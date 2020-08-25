- هل قطعت تركيا الماء عن سكان الحسكة؟ (مرصد تفنيد الأكاذيب)
- لبنان: سعد الحريري ينسحب من السباق الحكومي وينتقد عون
- الحريري: لستُ مرشحاً لرئاسة الحكومة.. وأتمنى سحب اسمي من التداول
- قطر تنضم إلى قائمة "العائدين" للبنان
- الكويت تساعد لبنان… ولبنان لا يساعد نفسه
- الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه
- الحكومة تمنع بيع شركة ألبان أسترالية إلى الصين بقيمة 600 مليون دولار
- الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا يجرؤ الآخرون
- حبل الشروط يخنق التكليف.. ورهان على تدخّل ماكرون لإنقاذ التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل تعني "المشرقية" حلفاً للأقليات؟
- مخاوف من مفاجآت أمنية
- الشراكة السياسية مع «حزب الله» انتهت؟
- هل غيّرت «نكبة بيروت» في اولويات اللبنانيين؟!
- لماذا لا يُنشر مضمون عقد التدقيق الجنائي؟
- كايلي جينر مثيرة بـ"فستان أسود ضيِّق" في "SoHo House" ماليبو!
- عون ينتقل إلى الخطة "ب": استشارات "مشرذمة" تقصي الحريري
- تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية
- مشاورات التكليف: فرنسا تسمّي الحريري!
- وثائق "ويكيليكس" تكشف علاقة حزب الله بنترات الأمونيوم
- حيادٌ بلا إجماع
- صمت داخل الجيش: قهوجي وفاضل وخميس إلى التحقيق
- الراعي "الصادح"... "كل من يناصر الدويلة ويخون الدولة سينهزم"
- تطويعاً للمسيحيين وتعويماً للعهد: العودة إلى لعبة "الأمن"
- كورونا يفاقم بؤس لبنان المحطّم
- الانتخابات الفرعية: معارك مسيحية - مسيحية على النار!
- هل يلتقي الحريري وباسيل مجدداً؟
- العونيون: ترشيح الحريري ضعيف محلياً وخارجياً... وليُسأل حلفاؤه قبلنا!
- تحالف الشيعية والعهد: استهداف السنّية واستنزافها
- تفكيك شيفرات جريمة كفتون مستمرّ ومداهمات واعتقالات لسوريين في عكّار
- سد القرعون... هل يمكن تفادي الكارثة؟
- الحسيني: الرئيسان مُلزمان مهلاً مقيِّدة
- نتنياهو يُحدِّد وجهة التوظيف بعد تفجير المرفأ: مخازن حزب الله وصواريخه
- بعبدا: الدعاية الإسرائيلية تهدّد المجلس البلدي!
- فرع المعلومات يُفجّر منزلاً فارغاً في البيرة
- حياة اللبنانيين بعد انفجار المرفأ.. صدمة وكوابيس وغضب
- جبران باسيل أيقونة لـ”المقاومة”… محرّمٌ مسها
- عون يطالب بمساعدة دولية لإعادة النازحين السوريين
- هل ينفجر المسار الـ «مُفَخَّخ» لتشكيل الحكومة اللبنانية؟
- المشنوق: المفتي دريان لن يقبل بمهزلة اختيار رئيس الوزراء
- المحقق العدلي يوقف مدير الجمارك السابق ويلتقي فريق الـ (أف. بي. آي)
- حدث في مثل هذا اليوم August 25, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 25, 2020
- فيديو يسبب احتجاجات في ويسكونس.. الشرطة تطلق النار على رجل أسود
- أستراليا.. "للحفاظ على مكتسبات الإغلاق": فيكتوريا تعتزم مد حالة الطوارئ لمدة 12 شهرا إضافيين
- كيندال جينر بالـ "جي سترينغ" على شاطئ في ماليبو
- التكليف "رهينة" والفيتوات تطوق المسعى الفرنسي!
