- الخطاب المسيحي «اليميني» والخروج من الدولة
- مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب | «إقالة» عويجان: ممنوع المسّ بالمحاصصة!
- أسواق طرابلس تُعاوِد عملها اليوم: مسألة حياة أو موت!
- أستراليا: نتائج التجارب تظهر أن لقاح جامعة كوينزلاند ضد كورونا "آمن وفعّال"
- لبنان: بري يحمي “البلطجية” ويدّعي على منتقديها!
- هل قطعت تركيا الماء عن سكان الحسكة؟ (مرصد تفنيد الأكاذيب)
- لبنان: سعد الحريري ينسحب من السباق الحكومي وينتقد عون
- الحريري: لستُ مرشحاً لرئاسة الحكومة.. وأتمنى سحب اسمي من التداول
- قطر تنضم إلى قائمة "العائدين" للبنان
- الكويت تساعد لبنان… ولبنان لا يساعد نفسه
- الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه
- الحكومة تمنع بيع شركة ألبان أسترالية إلى الصين بقيمة 600 مليون دولار
- الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا يجرؤ الآخرون
- حبل الشروط يخنق التكليف.. ورهان على تدخّل ماكرون لإنقاذ التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل تعني "المشرقية" حلفاً للأقليات؟
- مخاوف من مفاجآت أمنية
- الشراكة السياسية مع «حزب الله» انتهت؟
- هل غيّرت «نكبة بيروت» في اولويات اللبنانيين؟!
- لماذا لا يُنشر مضمون عقد التدقيق الجنائي؟
- كايلي جينر مثيرة بـ"فستان أسود ضيِّق" في "SoHo House" ماليبو!
- عون ينتقل إلى الخطة "ب": استشارات "مشرذمة" تقصي الحريري
- تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية
- مشاورات التكليف: فرنسا تسمّي الحريري!
- وثائق "ويكيليكس" تكشف علاقة حزب الله بنترات الأمونيوم
- حيادٌ بلا إجماع
- صمت داخل الجيش: قهوجي وفاضل وخميس إلى التحقيق
- الراعي "الصادح"... "كل من يناصر الدويلة ويخون الدولة سينهزم"
- تطويعاً للمسيحيين وتعويماً للعهد: العودة إلى لعبة "الأمن"
- كورونا يفاقم بؤس لبنان المحطّم
- الانتخابات الفرعية: معارك مسيحية - مسيحية على النار!
- هل يلتقي الحريري وباسيل مجدداً؟
- العونيون: ترشيح الحريري ضعيف محلياً وخارجياً... وليُسأل حلفاؤه قبلنا!
- تحالف الشيعية والعهد: استهداف السنّية واستنزافها
- تفكيك شيفرات جريمة كفتون مستمرّ ومداهمات واعتقالات لسوريين في عكّار
- سد القرعون... هل يمكن تفادي الكارثة؟
- الحسيني: الرئيسان مُلزمان مهلاً مقيِّدة
- نتنياهو يُحدِّد وجهة التوظيف بعد تفجير المرفأ: مخازن حزب الله وصواريخه
- بعبدا: الدعاية الإسرائيلية تهدّد المجلس البلدي!
