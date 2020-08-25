هل تعني "المشرقية" حلفاً للأقليات؟

سيبقى لـ”حزب الله” ولـ”الثنائية الشيعية” بل لشعبهما عموماً في ظلهما دورٌ أساسيٌ في “لبنان الجديد”، إذا توصلت شعوبه بمعاونة النظام الاقليمي الجديد يوم يصبح حقيقة جلية الى نظام جديد له وصيغة تأخذ في الاعتبار تعدديته الطائفية والمذهبية التي يبدو أنها ستلازم أبناءه الى القبر جيلاً بعد جيل. هذا ما يقوله متابعون لحركته في لبنان والمنطقة كما لحركة قادة الشعوب الأخرى في البلاد. لكنهم يضيفون أنه سيخسر داخلياً على المدى الطويل، إذ لن يعود في وسعه البقاء رأس حربة في الحرب الإقليمية التي تخوضها إيران عبر حلفائها ووكلائها في المنطقة ضد أعدائها بل أعداء مشروعها الإقليمي من عربٍ وأتراكٍ ويهود إسرائيل، عندما تصل الدولة العظمى والدول الكبرى في العالم الى تفاهم على الأقل في الشرق الأوسط يوزّع الحصص والأدوار على قادته المحتملين وهم إسرائيل وتركيا وإيران والأدوار المساعدة على دول أخرى. ربما تكون دخلت المنطقة المرحلة الأخيرة من الصراع الواسع الذي خلخلها من زمان ولا يزال يخلخل ما يحتاج من دول الى تغيير شكلي أو جوهري أو جذري، أي منذ ولادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنذ وصول رجب طيب أردوغان رئيس “حزب العدالة والتنمية” في تركيا ورئيسها الى السلطة وبدئه عملية عودتها الى الإسلام بل الإسلامية وفي الوقت نفسه عملية استعادة الدور السلطاني العثماني الواسع وإن بصيغة جديدة، وقبل ذلك بوقت طويل منذ قيام دولة إسرائيل على حساب قسم من شعب فلسطين كما منذ توسّعها باحتلال ما بقي منها في يد الأردن بعد “نكبة 1967”. لكن المرحلة الأخيرة قد تكون طويلة وقاسية. ويعني ذلك أن وضع لبنان سيبقى صعباً بل سيصبح أكثر صعوبة وربما تفجّراً. فمجزرة بيروت ومرفئها وفّرت الفرصة لكل من شعوبه الأربعة للجهر بتطيّفه وتمذهبه وبمطالبه بل “بحقوقه” في لبنان الجديد. وما سيعقبها، وقد بدأت تباشيره من قرية كفتون الكورانية قبل أيام قليلة، وهي ستزداد وستكون دموية وربما يدفع ذلك اللبنانيين الى الوقوف على شفير حرب أهلية طاحنة، هم الذين عاشوا مرتين ونصف هذا النوع من الحروب، واحدة قبل تأسيس فرنسا لبنان الكبير أي بين عامي 1860 و1864، وأخرى بعد 32 سنة من استقلاله أي بين عامي 1975 و1990. أما نصف الحرب المشار إليها فقد حصلت بعد 18 سنة من الاستقلال ودامت نحو الى 6 الى 7 أشهر وكانت “بروفة” للحرب الطويلة المذكورة. وفي مرحلة مضطربة كهذه يعرف اللبنانيون ماذا يحصل بعد خبرتهم الطويلة. تفجيرات واغتيالات ونمو العصابات. ويسهّل ذلك وجود السلاح في أيدي غالبيتهم الخفيف منه والمتوسط والثقيل وعودة ميليشيات الحرب الأخيرة الى العمل ونشوء حزب سياسي – ديني – عسكري صار قوة إقليمية يُحسب لها حساب من الدول الإقليمية الكبرى كما من الدول الكبرى في العالم، وفي مقدمها أميركا وروسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار ينبّه المتابعون أنفسهم الى ضرورة تحوّط قادة الشعوب في لبنان كي لا يقعوا في خطيئتين مميتتين. الأولى نشوب حروب في ما بينها. والثانية نشوب حروب داخل كل منها قد تفرضها العداوة المزمنة المتأصلة، كما قد تفرضها الحساسية المتأصلة بين الأطراف داخل كل شعب جرّاء حروب نشبت بينهم قبل أكثر من ثلاثة عقود لكن المصالح الإقليمية والخطر الجامع جمعوهم في إطار واحد لمواجهة عدو مشترك ومكّنوهم من تحقيق انتصارات سياسية وغير سياسية. لكن الجمع لم يلغِ الحساسيات. وما جرى في إحدى قرى الجنوب الأسبوع الماضي دليل على ذلك رغم النجاح في تطويقه. لكن السؤال هو: الى متى في ظل وجود كل الجهات المتعادية في الإقليم والعالم على الساحة بل الأراضي اللبنانية؟. كما ما جرى بين المسيحيين دليل آخر فمن حرب من أجل السلطة عام 1989 ومن اقتتال فريقين بديا واحداً أثناء الحرب الأهلية الطويلة دمّر قسماً كبيراً من منطقتهم وأضعف دورهم ومكّن سوريا من الإمساك بهم عسكرياً، الى صلح أو تسوية عام 2006، والآن الى العداء الشديد من جديد الذي قد يتسبّب باقتتال ثان بينهما. وهذا أمر قد تكون لجهات محلية وإقليمية ودولية مصلحة فيه هذا فضلاً عن أن الفريق الأقوى عسكرياً حتى من الدولة والأكثر تمثيلاً لشعبه وبما لا يقاس بالمقارنة مع التمثيل السياسي داخل الشعوب الأخرى، قد يجد نفسه مضطراً الى التحرّك مباشرة لقمع أو ضرب كل تحرّك معاد له. وقد حذّر قائده أخصامه وأعداءه وربما حلفاءه من ذلك عندما دعا أخيراً مؤيديه الى كظم غضبهم وغيظهم جرّاء ما تعرّض له قادته من إهانات في تظاهرات شعبية حاشدة، ولكن من دون نسيانه لأنه قد يحتاج اليهم يوم يضطر الى التدخل بواسطتهم لإنهاء ما يتعرّض له وشعبه من أخطار يعتبر أن لأعدائه في المنطقة والعالم دوراً فيها.

في النهاية يعتقد كثيرون من لبنانيي قبل حرب الـ15 سنة وبعدها أن العروبة التي كانت تخيف مسيحيي لبنان في الماضي لا خلاص لهم داخله وفي المنطقة إلا بالعودة إليها. فهم كانوا روّادها قبل القرن التاسع عشر وفيه وبعده. ورغم الخوف الذي أثارته فيهم لاحقاً جرّاء استحالة الفصل بينها وبين الإسلام، وجرّاء الخوف من وحدة أو وحدات عربية تلغي دورهم السياسي وحرياتهم المتنوّعة، كما جرّاء يأس إخوانهم المسلمين من التوصل الى شراكة حقيقية معهم في الدولة، فإن العروبة تبقى الحل. السبب أن الإسلام الذي صار الإسلامية عند المذهبيْن الأكبر فيه السنّة والشيعة ضرب العروبة في الصميم. دفع ذلك المسيحيين الى رفع راية “المشرقية” التي تعني في رأي زعيم سياسي بارز وكثيرين “حلف الأقليات” الإسلامية والمسيحية وربما لاحقاً اليهودية في المشرق العربي أو ربما في الشرق الأوسط. علماً أن هذه المشرقية لن تحل مشكلة المسيحيين ولن تبدّد خوفهم وسيكتشفون ذلك ساعة لا يفيد الندم.