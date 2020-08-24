مبادرات التكليف والتأليف في دائرة التعـقيد... ولقاء لباسيل و"الخليلين" اليوم

يدخل لبنان اليوم اسبوعاً جديداً سيكون أسبوع الحكومة العتيدة بامتياز، في اعتباره الفاصل عن 1 أيلول، الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وهو مبدئياً موعد عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، ما يعني انّ مشاورات التكليف ستتكثّف هذا الأسبوع، في محاولة لخرق جداره وإستقبال الرئيس الفرنسي بخطوة على طريق التأليف، فيكون الرئيس المكلّف جزءاً لا يتجزأ من مشاورات ماكرون لتسريع ولادة حكومة أصيلة لمواجهة التحدّيات وما أكثرها. ولكن تساؤلات كثيرة تسود الاوساط السياسية في هذا الصدد ومنها: هل ستتمكن مشاورات التكليف من الوصول إلى تفاهم حول اسم الرئيس المكلّف؟ وهل تسمية هذه الشخصية ستقتصر على فريق 8 آذار على غرار الحكومة المستقيلة، أم ستنجح المساعي في توسيع التفاهمات الوطنية حول الحكومة المقبلة؟ وهل يبحث أصحاب الحلّ والربط في السلطة في الأسباب التي أدّت إلى فشل الحكومة المستقيلة وتجنّبها، من أجل تأليف حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته؟ وهل أنّ فريق 8 آذار في وارد تقديم التنازلات التي تفسح في المجال أمام إجراء الإصلاحات المطلوبة التي تعذّر تحقيقها، كمدخل للمساعدات التي وحدها تفرمل الانهيار؟

لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ مهمة فكفكة العِقد التي تعوق التكليف والتأليف ‏الحكوميين قد سلكت طريقها، بل على العكس من ذلك، لا توافق بعد داخل الصفّ الواحد ‏على طبيعة الحكومة ورئيسها، وهذا لا يعني انّ تجاوز الصعوبات غير ممكن بقدرة قادر، ‏ولكن المعطيات المتوافرة تدلّ الى انّ مشوار التكليف ما زال في بداياته ولم يصل إلى ‏نهاياته‎.‎

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في هذه الأجواء، كشفت مصادرمطلعة لـ "الجمهورية"، انّ عطلة نهاية الأسبوع لم تشهد ‏أي جديد على مستوى التحضيرات الجارية لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، ‏وكذلك لم تشهد الساعات المنصرمة أي معلومات عن مناقشات في هذا الإطار أو أي ‏اجتماع أو اتصال يدفع في اتجاه تحضير الأجواء التي تسمح بتطبيق الاقتراحات الفرنسية ‏التي حدّدت "مهمة" الحكومة على مرحلتي التكليف والتأليف، في اعتبار أنّ أي اتفاق من ‏هذا النوع يسهّل المرحلتين معاً‎.‎

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وفي هذه الاثناء، قالت مصادر معنية لـ "الجمهورية"، أنّ اللقاء الثلاثي المقرّر اليوم بين ‏المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب ‏الله" حسين خليل ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سيعكس المرحلة التي ‏بلغتها المشاورات الجارية في شأن الاستحقاق الحكومي‎.‎

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وتخوفت مصادر معنية، من انّ تمسّك بعض الافرقاء بشروطهم قد يدفع رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري الى اطفاء محرّكات مبادرته، تاركاً الافرقاء يقلعون اشواكهم بأيديهم، ‏وستكون له مواقف لافتة حيال التطورات الجارية في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ‏الأحد المقبل‎.‎

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المعارضة

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وفي المقابل، قالت مصادر المعارضة لـ"الجمهورية"، انّ فريق 8 آذار يبدو أنّه سيكون أمام ‏خيارين: إما تفعيل حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، لأنّ هذا الفريق ‏لا يريد تقديم أي تنازلات قبل هذه الانتخابات، وإما تأليف حكومة تكون "نسخة طبق ‏الأصل" عن الحكومة المستقيلة، والهدف منها الإيحاء للفرنسيين وغيرهم بالانفتاح ‏والتجاوب‎.‎

