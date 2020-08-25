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نديم الجميل: الجوّ المسيحي يتوقّع اغتيالات ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة نداء الوطن
إستغرب مراقبون حذف محطة تلفزيونية عريقة من عظة البطريرك الراعي الأحد المقطع الذي يتحدث عن وجود السلاح والمتفجرات بين المنازل.
يتخوف البعض من اجراء تعديلات جذرية في العقد الذي سيوقع مع الشركات الأجنبية للتدقيق الحسابي بحيث يصير التدقيق لزوم ما لا يلزم.
يبدي عدد من نواب "لبنان القوي" انزعاجهم من كلام البطريرك بحق سلاح "حزب الله" لأنه يخسّرهم مسيحياً.
صحيفة الأنباء
كشف انتماء موظف
تيار سياسي يكشف انتماء أحد الموظفين بعد اجراء اداري بحقه ويتدخل للدفاع عنه بشكل مباشر.
*يصرّفون كوزراء أصيلين
بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال يزاولون مهامهم ويتصرفون كأنهم وزراء أصيلون.
اللواء
قارن سياسي مخضرم بين التمثيل السابق للقوى الطائفية في البلد والتمثيل الحالي بكلمة واحدة: هزلت!
تتخوف جهات معنية من "خلايا" عادت للعمل، وتوسع دائرة المداهمات، لفكفكة ما يُمكن منها منعاً لاستهدافاتها الخطيرة.
يتهافت عدد من الشخصيات المستقلة والمتقاعدة إلى تقديم أوراق اعتماد سياسية، علّها تسمى لترؤس حكومة جديدة.
البناء
خفايا
قالت مصادر حكومية إن الانتخابات الفرعية كاستحقاق دستوري لا مفرّ منه تواجه تحدّي كورونا من جهة وتحدّي الكلفة المالية المقدرة بـ7 مليارات ليرة متسائلة عن معنى قيام النواب المستقيلين بإعادة الترشح معرّضين الناس لمخاطر الوباء ومتسببين بتحميل الخزينة أعباء إضافية.
كواليس
قالت مصادر إعلامية فرنسية إن زيارة الرئيس امانويل ماكرون إلى إيران واردة ضمن جولة في المنطقة خلال أسبوعين ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها وتنتهي في بيروت. وأضافت أن هناك تغطية دولية إقليمية يسعى ماكرون لتوفيرها لتفاهم فرنسي إيراني حول لبنان قبل القيام بجولته.
الجمهورية
تلقى أحد النواب تأنيبًا من مرجعيته السياسية على خلفية موقف أدلى به وفرض عليه إصدار نفي سريع لما قاله.
كشفت جهات مطلعة ممارسة شخصية سياسية ضغوطًا على مراجع معنية بتحقيق في قضية كبيرة وحساسة.
أجرى أحد الطامحين الى رئاسة الحكومة نوعًا من جس النبض لإمكان البحث في إسمه.
صحيفة النهار
لايزال مرجع نيابي على محاولاته لإقناع زعيم سياسي حليف وصديق بضرورة تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، غير أنّ الأخير يتريث ويقوم بحساباته الداخلية والخارجية تفادياً لأي مطب في هذه الظروف الصعبة.
ـ وزعت عبر مجموعات التواصل الاجتماعي في الضاحية والجنوب امس دعوات الى مقاطعة محطتي "ام تي في" و"الجديد" خصوصا بعدما ادعى رئيس مجلس النواب على الاولى امام القضاء.
ـ يقول مرجع سياسي ان اعتراضه على عودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا هدفه حمايته فيما يقول قريبون من الحريري ان المرجع سيدفع ثمن خياراته الخاطئة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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- حبل الشروط يخنق التكليف.. ورهان على تدخّل ماكرون لإنقاذ التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل غيّرت «نكبة بيروت» في اولويات اللبنانيين؟!
- لماذا لا يُنشر مضمون عقد التدقيق الجنائي؟
- عون ينتقل إلى الخطة "ب": استشارات "مشرذمة" تقصي الحريري
- تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية
- مشاورات التكليف: فرنسا تسمّي الحريري!
- وثائق "ويكيليكس" تكشف علاقة حزب الله بنترات الأمونيوم
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