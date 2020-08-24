لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | المشنوق: المفتي دريان لن يقبل بمهزلة اختيار رئيس الوزراء
المصنفة ايضاً في: لبنان

المشنوق: المفتي دريان لن يقبل بمهزلة اختيار رئيس الوزراء

آخر تحديث: منذ 59 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 64
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
المشنوق: المفتي دريان لن يقبل بمهزلة اختيار رئيس الوزراء

أكد النائب نهاد المشنوق أن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان سيكشف عن رأيه خلال 72 ساعة كحد أقصى بما يطالب به البعض من الدعوة الى اجتماع إسلامي موسع يعقد في دار الفتوى برعايته وحضور رؤساء الحكومة السابقين وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومفتي المناطق.

 

وكانت «الأنباء» قد أشارت إلى التحضير لمثل هذا الاجتماع، وقال المشنوق بعد لقائه المفتي دريان: سماحته يقوم بجهد كبير في هذا الاتجاه سواء أكان الاجتماع موسعا أم على نحو مختلف ونتائجه معروفة وهي الاعتراض على ما يحصل على صعيد اختيار رئيس الحكومة وشكلها والإمساك بالقرار باعتبار ان رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة ولا أحد غيره.

 

وأضاف: المفتي دريان لن يقبل ولا لحظة باستمرار هذه المهزلة وهو سيتحمل مسؤوليته كونه الزعيم الديني لأهل السنة.

 

ودعا النائب المشنوق الرئيس سعد الحريري إلى تسمية نواف سلام لتولي سدة رئاسة الحكومة، وقال: نواف سلام يستطيع ان يعمل الكثير من القضايا، بمعنى انه شخصية من خارج هذه الطبقة وليست لديه التزامات أو ربط نزاع وهناك إجماع هو الإقبال على تغيير جذري في السلطة، وهذا لا يعني أن الرئيس سعد الحريري لا يستطيع أن يقوم بذلك، ولكن اعتقد ان التزامات الرئيس الحريري تجاه الطبقة السياسية ستعرقل عمله كثيرا.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)