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وتساءلت هذه المصادر، هل ستكون باريس في وارد تغطية حكومة من لون واحد؟ وهل ‏ستتمكن حكومة من هذا النوع من كسر المقاطعة الدولية والعربية؟ وماذا عن الموقف ‏الأميركي، وهل من تعديل في هذا الموقف بعد الكلام الأميركي عن انّ وجود "حزب الله" ‏في الحكومة من عدمها لم يشكّل عائقاً أمام المساعدات الأميركية؟ أم أنّ المقصود هو أنّ ‏المساعدات للجيش حصراً لم ولن تتوقف؟ وماذا عن الموقف السعودي الذي لا يبدي اي ‏اهتمام بوضعية يعتبرها خاضعة لنفوذ الحزب؟

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وهل سيتمكن بري من إقناع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بدعم تكليف ‏الرئيس سعد الحريري؟ وهل الحريري أساساً في وارد الدخول في مغامرة غير مضمونة مع ‏فريق جرّبه على مدى سنوات؟ وهل هذا الفريق يستطيع السير بشروط الحريري؟ وماذا ‏عن حزب "القوات اللبنانية" الذي يعتبر انّ اي حكومة مصيرها الفشل في ظل إمساك ‏فريق 8 آذار بمفاصل السلطة؟

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ورأت المصادر، انّه "حيال كل ما تقدّم من مؤشرات وعوامل ومعطيات، يظهر مدى حجم ‏التعقيدات التي يصعب حلّها قبل مطلع أيلول". وسألت: "في ظل غياب التوافق الداخلي ‏على طبيعة الحكومة ودورها، هل ستتمكن قوة الدفع الفرنسية من تجاوز العراقيل ‏والمطبات وتشكيل الحكومة التي تجسّد طبيعة المرحلة؟‎".‎

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وزير الدفاع الايطالي

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وفيما استمرّت عملية إزالة الركام من موقع الإنفجار في مرفأ بيروت ومن الاحياء المتضررة ‏من العاصمة، متزامنة مع اعمال مسح الاضرار واغاثة المنكوبين، يتواصل الحراك ‏الديبلوماسي العربي والاجنبي ناشطاً في اتجاه لبنان،. وفي هذا الاطار وصل الى بيروت ‏في الساعات الماضية وزير الدفاع الايطالي لورينزو غيريني على رأس وفد عسكري رفيع ‏المستوى من قيادة الجيش الايطالي وكبار مساعديه الكبار. وتأتي الزيارة على وقع اكبر ‏برنامج مساعدات تقدّمه ايطاليا للبنان، مجنّدة له مجموعة من السفن والبوارج والطائرات، ‏والتي تشمل تجهيز اطفائية بيروت بـ10 سيارات متطورة ومجموعة سيارات اسعاف ‏ومعدات متخصصة، كذلك يتضمن دعماً استشفائياً بنقلها مستشفى ميدانياً عسكرياً بحرياً ‏تربطه باليابسة مجموعة طائرات مروحية وزوارق متعدّدة الاستخدامات، عدا عن ‏المساعدات العينية والادوية التي شاركت فيها بلديات من مدن ايطالية عدة ومؤسسات ‏رسمية وحكومية‎.‎

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وفي المعلومات، انّ الضيف الايطالي سيلتقي اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏وكلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ونظيرته ‏نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر. كذلك سيزور مقر قيادة القوات الدولية ‏‏(اليونيفيل) العاملة في الجنوب ويلتقي قائدها وضباطها الكبار‎.‎

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وأعلنت سفارة إيطاليا في لبنان وصول سفينة‎ San Giusto ‎العسكرية الإيطالية أمس إلى ‏مرفأ بيروت، ضمن إطار "عملية طوارئ الأرز" التي أطلقتها إيطاليا لمساعدة لبنان‎.‎

