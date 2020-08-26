- زيارة ماكرون في موعدها رغم التعثر الحكومي.. وكرامي على خط الرئاسة الثالثة
- لماذا خَرَج أو لماذا «أُخرِج» الحريري من السباق الحكومي؟!
- توقيفات جديدة بانفجار مرفأ بيروت.. واستدعاء وزراء وضباط الأسبوع المقبل
- لبنان يمارس «الرقص مع الثعابين» ولا يفصل «رأس» الحكومة عن جسمها
- ترامب يُحاكي بعض زملائه القادة العرب ويُحوّل مُؤتمر الحزب الجمهوري إلى حفلةٍ عائليّةٍ تتصدّرها زوجته وابنتاه وولداه.. هل اتّهامه لخُصومه الديمقراطيين بالتّزوير يعني رفضه لنتائج الانتِخابات وقِيادة البِلاد إلى حربٍ أهليّة؟ ولماذا يَصعُب علينا الخِيار بين تأييد نجاحه أو سُقوطه؟
- جبران باسيل.. رئيس لبنان الخفي المتمسك بإنجازاته
- ليالي بيروت.. لا سهر ولا صخب
- الحريري يخلط أوراق التكليف ويحشر الحكم
- محاولات لتكليف يسبق عودة ماكرون.. وتحقيقات المرفأ: لا إسرائيل ولا «حزب الله»
- أسرار وخفايا لبنانية
- برّي يذهب إلى القضاء وشرطة المجلس "فوق المحاسبة"
- توافق إيراني - تركي في لبنان؟
- "الوحدة 121" قتلت الحريري وآخرين.. تفاصيل جديدة عن المجموعة النشطة المرتبطة مباشرة بنصرالله
- هواجس مسيحيي لبنان
- لبنان على طاولة قمار!
- هل من لغز في البلوك رقم 4؟
- انتخابات أميركا والفراغ في المنطقة
- الحريري ينهي "ابتزاز" عون: إلتزم الدستور
- الحريري يرفض ابتزاز باسيل وجعجع: لست مرشحاً
- التيار: نسمّي من يرشّحه الحريري!
- الحريري يرفض مقايضة رئاسة الحكومة بـ"وراثة" باسيل لبعبدا
- من يخفي محاولة اغتيال الجميّل؟
- عاجل: المطلوب شبكة إرهابية لداعش بطرابلس
- لبنان في حقبته الشيعية
- الحريري "خرج" بموافقة إقليمية ودولية.. وزيارة ماكرون معلّقة
- "سياسة الحشر" بين بعبدا والسنّة... تُخرج الحريري طوعاً
- لقاء البطريرك والمفتي... الأخطار على لبنان: ارتهان الرئيس للشرعية وارتهان الميليشيا للوطن!
- واشنطن تستطلع كلام عون عن السلام مع إسرائيل.. وهذه شروط الدعم المالي
- بيروت التراثية تخسر 40 بيتاً وتدخّلٌ دولي لإنقاذ 70
- هل يشكّل انسحاب الحريري مقدمة لتبنّي ترشيح نواف سلام سنّياً؟
- حكومة جديدة مختلفة عن حكومات ما بعد 2005؟
- تفجير المرفأ: متى يُستدعى الوزراء والقادة الأمنيون؟
- 1033 حاوية تنجو من انفجار المرفأ: فحوصات مشددة قبل السمــاح باستهلاكها
- سلامة يستعيد صورته: تاجر الأدوات المالية
- لبنان في مقدّمة الدول التي تشهد تضاعفاً لعدد الوفيات: الأسوأ ينتظرنا مطلع الشتاء
- الخطاب المسيحي «اليميني» والخروج من الدولة
- مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب | «إقالة» عويجان: ممنوع المسّ بالمحاصصة!
- أسواق طرابلس تُعاوِد عملها اليوم: مسألة حياة أو موت!
- أستراليا: نتائج التجارب تظهر أن لقاح جامعة كوينزلاند ضد كورونا "آمن وفعّال"
- لبنان: بري يحمي “البلطجية” ويدّعي على منتقديها!
