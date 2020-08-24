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المشنوق: المفتي دريان لن يقبل بمهزلة اختيار رئيس الوزراء
أكد النائب نهاد المشنوق أن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان سيكشف عن رأيه خلال 72 ساعة كحد أقصى بما يطالب به البعض من الدعوة الى اجتماع إسلامي موسع يعقد في دار الفتوى برعايته وحضور رؤساء الحكومة السابقين وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومفتي المناطق.
وكانت «الأنباء» قد أشارت إلى التحضير لمثل هذا الاجتماع، وقال المشنوق بعد لقائه المفتي دريان: سماحته يقوم بجهد كبير في هذا الاتجاه سواء أكان الاجتماع موسعا أم على نحو مختلف ونتائجه معروفة وهي الاعتراض على ما يحصل على صعيد اختيار رئيس الحكومة وشكلها والإمساك بالقرار باعتبار ان رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة ولا أحد غيره.
وأضاف: المفتي دريان لن يقبل ولا لحظة باستمرار هذه المهزلة وهو سيتحمل مسؤوليته كونه الزعيم الديني لأهل السنة.
ودعا النائب المشنوق الرئيس سعد الحريري إلى تسمية نواف سلام لتولي سدة رئاسة الحكومة، وقال: نواف سلام يستطيع ان يعمل الكثير من القضايا، بمعنى انه شخصية من خارج هذه الطبقة وليست لديه التزامات أو ربط نزاع وهناك إجماع هو الإقبال على تغيير جذري في السلطة، وهذا لا يعني أن الرئيس سعد الحريري لا يستطيع أن يقوم بذلك، ولكن اعتقد ان التزامات الرئيس الحريري تجاه الطبقة السياسية ستعرقل عمله كثيرا.
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