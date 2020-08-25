الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا يجرؤ الآخرون

وثقوا كل التجاوزات التي تقوم بها شرطة المجلس ووضعوها أمام الرأي العام

لم يتبلغ الإعلاميان رياض طوق وديما صادق والناشط فاروق يعقوب رسمياً بالدعوى التي تقدم بها المحامي علي رحال، بوكالته عن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة. وأكد الثلاثة لـ"المدن" أنهم سمعوا بالدعوى بعد نشر خبرها في الإعلام ووسائل التواصل. لكنهم تلقفوا الخبر بكل ترحاب، خصوصاً أن رئيس المجلس قال سابقاً أن القضاء للضعفاء.

حرس المجلس النيابي

وفي التفاصيل - وبعد الدعوى التي تقدمت بها المحامية ديالا شحادة ضد شرطة المجلس النيابي على خلفية إطلاق الرصاص المطاطي ومقذوفات الخردق على المتظاهرين، بجرائم تأليف عصابة مسلحة بغية الإيذاء القصدي - شاركت شحادة إلى جانب صادق ويعقوب في برنامج "باسم الشعب" الذي يديره الإعلامي رياض طوق. وعرضت الحلقة عدداً من الضحايا اعتداءات شرطة المجلس الموثقة اعتداءتهم بالصور والفيديوهات وشهادات شهود عيان. ويبدو أن الرئيس برّي انزعج من تناول حرسه على هذا النحو الفاضح، فتقدم محاميه بدعوى ضدهم بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة.

لكن هذه الدعوى وما كُشف عن حرس المجلس في الأيام السابقة، جعلت قضية هذا الحرس، المنتشر في محيط المجلس النيابي، قضية رأي عام. فاللبنانيون ينفقون على هذا الحرس من ضرائبهم من دون معرفة وظيفة هذا الجهاز، سوى اعتدائه مراراً وتكراراً على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، كما حصل مؤخراً، ويحصل دائماً منذ أكثر من عشر سنوات.

طوق والشهود

ويؤكد طوق لـ"المدن" أنهم جاهزون للقضاء عندما تستدعيهم المحكمة. فهم تحت سقف القانون. ويضع الدعوى عليهم في إطار الضغوط.

وقال طوق: "استطعنا إيصال رسالة واضحة للرأي العام المحلي والعالمي، وحقائق كثيرة عن حرس المجلس وقائدهم. فعلى حلقتين متتاليتين من برنامج "باسم الشعب"، وبحضور عدد ممن فقأت شرطة المجلس عيونهم، سمينا الأمور بأسمائها. وأكدنا أن من أقدم على هذه الأفعال هم حرس المجلس. وقد استندنا إلى الضحايا الذين هم شهود عيان على هذه الارتكابات. واستندنا إلى بيانات قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، التي بينت أن عناصرها ليس لهم علاقة بإطلاق النار الذي حصل في محيط المجلس. واستندنا على الفيديوهات والصور التي انتشرت خلال تلك التظاهرات. وأجرينا استقصاء عن العناصر الذين ظهروا وهم يطلقون النار، وتأكدنا أن بعضهم تابع لحرس المجلس، والبعض الآخر لحركة أمل".

يعقوب يرحب بدعوى بري

أما يعقوب، الذي كان يشارك في اعتصام أصحاب المقاهي والمؤسسات السياحية، رفضاً لقرار التعبئة العامة، فأكد لـ"المدن" أنه عندما سمع أن رئيس المجلس قدم دعوى ضده، تلقف الخبر بكل رحابة صدر، طالما أن الموضوع سيسلك طريقه إلى القضاء. فهذا يعني أنه لن يتم التعاطي معهم وفق المنطق الميليشيوي السائد. وهذا ما يريده ويطالب به في كل التظاهرات.

وأضاف يعقوب، الذي يلقب على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الأب القائد" (استهزاء بالديكتاتوريات التي حكمت الدول العربية وعلى رأسها الأسدية في سوريا): "نحن نطالب بدولة القانون وأن يكون الجميع تحته. بالتالي نريد أن يكون القانون هو الحكم بين اللبنانيين. ونريد للقضاء أن يكون عادلاً، وكل شخص يأخذ حقه. ونحن جاهزون لما سيصدر عن القضاء، لنكون على وفاق مع ما نطالب به ونتصرف".

وعن خلفية الدعوى، قال إن جل ما حصل أنهم تحدثوا عن تجاوزات شرطة المجلس النيابي بحق المتظاهرين. "وفي الحقيقة لا نعرف ما هي صلاحيات هذا الجهاز أصلاً. وقلنا إنه عبارة عن ميليشيا منظمة وتتلقى رواتبها من الدولة ومن ضرائب اللبنانيين. لكننا لا نعرف من يأمرها. فهي غير خاضعة لوزارة الداخلية. ولها دور غريب الأطوار في الدفاع، ليس عن المجلس النيابي بل عن مصالح رئيسه. وتساءل: إذا كانت شرطة لكل المجلس فلماذا هي من لون طائفي واحد؟".

ميليشيا

بدوره أكد طوق أنهم "وثقوا كل التجاوزات ووضعوها أمام الرأي العام. واليوم حتى لو لبنان ليس مدولاً من الأمم المتحدة، فهو كذلك من خلال فرق التحقيق التي تحقق في انفجار المرفأ، ومن خلال كل الوسائل الإعلامية العالمية والعربية التي تنقل كل ما يجري في لبنان. وهذا وحده يكفي ويوفي في حق رأس السلطة التشريعية في البلد، والذي يطرح نفسه صمام أمان في لبنان".

وأضاف: "ما قمنا به عملياً أننا قلنا لهم أن من يسمي نفسه رجل الاعتدال، يملك مليشيا أقوى من الجيش ومن قوى الأمن، ولا أحد يجرؤ على التعرض لها. وتطلق النار على المواطنين عن سابق إصرار وتصميم وبهدف إلحاق الأذى بهم".