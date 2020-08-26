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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة الأنباء
*إلغاء ام تأجيل
لم يصدر أي توضيح حول سبب عدم قيام مرجع روحي بزيارة كان تم الإعلان عنها سابقاً، وما إذا كانت ألغيت أم تأجلت.
*لا نتائج
لم تصل لقاءات أجراها مسؤول غير مدني إلى أي نتائج جديدة في المسعى المكلّف به.
صحيفة نداء الوطن
يتردد أن حزباً معارضاً بدأ يجس نبض شخصيات مقربة منه شاركت في الحراك الشعبي، لمعرفة ما إذا كانت ترغب بالمشاركة في الانتخابات الفرعية.
يبحث عدد من المطارنة غير الموارنة سبل دعم مواقف البطريرك الراعي بعدما لاحظوا أن بطاركتهم تأخروا في مجاراة مواقف بكركي السيادية والوطنية.
أفيد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اتخذ موقفاً معادياً من وزيرة تقدمت باستقالتها قبل استقالة الحكومة وقطع العلاقة نهائياً معها.
صحيفة البناء
خفايا
قالت مصادر على صلة بالاتصالات داخل فريق الغالبية النيابية حول تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة إن فرضية قيام نواب قوى 14 آذار بتسمية الدبلوماسي السابق نواف سلام تضع الغالبية أمام خيارات دقيقة لا تستطيع إلا مواجهتها موحّدة، وإنها لا تزال تسعى لتوافق على تأجيل الاستشارات بانتظار التوافق وإلا ستضطر لخيارات صعبة.
كواليس
قال مصدر دبلوماسي فرنسي متابع لوضع المنطقة إن الحركة الأميركية التي يقودها وزير الخارجية مايك بومبيو تدور في مكان آخر غير البحث عن تسويات وتوافقات تخفف حدة التوتر، حيث يبدو الأميركي مقتنعاً بأن تزخيم التطبيع العربي الإسرائيلي هو الأولوية السياسية الأميركية وربما الورقة الرابحة انتخابياً.
صحيفة النهار
ـ لوحظ أنّ زعيماً سياسياً تجنب إطلاق أي موقف بعد قرار المحكمة الدولية في ظل توالي المواضيع السياسية الداخلية الساخنة، وذلك تجنُّباً لأي صدام مع حزب ممانع بارز خصوصاً بعد بعض الأحداث التي جرت في مناطق جبلية.
ـ عُلم أنّ جهات أبلغت بعض أصدقائها من مرجعيات وقيادات سياسية بضرورة توخي الحذر في هذه المرحلة، في حين أنّ أكثرهم بدأت يتجنب الزيارات والجولات ويلتزم منزله او مقره.
ـ اثارت خطوة وزير التربية باقالة رئيسة المركز التربوي للبحوث استياء في اوساط العونيين لانها قريبة من الرئيس عون وهي قريبة النائب الياس بوصعب ما ترجم حملة شرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
صحيفة الجمهورية
ـ يتردد في أوساط حزب بارز أن وجود تيار سياسي خارج الحكومة لن يعطل تشكيلها.
ـ شكا أحد السفراء من جشع المسؤولين اللبنانيين - الذي لا ينتهي حسب قوله - وهو سيأتي لمعرفة أين ستذهب المساعدات للتأكد من عدم سرقتها.
ـ ظلّ مرجع كبير متمسكا وما زال بإسم رئيس تيار بارز ليكلف رئيسا للحكومة الجديدة حتى لحظة إنسحاب الأخير.
صحيفة اللواء
ـ حملت الساعات الماضية مؤشرات بالغة السلبية، تجاه إمكان إحداث خرق في إيجاد أرضية صلبة للمعالجات!
ـ تدقق جهات أمنية محلية ودولية في حقيقة ما إذا كانت هناك محاولة لاغتيال شخصية سياسية أم لا؟ ومَنْ هي؟
ـ تناهى إلى شخصية سياسية، كانت مرشحة لدور كبير، أن حزباً فاعلاً، لا يزال يدعم تياراً موالياً في الخيارات الحكومية، خلافاً للتسريبات.
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سيدني - استراليا
- الحريري يخلط أوراق التكليف ويحشر الحكم
- محاولات لتكليف يسبق عودة ماكرون.. وتحقيقات المرفأ: لا إسرائيل ولا «حزب الله»
- أسرار وخفايا لبنانية
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