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كندا

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وفي الاطار عينه يصل وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباين الى بيروت مساء بعد ‏غد الاربعاء، في زيارة تمتد ليومين يتفقّد في بدايتها، قبل اي لقاء مع مسؤول رسمي، ‏المنطقة المنكوبة في بيروت ومحيطها جراء انفجار المرفأ، ويلتقي مجموعة من ممثلي ‏هيئات المجتمع المدني، وفق برنامج خاص يتناول لقاءات مع اصدقاء لبلاده‎.‎

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وفي برنامج الزيارة سيلتقي شامباين رئيس الجمهورية عون قبل ظهر الخميس، ثم نظيره ‏اللبناني شربل وهبة. واللافت انّ زيارته لبنان تشكّل اول رحلة خارجية له بعد تفشي وباء ‏‏"كورونا". وهو سيبلغ الى المسؤولين اللبنانيين استعداد بلاده للمساهمة في إعمار مرفأ ‏بيروت، ولا سيما الاقسام المهدّمة منه. كذلك سيستمع الى حاجات لبنان التقنية والعمل ‏على تلبيتها فور عودته الى كندا‎.‎

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وفي المعلومات، انّ شامباين استعجل زيارته لبيروت قبل ان يجول اوروبياً، رغبة منه في ‏إثارة الوضع في لبنان مع المسؤولين البريطانيين والايطاليين والسويسريين الكبار، لأنّ ‏جولته ستشمل هذه الدول الاوروبية الثلاث في طريق عودته الى بلاده‎.‎

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قطر

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وعلمت "الجمهورية"، أنّ وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور ‏لبنان خلال اليومين المقبلين للقاء المسؤولين الكبار، ونقل استعداد بلاده لتقديم مزيد من ‏المساعادات للبنان، بعد الكارثة التي حلّت ببيروت ومرفئها‎.‎

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وكانت الكويت تعهّدت السبت إعادة بناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان، التي ‏دمّرها الانفجار في مرفأ بيروت، وقال سفيرها في لبنان عبد العال القناعي، في تصريحات ‏إذاعية، إنّ هذه الصومعة بُنيت للمرة الاولى عام 1969 بقرض تنمية كويتي، وإنّ الكويت ‏ستعيد بناءها الآن، بحيث تظل رمزاً لـ "كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين تحترم كل ‏منهما الأخرى‎".‎

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وطمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، اللبنانيين الى أنّه لن تكون ‏هناك أزمة خبز في لبنان الذي يشتري معظم قمحه من الخارج‎.‎

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التدقيق الجنائي

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على صعيد آخر وفي تطور لافت، كُشف النقاب امس عن نية وزير المال غازي وزني توقيع ‏العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مع الشركة التي رست ‏عليها المهمة مطلع الصيف الجاري، اليوم أو غداً على ابعد تقدير‎.‎

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وفي معلومات "الجمهورية"، انّ وزني ابلغ الى رئيس الجمهورية خلال الايام المنصرمة، ‏عند مراجعته بمصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف، الذي قالت به المبادرة ‏الفرنسية، انّه سيستدعي ممثلي الشركة التي ستتولّى هذه المهمة مطلع الأسبوع الجاري ‏لتوقيع العقد معها والمباشرة بالعمل المطلوب منها بالسرعة القصوى، في رسالة قوية ‏الى المجتمع الدولي مفادها انّ اولى خطوات الإصلاح ستنطلق‎.‎

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ومعلوم انّ البحث سيتناول توسيع هذه المهمة لتشمل مؤسسات عدة ابرزها الضمان ‏الاجتماعي ومجلس الإنماء والاعمار وهيئة "اوجيرو" ومرفأ بيروت ومؤسسات أُخرى ‏مختلفة، لتوسيع رقعة التحقيقات في كل المؤسسات التي يدور الشك حولها. وعمّا إذا ‏كانت المهمة ستكون على عاتق المؤسسة عينها، فليس هناك ما يؤكّد ذلك، فهناك شركات ‏عدة يمكن ان تقوم بالمهمة في وقت واحد ان أُقرّت الترتيبات الضرورية‎.‎

