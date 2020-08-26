أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

‎*‎إلغاء ام تأجيل‎ ‎

لم يصدر أي توضيح حول سبب عدم قيام مرجع روحي بزيارة كان تم الإعلان عنها سابقاً، وما إذا كانت ألغيت أم ‏تأجلت‎.‎

‎*‎لا نتائج‎ ‎

لم تصل لقاءات أجراها مسؤول غير مدني إلى أي نتائج جديدة في المسعى المكلّف به‎. ‎

صحيفة نداء الوطن

يتردد أن حزباً معارضاً بدأ يجس نبض شخصيات مقربة منه شاركت في الحراك الشعبي، لمعرفة ‏ما إذا كانت ترغب بالمشاركة في الانتخابات الفرعية‎.‎

يبحث عدد من المطارنة غير الموارنة سبل دعم مواقف البطريرك الراعي بعدما لاحظوا أن ‏بطاركتهم تأخروا في مجاراة مواقف بكركي السيادية والوطنية‎.‎

أفيد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اتخذ موقفاً معادياً من وزيرة تقدمت باستقالتها قبل استقالة ‏الحكومة وقطع العلاقة نهائياً معها‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

قالت‎ ‎مصادر‎ ‎على‎ ‎صلة‎ ‎بالاتصالات‎ ‎داخل‎ ‎فريق‎ ‎الغالبية‎ ‎النيابية‎ ‎حول‎ ‎تسمية‎ ‎رئيس‎ ‎مكلف‎ ‎بتشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎إن‎ ‎فرضية‎ ‎قيام‎ ‎نواب‎ ‎قوى‎ 14 ‎آذار‎ ‎بتسمية‎ ‎الدبلوماسي‎ ‎السابق‎ ‎نواف‎ ‎سلام‎ ‎تضع‎ ‎الغالبية‎ ‎أمام‎ ‎خيارات‎ ‎دقيقة‎ ‎لا‎ ‎تستطيع‎ ‎إلا‎ ‎مواجهتها‎ ‎موحّدة،‎ ‎وإنها‎ ‎لا‎ ‎تزال‎ ‎تسعى‎ ‎لتوافق‎ ‎على‎ ‎تأجيل‎ ‎الاستشارات‎ ‎بانتظار‎ ‎التوافق‎ ‎وإلا‎ ‎ستضطر‎ ‎لخيارات‎ ‎صعبة‎.‎

كواليس

قال‎ ‎مصدر‎ ‎دبلوماسي‎ ‎فرنسي‎ ‎متابع‎ ‎لوضع‎ ‎المنطقة‎ ‎إن‎ ‎الحركة‎ ‎الأميركية‎ ‎التي‎ ‎يقودها‎ ‎وزير‎ ‎الخارجية‎ ‎مايك‎ ‎بومبيو‎ ‎تدور‎ ‎في‎ ‎مكان‎ ‎آخر‎ ‎غير‎ ‎البحث‎ ‎عن‎ ‎تسويات‎ ‎وتوافقات‎ ‎تخفف‎ ‎حدة‎ ‎التوتر،‎ ‎حيث‎ ‎يبدو‎ ‎الأميركي‎ ‎مقتنعاً‎ ‎بأن‎ ‎تزخيم‎ ‎التطبيع‎ ‎العربي‎ ‎الإسرائيلي‎ ‎هو‎ ‎الأولوية‎ ‎السياسية‎ ‎الأميركية‎ ‎وربما‎ ‎الورقة‎ ‎الرابحة‎ ‎انتخابياً‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ لوحظ أنّ زعيماً سياسياً تجنب إطلاق أي موقف بعد قرار المحكمة الدولية في ظل توالي المواضيع السياسية الداخلية ‏الساخنة، وذلك تجنُّباً لأي صدام مع حزب ممانع بارز خصوصاً بعد بعض الأحداث التي جرت في مناطق جبلية‎.

ـ عُلم أنّ جهات أبلغت بعض أصدقائها من مرجعيات وقيادات سياسية بضرورة توخي الحذر في هذه المرحلة، في حين ‏أنّ أكثرهم بدأت يتجنب الزيارات والجولات ويلتزم منزله او مقره‎.

ـ اثارت خطوة وزير التربية باقالة رئيسة المركز التربوي للبحوث استياء في اوساط العونيين لانها قريبة من الرئيس ‏عون وهي قريبة النائب الياس بوصعب ما ترجم حملة شرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ يتردد في أوساط حزب بارز أن وجود تيار سياسي خارج الحكومة لن يعطل تشكيلها‎.

ـ شكا أحد السفراء من جشع المسؤولين اللبنانيين - الذي لا ينتهي حسب قوله - وهو سيأتي لمعرفة أين ستذهب ‏المساعدات للتأكد من عدم سرقتها‎.

ـ ظلّ مرجع كبير متمسكا وما زال بإسم رئيس تيار بارز ليكلف رئيسا للحكومة الجديدة حتى لحظة إنسحاب ‏الأخير‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ حملت الساعات الماضية مؤشرات بالغة السلبية، تجاه إمكان إحداث خرق في إيجاد أرضية صلبة للمعالجات‎!

ـ تدقق جهات أمنية محلية ودولية في حقيقة ما إذا كانت هناك محاولة لاغتيال شخصية سياسية أم لا؟ ومَنْ هي؟‎

ـ تناهى إلى شخصية سياسية، كانت مرشحة لدور كبير، أن حزباً فاعلاً، لا يزال يدعم تياراً موالياً في الخيارات ‏الحكومية، خلافاً للتسريبات‎.