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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 10 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ ناشد عدد كبير من اللبنانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي دولة الكويت التي تبرعت باعادة بناء اهراءات القمح ‏في مرفأ بيروت على نفقتها كما في المرة الاولى، ان تشرف على العملية من دون تسليم المال الى الدولة اللبنانية ‏ومؤسساتها المشبعة بالفساد‎.

ـ لاحظت مراجع رسمية ارتفاع اعداد طلبات "العلم والخبر" في وزارة الداخلية للحصول على تراخيص لتأسيس ‏جمعيات ذو منفعة عامة لا تبغي الربح بغية الافادة من المساعدات الدولية التي تأتي مشروطة بعدم التعاون مع ‏الادارات الرسمية بسبب فقدان الثقة وتفشي الفساد. كما لاحظت عدم تنسيق جمعيات مع البلديات خصوصا في ما ‏يتعلق بدخولها المنازل من دون حسيب ورقيب‎.

ـ اقدام راهبات القديسة تريزيا المارونيات على ايجار مدرسة لهن في عين الرمانة واقدام وكيل مدرسة مار يوحنا ‏المعمدان في العيتانية، ابرشية صور المارونية على تحويل المدرسة مقرا للنازحين، لغايات تجارية، ولدا استياء ‏عارما في الاوساط الكنسية والعلمانية على السواء‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر قانونية إن وجود نيّة لتمديد عمل المحكمة الدولية من خلال قرار الاستئناف الحكمي للمدعي العام ‏بسبب تبرئة ثلاثة متهمين يفتح الباب لفرضيّة السعي لإبقائها على قيد الحياة لتلاقي حملة الدعوة لتحقيق دولي في ‏تفجير المرفأ فتنتقل إليها المهمة‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر دبلوماسية إن الانسحاب الأميركي من قاعدة التاجي يشكل إشارة أولى لكن غير مكتملة على نية ‏الانسحاب وإبقاء المواعيد والأمكنة رهن تفاهمات لاحقة تتقرّر إذا سار التفاوض الجاري بين طهران وواشنطن ‏على أكثر من مسار وعبر أكثر من وسيط وفقاً للمرسوم له من نهايات‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ نظّم حزب فاعل جمعيات لا تبغي الربح للإستفادة من الخدمات المقدمة من الخارج وإفادة بيئته الحاضنة‎.

ـ تشهد إحدى الوزارات الخدماتية سجالا حادا بين الوزير ورئيس إحدى النقابات على مادة حياتية كان يمكن أن ‏ينعكس على لقمة عيش المواطن لولا حكمة الوزير‎.

ـ علّق أحد الظرفاء على الشروط المتبادلة على طاولة المشاورات حول الملف الحكومي وقال :"واحد مستوي ‏وواحد مهتري والبلد على الله‎".‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ لم تحقق جهود قطب نيابي التقدّم المنشود في كسر الجليد بين حليفين سابقين، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه عن ‏خلفيات الخلافات‎!

ـ تبين أن فقدان الطوابع المالية من الأسواق والتأخر الحاصل في تعبئة ماكنات الطوابع الآلية للمؤسسات وكتّاب ‏العدل، يؤخر دخول عدة مليارات من الليرات إلى الخزينة أسبوعياً بسبب الإهمال وسوء الإدارة‎!

ـ حذرت تقارير ديبلوماسية من حصول خضات أمنية في حال استمر التعثر الحالي في إدارة تداعيات الأزمات ‏المالية والمعيشية المتفاقمة في البلد، وفشلت مساعي تشكيل الحكومة العتيدة بالسرعة المطلوبة‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد أنّ إحدى عقد التأليف تتمحور حول الخلاف على مصير وزارة الطاقة في ضوء إصرار "التيار الوطني ‏الحر" على الاحتفاظ بها‎.

ـ يحذر أحد المعنيين بالملف الحكومي من أنّ الاستمرار في انسداد الأفق الحكومي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ‏إعادة إنتاج حكومة أسوأ من الحكومة المستقيلة‎.

ـ يتعرض عدد من الإعلاميين الذين يعملون في إحدى القنوات الموالية للسلطة لضغوط من جهة نافذة تتهمهم بأنهم ‏لا يقومون بدور فعال في الدفاع عن سياستها‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎ضياع الوزارة والوزير

ضياع غير مسبوق في وزارة أساسية وفي تصريحات الوزير على أبواب استحقاق مصيري في غياب أي ‏استراتيجية واضحة للمواجهة‎.‎

‎*‎خيارات مختلفة‎ ‎

يبحث فريق سياسي خيارات مختلفة جذرياً عما درج عليه في الفترة السابقة‎

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