- فرع المعلومات يُفجّر منزلاً فارغاً في البيرة
- حياة اللبنانيين بعد انفجار المرفأ.. صدمة وكوابيس وغضب
- جبران باسيل أيقونة لـ”المقاومة”… محرّمٌ مسها
- عون يطالب بمساعدة دولية لإعادة النازحين السوريين
- هل ينفجر المسار الـ «مُفَخَّخ» لتشكيل الحكومة اللبنانية؟
- المشنوق: المفتي دريان لن يقبل بمهزلة اختيار رئيس الوزراء
- المحقق العدلي يوقف مدير الجمارك السابق ويلتقي فريق الـ (أف. بي. آي)
- حدث في مثل هذا اليوم August 25, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 25, 2020
- فيديو يسبب احتجاجات في ويسكونس.. الشرطة تطلق النار على رجل أسود
- أستراليا.. "للحفاظ على مكتسبات الإغلاق": فيكتوريا تعتزم مد حالة الطوارئ لمدة 12 شهرا إضافيين
-
الخطاب المسيحي «اليميني» والخروج من الدولة ...الكاتب:
-
مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب | «إقالة» عويجان: ...الكاتب:
-
أسواق طرابلس تُعاوِد عملها اليوم: مسألة حياة ...الكاتب:
-
-
الكويت تساعد لبنان… ولبنان لا يساعد نفسه ...الكاتب:
-
الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا ...الكاتب:
-
هل تعني "المشرقية" حلفاً للأقليات؟ ...الكاتب:
-
مخاوف من مفاجآت أمنية ...الكاتب:
-
الشراكة السياسية مع «حزب الله» انتهت؟ ...الكاتب:
-
هل غيّرت «نكبة بيروت» في اولويات اللبنانيين؟! ...الكاتب:
-
لماذا لا يُنشر مضمون عقد التدقيق الجنائي؟ ...الكاتب:
-
وثائق "ويكيليكس" تكشف علاقة حزب الله بنترات ...الكاتب:
-
حيادٌ بلا إجماع ...الكاتب:
-
صمت داخل الجيش: قهوجي وفاضل وخميس إلى ...الكاتب:
-
الراعي "الصادح"... "كل من يناصر الدويلة ويخون ...الكاتب:
-
تطويعاً للمسيحيين وتعويماً للعهد: العودة إلى لعبة ...الكاتب:
-
كورونا يفاقم بؤس لبنان المحطّم ...الكاتب:
-
الانتخابات الفرعية: معارك مسيحية - مسيحية على ...الكاتب:
-
هل يلتقي الحريري وباسيل مجدداً؟ ...الكاتب:
-
العونيون: ترشيح الحريري ضعيف محلياً وخارجياً... وليُسأل ...الكاتب:
-
تحالف الشيعية والعهد: استهداف السنّية واستنزافها ...الكاتب:
-
تفكيك شيفرات جريمة كفتون مستمرّ ومداهمات واعتقالات ...الكاتب:
-
سد القرعون... هل يمكن تفادي الكارثة؟ ...الكاتب:
-
الحسيني: الرئيسان مُلزمان مهلاً مقيِّدة ...الكاتب:
-
نتنياهو يُحدِّد وجهة التوظيف بعد تفجير المرفأ: ...الكاتب:
-
بعبدا: الدعاية الإسرائيلية تهدّد المجلس البلدي! ...الكاتب:
-
-
من يريد تغيير قواعد الاشتباك... إسرائيل أم ...الكاتب:
-
لم يعد لدينا الكثير من الوقت ...الكاتب:
-
الفوضى كمعبر للتأليف ...الكاتب:
مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب | «إقالة» عويجان: ممنوع المسّ بالمحاصصة!
طوال السنوات العشرين الماضية، تخلّى المركز التربوي للبحوث والإنماء عن مهمته كعقل مخطط يُهندس السياسات التربوية، واستحال موقعاً وظيفياً زبائنياً يبحث العاملون فيه عن الانتفاع المادي والشخصي والسياسي. بذلك، يبدو مفهوماً الإصرار على الحماية السياسية لهذا الموقع ورفض أي محاولة للتغيير بعيداً عن رأي المرجعية السياسية لمن يترأسه. ولئن كان وزير التربية طارق المجذوب قد خالف القانون، على ما يبدو، لجهة اعتماد التكليف في رئاسة المركز التربوي (تكليف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية فدى الشامي)، وهي حالة غير قانونية، ولجهة عدم الالتزام بانحصار عمله في تصريف الأعمال، وأيضاً لجهة تدوين القرار في دفتر القيد في وقت سابق، فإن إنهاء تكليف رئيسة المركز ندى عويجان (محسوبة على التيار الوطني الحر) جاء بعد اشتباك بينها وبين المجذوب حول ملفات تنطوي على هدر مالي، مثل المنصة الإلكترونية (الخلاف على مرجعيتها بين الوزارة والمركز)، وتعاقد المركز مع مستشارين بأجور مرتفعة وتجديد هذه العقود - رغم رفض الوزير - بفتاوى معينة، ومنها ما وُقّع ليل أول من أمس، إذ بقيت عويجان وفريقها في مقر المركز حتى وقت متأخر من الليل.
