد لبنان" بين البطريرك والمفتي: اتفاق المبدأ ...الكاتب:
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من يدفع ثمن دخول حزب الله إلى ...الكاتب:
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عوده يحذّر من مخطط تهجيري لسكان المناطق ...الكاتب:
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متى حَرَفْتم لبنانَ وقد وَلَدتْه أمُّه حِياديًّا؟ ...الكاتب:
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واشنطن وباريس في اتجاهين متعاكسين ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ ناشد عدد كبير من اللبنانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي دولة الكويت التي تبرعت باعادة بناء اهراءات القمح في مرفأ بيروت على نفقتها كما في المرة الاولى، ان تشرف على العملية من دون تسليم المال الى الدولة اللبنانية ومؤسساتها المشبعة بالفساد.
ـ لاحظت مراجع رسمية ارتفاع اعداد طلبات "العلم والخبر" في وزارة الداخلية للحصول على تراخيص لتأسيس جمعيات ذو منفعة عامة لا تبغي الربح بغية الافادة من المساعدات الدولية التي تأتي مشروطة بعدم التعاون مع الادارات الرسمية بسبب فقدان الثقة وتفشي الفساد. كما لاحظت عدم تنسيق جمعيات مع البلديات خصوصا في ما يتعلق بدخولها المنازل من دون حسيب ورقيب.
ـ اقدام راهبات القديسة تريزيا المارونيات على ايجار مدرسة لهن في عين الرمانة واقدام وكيل مدرسة مار يوحنا المعمدان في العيتانية، ابرشية صور المارونية على تحويل المدرسة مقرا للنازحين، لغايات تجارية، ولدا استياء عارما في الاوساط الكنسية والعلمانية على السواء.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر قانونية إن وجود نيّة لتمديد عمل المحكمة الدولية من خلال قرار الاستئناف الحكمي للمدعي العام بسبب تبرئة ثلاثة متهمين يفتح الباب لفرضيّة السعي لإبقائها على قيد الحياة لتلاقي حملة الدعوة لتحقيق دولي في تفجير المرفأ فتنتقل إليها المهمة.
ـ كواليس
قالت مصادر دبلوماسية إن الانسحاب الأميركي من قاعدة التاجي يشكل إشارة أولى لكن غير مكتملة على نية الانسحاب وإبقاء المواعيد والأمكنة رهن تفاهمات لاحقة تتقرّر إذا سار التفاوض الجاري بين طهران وواشنطن على أكثر من مسار وعبر أكثر من وسيط وفقاً للمرسوم له من نهايات.
صحيفة الجمهورية
ـ نظّم حزب فاعل جمعيات لا تبغي الربح للإستفادة من الخدمات المقدمة من الخارج وإفادة بيئته الحاضنة.
ـ تشهد إحدى الوزارات الخدماتية سجالا حادا بين الوزير ورئيس إحدى النقابات على مادة حياتية كان يمكن أن ينعكس على لقمة عيش المواطن لولا حكمة الوزير.
ـ علّق أحد الظرفاء على الشروط المتبادلة على طاولة المشاورات حول الملف الحكومي وقال :"واحد مستوي وواحد مهتري والبلد على الله".
صحيفة اللواء
ـ لم تحقق جهود قطب نيابي التقدّم المنشود في كسر الجليد بين حليفين سابقين، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه عن خلفيات الخلافات!
ـ تبين أن فقدان الطوابع المالية من الأسواق والتأخر الحاصل في تعبئة ماكنات الطوابع الآلية للمؤسسات وكتّاب العدل، يؤخر دخول عدة مليارات من الليرات إلى الخزينة أسبوعياً بسبب الإهمال وسوء الإدارة!
ـ حذرت تقارير ديبلوماسية من حصول خضات أمنية في حال استمر التعثر الحالي في إدارة تداعيات الأزمات المالية والمعيشية المتفاقمة في البلد، وفشلت مساعي تشكيل الحكومة العتيدة بالسرعة المطلوبة!
صحيفة نداء الوطن
ـ يتردد أنّ إحدى عقد التأليف تتمحور حول الخلاف على مصير وزارة الطاقة في ضوء إصرار "التيار الوطني الحر" على الاحتفاظ بها.
ـ يحذر أحد المعنيين بالملف الحكومي من أنّ الاستمرار في انسداد الأفق الحكومي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة إنتاج حكومة أسوأ من الحكومة المستقيلة.
ـ يتعرض عدد من الإعلاميين الذين يعملون في إحدى القنوات الموالية للسلطة لضغوط من جهة نافذة تتهمهم بأنهم لا يقومون بدور فعال في الدفاع عن سياستها.
صحيفة الأنباء
*ضياع الوزارة والوزير
ضياع غير مسبوق في وزارة أساسية وفي تصريحات الوزير على أبواب استحقاق مصيري في غياب أي استراتيجية واضحة للمواجهة.
*خيارات مختلفة
يبحث فريق سياسي خيارات مختلفة جذرياً عما درج عليه في الفترة السابقة
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سيدني - استراليا
- التكليف "رهينة" والفيتوات تطوق المسعى الفرنسي!
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