- مبادرات التكليف والتأليف في دائرة التعـقيد... ولقاء لباسيل و"الخليلين" اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- من يريد تغيير قواعد الاشتباك... إسرائيل أم "الحزب"؟
-
-
الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا ...الكاتب:
-
هل تعني "المشرقية" حلفاً للأقليات؟ ...الكاتب:
-
مخاوف من مفاجآت أمنية ...الكاتب:
-
الشراكة السياسية مع «حزب الله» انتهت؟ ...الكاتب:
-
هل غيّرت «نكبة بيروت» في اولويات اللبنانيين؟! ...الكاتب:
-
لماذا لا يُنشر مضمون عقد التدقيق الجنائي؟ ...الكاتب:
-
وثائق "ويكيليكس" تكشف علاقة حزب الله بنترات ...الكاتب:
-
حيادٌ بلا إجماع ...الكاتب:
-
صمت داخل الجيش: قهوجي وفاضل وخميس إلى ...الكاتب:
-
الراعي "الصادح"... "كل من يناصر الدويلة ويخون ...الكاتب:
-
تطويعاً للمسيحيين وتعويماً للعهد: العودة إلى لعبة ...الكاتب:
-
كورونا يفاقم بؤس لبنان المحطّم ...الكاتب:
-
الانتخابات الفرعية: معارك مسيحية - مسيحية على ...الكاتب:
-
هل يلتقي الحريري وباسيل مجدداً؟ ...الكاتب:
-
العونيون: ترشيح الحريري ضعيف محلياً وخارجياً... وليُسأل ...الكاتب:
-
تحالف الشيعية والعهد: استهداف السنّية واستنزافها ...الكاتب:
-
تفكيك شيفرات جريمة كفتون مستمرّ ومداهمات واعتقالات ...الكاتب:
-
سد القرعون... هل يمكن تفادي الكارثة؟ ...الكاتب:
-
الحسيني: الرئيسان مُلزمان مهلاً مقيِّدة ...الكاتب:
-
نتنياهو يُحدِّد وجهة التوظيف بعد تفجير المرفأ: ...الكاتب:
-
بعبدا: الدعاية الإسرائيلية تهدّد المجلس البلدي! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
لا داعي للهلع... «المركـزي» سيواصل دعم الدولار! ...الكاتب:
-
نتائج أولية لمسح الأضرار: مليارا دولار و3 ...الكاتب:
-
باسيل يستولي على المساعدات.. بمستشاره ...الكاتب:
-
لماذا يرفض عون عودة الحريري؟ ...الكاتب:
الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه
قطر في بيروت تحضّ على الاستقرار السياسي والإصلاح
«... أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد». هكذا حَسَمَها الرئيس السابق سعد الحريري أمس، ورمى الكرة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة في ملعب الآخَرين.
ورغم أن البعض تَلَقّف بيان عزوف الحريري على أنه جاء وليدَ مسارِ «الإحراج للإخراج»، وأنه حقّق لفريق رئيس الجمهورية ميشال عون خصوصاً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «هدفه الذهبي» بإقصاء زعيم «تيار المستقبل» عن الرئاسة الثالثة، إلا أن أوساطاً واسعة الاطلاع اعتبرت أن من التبسيط قراءة خطوة الحريري بهذا الحساب، مشيرةً إلى أن توقيت هذا «الانسحاب» من «مرمى النار» سيجعل الائتلافَ الحاكِمَ (تحالف عون حزب الله - أمل) أمام خياريْن لا ثالث لهما:
• فإما الذهابُ إلى حكومةٍ بمعيارِ الأكثرية النيابية لهذا الائتلاف، وتالياً تكرار تجربة تشكيلة اللون الواحد برئاسة حسان دياب (استقال قبل 16 يوماً). ومن شأن مثل هذه الحكومة، وضع البلاد في ضوء الخطوط الحمر التي رَسَمَها المجتمع الدولي، وأيضاً فتْح البلاد على شتى العوامل التي قد تجد في «تسخين» الوضع ورقةَ «ربْط نزاع» مع الخارج، خصوصاً أن الشارع سَبَقَ أن عبّر عن رفض أي حكومة من غير المستقلّين والمُحايدين.
• وإما الذهاب إلى حكومةٍ بمعايير المجتمع الدولي، أي حكومة مستقلّين، تراعي مقتضيات المرحلة البالغة الحَراجة التي تمرّ بها البلاد بعدما تَشابَكَتْ «فواجعُ القرن» في سنة «مئوية لبنان الكبير»، وتُلاقي «دفترَ شروط» الخارج الذي بات حاضراً «على الأرض» في لبنان بعد انفجار المرفأ، وتحديداً لجهة إنجاز الإصلاحات البنيوية وإبعاد «حزب الله» عن الإمساك بدفّة القرار الحكومي كممرّ إلزامي للحصول على «طوق النجاة» المالي.
ورأت الأوساطُ أن مآل كلا الخياريْن يرتبط بمدى قدرة المكوّن السني أولاً ومن خلْفه حلفاء الحريري على التموْضع خلف مرشح واحدٍ يصبح القفز فوقَه نحو تكرار تجربة دياب أمراً صعباً.
واعتبرت أن تحييد الحريري نفسه، ورغم أن البعض قد يفسّره على أنه من نِتاج تَبَلُّغه من حليفه وليد جنبلاط (بعد حزب «القوات اللبنانية») عدم تحبيذ توليه رئاسة الحكومة «خوفاً عليك من ان تحترق في ظل مضيّ فريق العهد في سياسة التعطيل»، إلا أنه يجعل عون وحلفاءه أمام «لحظة الخيار» التي باتت محكومة بموازين جديدة توفّرها الإحاطة الدولية بالواقع اللبناني، كما أنه سيتيح تركيزَ الضغط الداخلي على الدفْع نحو إجراء الاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف رئيس للحكومة ووقْف استرهانها للتوافق المسبق على التأليف.