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جريمة كفتون

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وفي مستجدّات جريمة كفتون الكورانية التي أودت بحياة 3 شبان، وهم علاء فارس وجورج ‏سركيس وفادي سركيس، بعد تعرّضهم لإطلاق نار على يد مجهولين أثناء حمايتهم البلدة ‏ليل الجمعة-السبت، سلّمت القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي المدعو "أ.ش" ‏المشتبه بضلوعه في الجريمة الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، التي اقتادته ‏للتحقيق معه في المديرية العامة للامن الداخلي في بيروت. وكان "أ. ش." قد سلّم نفسه ‏فجر أمس إلى القوة الأمنية المشتركة في المخيم، قبل تسليمه للسلطات اللبنانية‎.‎

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وتفيد المعلومات الأولية غير الرسمية حول الجريمة، انّ السيارة التي استخدمها المسلحون ‏شكّ بها حراس البلدية فتمّ طردها، إلّا انّها عادت بعد نحو 45 دقيقة ودخلت إلى الأحياء ‏الداخلية للبلدة، وهذا يعني أنّ هناك أمراً مقصوداً من العودة، فاصطدم بها حراس البلدية‎.‎

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واظهرت الكاميرات انّ سيارة الجناة كانت مواكبة بسيارتين، واحدة من نوع "رابيد" وأخرى ‏من نوع "مرسيدس" بيضاء. وإحدى هاتين السيارتين هرّبت من أرتكبوا الجريمة لحظة ‏فرارهم وتركهم سيارتهم‎.‎

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ولاحظت مصادر امنية، أنّ اطلاق النار كان جامداً، بمعنى أنّ العملية هي من صنع ‏محترفين، وهناك احترافية في القتل، والواضح انّه كان لديهم هدف محدّد، خصوصاً أنّ ‏الهدف لم يكن السرقة وبالتالي الاحتمال الأكبر هو ان تكون عملية ارهابية، وأحد الاحتمالات ‏قد يكون استهداف النائب الكتائبي نديم بشير الجميل الذي كان موجوداً في زيارة الى بلدة ‏كفرحاتا المجاورة‎.‎

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وعلم انّ المشتبه فيه الذي قُبِضَ عليه هو "داعشي" سابق وصادرة في حقه احكام مسبقة ‏لارتباطه بتنظيم "داعش"، وقد أقرّ بدوره عن شريك له من بلدة عكار هو أيضاً "داعشي" ‏سابق‎.‎

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كورونا

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وعلى الصعيد "الكوروني"، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس ‏كورونا، بينها 7 من الوافدين، ما رفع العدد التراكمي منذ شباط الماضي الى 12698. فيما ‏سُجّلت حالتا وفاة ليرتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 123‏‎.‎

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وغرّد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، عبر "تويتر": "من يتوفّى بكورونا لا يتقاضى ‏عنه أي تعويض بعكس كل الشائعات أو مساعدة اجتماعية لعائلته، وكل ما يسوّق قد تكون ‏الغاية منه إحباط الجهود المضنية لمحاربة الوباء والاستخفاف به أو تبرير تقصير طبّي ‏معين أو لغاية ما"، وأكّد أنّ "الموضوع لا يحتمل مزاحاً ومزاجية، الوباء في مرحلة خطرة… ‏اليقظة". وأرفق التغريدة بهاشتاغ "الحكمة_نجاة‎".‎

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وقالت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري في تغريدة حول "كورونا"، أنّ ‏‏"الفيروس حقيقي وينتشر… وعدد الوفيات في لبنان جرّاءه يتضاعف كل 23 يوماً… هذا ‏الرقم أسرع بـ3.3 مرات من المتوسط العالمي للوفيات بمضاعفة الوقت 76 يوماً". وأشارت ‏إلى أنّ "التغيير السلوكي الفردي هو المفتاح لإنقاذ الأرواح: إرتدِ قناعًا، وتجنّب الحشود، ‏واغسل يديك، والتزم التباعد الاجتماعي‎".