أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة نداء الوطن

إستغرب مراقبون حذف محطة تلفزيونية عريقة من عظة البطريرك الراعي الأحد المقطع الذي ‏يتحدث عن وجود السلاح والمتفجرات بين المنازل‎.‎

يتخوف البعض من اجراء تعديلات جذرية في العقد الذي سيوقع مع الشركات الأجنبية للتدقيق ‏الحسابي بحيث يصير التدقيق لزوم ما لا يلزم‎.‎

يبدي عدد من نواب "لبنان القوي" انزعاجهم من كلام البطريرك بحق سلاح "حزب الله" لأنه ‏يخسّرهم مسيحياً‎.‎

صحيفة الأنباء

كشف انتماء موظف

تيار سياسي يكشف انتماء أحد الموظفين بعد اجراء اداري بحقه ويتدخل للدفاع عنه بشكل مباشر‎.‎

‎*‎يصرّفون كوزراء أصيلين

بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال يزاولون مهامهم ويتصرفون كأنهم وزراء أصيلون‎.‎

اللواء‎

قارن سياسي مخضرم بين التمثيل السابق للقوى الطائفية في البلد والتمثيل الحالي بكلمة واحدة: ‏هزلت‎!‎

تتخوف جهات معنية من "خلايا" عادت للعمل، وتوسع دائرة المداهمات، لفكفكة ما يُمكن منها منعاً ‏لاستهدافاتها الخطيرة‎.‎

يتهافت عدد من الشخصيات المستقلة والمتقاعدة إلى تقديم أوراق اعتماد سياسية، علّها تسمى ‏لترؤس حكومة جديدة‎.‎

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البناء‎

خفايا‎

قالت مصادر حكومية إن الانتخابات الفرعية كاستحقاق دستوري لا مفرّ منه تواجه تحدّي كورونا من ‏جهة وتحدّي الكلفة المالية المقدرة بـ7 مليارات ليرة متسائلة عن معنى قيام النواب المستقيلين ‏بإعادة الترشح معرّضين الناس لمخاطر الوباء ومتسببين بتحميل الخزينة أعباء إضافية‎.‎

كواليس‎

قالت مصادر إعلامية فرنسية إن زيارة الرئيس امانويل ماكرون إلى إيران واردة ضمن جولة في ‏المنطقة خلال أسبوعين ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها وتنتهي في بيروت. وأضافت أن هناك ‏تغطية دولية إقليمية يسعى ماكرون لتوفيرها لتفاهم فرنسي إيراني حول لبنان قبل القيام بجولته‎.‎

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الجمهورية‎

تلقى أحد النواب تأنيبًا من مرجعيته السياسية على خلفية موقف أدلى به وفرض عليه إصدار نفي ‏سريع لما قاله‎.‎

كشفت جهات مطلعة ممارسة شخصية سياسية ضغوطًا على مراجع معنية بتحقيق في قضية ‏كبيرة وحساسة‎.‎

أجرى أحد الطامحين الى رئاسة الحكومة نوعًا من جس النبض لإمكان البحث في إسمه‎.‎

صحيفة النهار

لايزال مرجع نيابي على محاولاته لإقناع زعيم سياسي حليف وصديق بضرورة تسمية الرئيس سعد الحريري ‏لرئاسة الحكومة، غير أنّ الأخير يتريث ويقوم بحساباته الداخلية والخارجية تفادياً لأي مطب في هذه الظروف ‏الصعبة‎.

ـ وزعت عبر مجموعات التواصل الاجتماعي في الضاحية والجنوب امس دعوات الى مقاطعة محطتي "ام تي في" ‏و"الجديد" خصوصا بعدما ادعى رئيس مجلس النواب على الاولى امام القضاء‎.

ـ يقول مرجع سياسي ان اعتراضه على عودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا هدفه حمايته فيما يقول قريبون من ‏الحريري ان المرجع سيدفع ثمن خياراته الخاطئة‎.