ووفق الأوساط نفسها، خلطتْ خطوة الحريري الأوراقَ ووضعتْ الثنائي الشيعي، الذي كان يريد عودته على رأس حكومةٍ لم يكن جرى إيجاد تفاهُم على شكلها، أمام تحدي كيفية إدارة الملف الحكومي بما يوفّق بين تَفادي زيادة الشروخ الداخلية واستدراج المزيد من «جبهات الرفْض» بوجهه خصوصاً في ضوء اندفاعة الكنيسة المارونية التصاعُدية تحت عنوان حياد لبنان، وبين حسابات «التيار الحر» التي تطلّ على استحقاقاتٍ مقبلة.
وفي حين لم تُسْقط الأوساط من الحسبان إمكان أن تكون تَعزّزتْ حظوظ تمديد فترة تصريف الأعمال لحكومة دياب سواء لإبقاء الواقع معلّقاً بانتظار انقشاع الرؤية في استحقاقات كبرى بينها الانتخابات الرئاسية الأميركية أو تلافياً لأي دعسات ناقصة فوق حقل الألغام الإقليمي - الدولي، لم يكن ممكناً أمس رصْد تداعيات خطوة الحريري على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة باحتفالية مئوية لبنان الكبير، وسط إشاراتٍ كانت صدرت إلى استياء فرنسي من أداء الأطراف اللبنانية وعرقلة المسار الحكومي.
واستوقف الأوساط نفسها في بيان عزوف الحريري تركيزه على المبادرة الفرنسية التي كان حملها ماكرون إبان زيارته لبيروت غداة انفجار المرفأ، معتبراً «أن الاهتمام الدولي المتجدّد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة ماكرون يمثّل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء عاصمتنا الحبيبة، وتحقيق سلسلة إصلاحات، وفك العزلة الاقتصادية والمالية».
وأضاف في غمز من قناة باسيل مع تحييد لبري و«حزب الله»: «لكن بعض القوى السياسية ما زال في حال إنكار شديد لواقع لبنان، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين ليصبح ابتزازاً للبلد».
وإذ أكد «بناء عليه (...) أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة»، طالب عون بـ «احترام الدستور والدعوة فوراً لاستشارات نيابية ملزمة والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف»، كاشفاً «أنني مع كتلة المستقبل، وفي الاستشارات النيابية سنسمي مَن نرى فيه القدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح الفرصة الأخيرة أمام بلدنا».
وجاءت هذه التطورات فيما كانت قطر تسجّل أول حضور خليجي رسمي في بيروت بعد نكبة 4 أغسطس، عبر زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن الذي نقل إلى عون تعازي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضحايا الانفجار، معرباً عن «وقوف الدوحة الى جانب لبنان»، ومؤكداً أن بلاده «ستساهم في رفع الأضرار وتلبية الحاجات الملحة للعائلات المتضررة في ضوء الخطة الموضوعة لدعم لبنان».
وأضاف الوزير القطري الذي التقى أيضاً كبار المسؤولين وشخصيات سياسية بينها الحريري: «كانت هناك خطة من دولة قطر للنظر بإمكان مساعدة الشعب اللبناني لتجاوز الأزمة الاقتصادية. ولدينا تصورات سيتم بحثها مع الحكومة اللبنانية. ولا شك أن هناك حاجة للاستقرار السياسي حتى تدعم مسيرة الإصلاح. ونأمل أن تُحل الأزمة السياسية بين الأطراف اللبنانيين، وسندعم أي جهود تجاه الوحدة الوطنية. ونتمنى من أشقائنا في لبنان أن يضعوا مصلحة الشعب اللبناني في صميم التفاهمات وأن تكون بعيدة عن الضغوط الخارجية».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان: سعد الحريري ينسحب من السباق الحكومي وينتقد عون
- الحريري: لستُ مرشحاً لرئاسة الحكومة.. وأتمنى سحب اسمي من التداول
- قطر تنضم إلى قائمة "العائدين" للبنان
- الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه
- الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا يجرؤ الآخرون
- حبل الشروط يخنق التكليف.. ورهان على تدخّل ماكرون لإنقاذ التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل غيّرت «نكبة بيروت» في اولويات اللبنانيين؟!
- لماذا لا يُنشر مضمون عقد التدقيق الجنائي؟
- عون ينتقل إلى الخطة "ب": استشارات "مشرذمة" تقصي الحريري
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)