ورغم إصرار الوزير على قراره، لم يحدث التسليم والتسلم بين عويجان والشامي كما كان مقرراً أمس. وتردّد أن المجذوب استمهل الرئيسة الجديدة الحضور إلى مقر المركز في انتظار جلاء الأمور، فيما نُفّذ اعتصام في باحة المركز اعتراضاً على إقالة عويجان ورفضاً لتسلم الرئيسة الجديدة مهامها، شارك فيه، بحسب مصادر إدارية، نحو 10% من الموظفين، فيما حضر بشكل أساسي المستشارون وأساتذة منتمون إلى التيار الوطني الحر من غير موظفي المركز. وعلمت «الأخبار» أن المكتب التربوي للتيار الوطني الحر تواصل مع الشامي وأوضح لها أن الحملة ليست موجهة ضدها.
بحسب مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا، سيدعم التيار إصرار عويجان على المضي في الملف حتى النهاية، لجهة رفع الدعاوى أمام النيابة العامة ومجلس شورى الدولة. «ويجري حالياً جمع المستندات؛ فعدا التزوير عبر دفتر القيد، هناك مخالفة لها علاقة بعدم احترام تعميم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الرقم 25 المتعلق بالقيام بأعمال استشارية والمشاركة في أعمال لجنة رسمية في الإدارات والمؤسسات، والذي يطلب من جميع أفراد الهيئة التعليمية إعلام رئاسة الجامعة بواسطة عميد الوحدة عن أي مشاركة خارجية والحصول على الموافقة المسبقة لرئاسة الجامعة على هذه المشاركة». كذلك «حصل التيار على مستند يظهر كيف أن وزير التربية أراد ملء فراغات الأرقام التسلسلية التي حجزها من دون وجه قانوني، فأصدر قراراً بإعادة معلمة من الوزارة إلى مركز عملها في المدرسة، علماً بأنها أنهت خدماتها وتقاعدت في 25 أيار الماضي»، مشيراً الى أن تاريخ إصدار هذا القرار هو 10 آب وتاريخ نشره هو 24 آب، «تماماً كما قرار إقالة عويجان».
بقيت عويجان في مكتبها حتى وقت متأخر ليلة الإقالة وجدّدت عقوداً لموظفين في المركز
وبعيداً عمّن تصرف بشكل مخالف للقانون أكثر، المجذوب أم عويجان، تؤكد هذه القضية استمرار سيادة المحاصصة في الإدارة وصعوبة اتخاذ أي إجراء بحق موظف، ولا سيما في الفئة الأولى. وعندما قرر وزير التربية السابق مروان حمادة إقالة هيلدا خوري المحسوبة على التيار الوطني من رئاسة دائرة الامتحانات الرسمية وتعيين آمال شعبان المحسوبة على تيار المستقبل، أقال في المقابل وزير البيئة السابق طارق الخطيب مدير محمية أرز الشوف نزار هاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي عهد الوزير السابق أكرم شهيب جرى تحاصص في التوظيف في المركز بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أسواق طرابلس تُعاوِد عملها اليوم: مسألة حياة أو موت!
- لبنان: بري يحمي “البلطجية” ويدّعي على منتقديها!
- لبنان: سعد الحريري ينسحب من السباق الحكومي وينتقد عون
- الحريري: لستُ مرشحاً لرئاسة الحكومة.. وأتمنى سحب اسمي من التداول
- قطر تنضم إلى قائمة "العائدين" للبنان
- الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه
- الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا يجرؤ الآخرون
- حبل الشروط يخنق التكليف.. ورهان على تدخّل ماكرون لإنقاذ التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)