- هل قطعت تركيا الماء عن سكان الحسكة؟ (مرصد تفنيد الأكاذيب)
- حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2020
- لبنان: سعد الحريري ينسحب من السباق الحكومي وينتقد عون
- الحريري: لستُ مرشحاً لرئاسة الحكومة.. وأتمنى سحب اسمي من التداول
- قطر تنضم إلى قائمة "العائدين" للبنان
- الكويت تساعد لبنان… ولبنان لا يساعد نفسه
- الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه
- الحكومة تمنع بيع شركة ألبان أسترالية إلى الصين بقيمة 600 مليون دولار
- توقعات الأبراج ليوم August 26, 2020
- الادعاء على يعقوب وطوق وصادق: حيث لا يجرؤ الآخرون
-
جبران باسيل.. رئيس لبنان الخفي المتمسك بإنجازاته ...الكاتب:
-
ليالي بيروت.. لا سهر ولا صخب ...الكاتب:
-
برّي يذهب إلى القضاء وشرطة المجلس "فوق ...الكاتب:
-
توافق إيراني - تركي في لبنان؟ ...الكاتب:
-
هواجس مسيحيي لبنان ...الكاتب:
-
لبنان على طاولة قمار! ...الكاتب:
-
هل من لغز في البلوك رقم 4؟ ...الكاتب:
-
الحريري يرفض مقايضة رئاسة الحكومة بـ"وراثة" باسيل ...الكاتب:
-
من يخفي محاولة اغتيال الجميّل؟ ...الكاتب:
-
عاجل: المطلوب شبكة إرهابية لداعش بطرابلس ...الكاتب:
-
لبنان في حقبته الشيعية ...الكاتب:
-
الحريري "خرج" بموافقة إقليمية ودولية.. وزيارة ماكرون ...الكاتب:
-
"سياسة الحشر" بين بعبدا والسنّة... تُخرج الحريري ...الكاتب:
-
لقاء البطريرك والمفتي... الأخطار على لبنان: ارتهان ...الكاتب:
-
واشنطن تستطلع كلام عون عن السلام مع ...الكاتب:
-
بيروت التراثية تخسر 40 بيتاً وتدخّلٌ دولي ...الكاتب:
-
هل يشكّل انسحاب الحريري مقدمة لتبنّي ترشيح ...الكاتب:
-
حكومة جديدة مختلفة عن حكومات ما بعد ...الكاتب:
-
تفجير المرفأ: متى يُستدعى الوزراء والقادة الأمنيون؟ ...الكاتب:
-
1033 حاوية تنجو من انفجار المرفأ: فحوصات ...الكاتب:
-
سلامة يستعيد صورته: تاجر الأدوات المالية ...الكاتب:
-
لبنان في مقدّمة الدول التي تشهد تضاعفاً ...الكاتب:
-
الخطاب المسيحي «اليميني» والخروج من الدولة ...الكاتب:
-
مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب | «إقالة» عويجان: ...الكاتب:
-
أسواق طرابلس تُعاوِد عملها اليوم: مسألة حياة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
ليالي بيروت.. لا سهر ولا صخب
حياة الليل في بيروت ظلت على مدى زمن طويل تجتذب أموال المستثمرين لكن الانفجار حول المدينة إلى منطقة كوارث في ظل انتشار كورونا والأزمة الاقتصادية.
بيروت المدينة التي كانت لا تعرف النوم ليلا، والتي كانت وجهة عشاق السهر والمرح من مختلف الدول العربية وحتى الأوروبية، أصبحت حاناتها ومطاعمها اليوم ركاما بعد انفجار مرفئها. فأصحاب هذه الفضاءات السياحية لا يعرفون ماذا يفعلون، فالانفجار زاد من وقع مأساتهم، بعدما حكمت عليهم جائحة كورونا بالإفلاس.
بيروت- كثيرا ما اعتادت حانة تينو ببيروت على إحياء لياليها على وقع أنغام الموسيقى التي تصدح بها أسطوانات الفينيل، وبفنانين يقدمون فقرات فكاهية منفردين، لا بل إنها استضافت ذات يوم حفلا لعيد ميلاد كلب.
لكن كل ذلك مضى وولّى، فقد سقطت أبواب الحانة وتحطمت نوافذها الزجاجية في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 180 شخصا وحوّل أحد أشهر شوارع الحانات ببيروت إلى منطقة كوارث.
وقال محمد سليمان (28 عاما)، وهو أحد مالكي الحانة التي افتتحت قبل نحو عامين، “نخطط لإعادة البناء.. علينا ألا نترك كل شيء لهذا المصير”.
وتتدفق الأموال لإجراء الإصلاحات عبر حملة تمويل جماعي على الإنترنت، لكن لن يسير الكثيرون على خطاه في إعادة البناء، لأنه لن يكون هناك معنى للاستثمار في بلد يمكن أن يضيع فيه عمل سنوات عديدة في ثوان معدودات.
وقالت لينا داوود (45 عاما) “كان شارع مار مخايل نبض الحياة في بيروت، ما حصل جنون، وكأنني أدخل مكانا مجهولا. لم يخطر ببالي يوما، حتى خلال أيام الحرب، أن أرى شارع مار مخايل بهذا الشكل”.
وقالت مايا بخازي من نقابة أصحاب الملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم، “كنا نقول إننا جميعا على الحافة.. لا أعرف كيف وصلنا إلى هذا المدى.. لن نستمر”.
وتقف الصورة النمطية عن حياة الليل في بيروت، التي ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم كوجهة للاحتفال واللهو والسهر، شاهدا ودليلا على قدرة العاصمة على تحمل الأزمة تلو الأخرى.
ويتجسّد ذلك بوضوح في سخرية اللبنانيين من صمودهم الأسطوري بما يترك انطباعا على أنهم يحتفلون وسط الحروب والاغتيالات، في حين يختفي وراء هذا البريق واقع شديد الحزن والكآبة.
ودمّر العام الماضي، بما شهده من انهيار مالي وجائحة كورونا، صناعة الخدمات، وهي ركيزة لاقتصاد لا ينتج شيئا يذكر.
وحوّل انفجار المستودع هذا الشهر أكثر من 2000 مبنى إلى أطلال، وتسبب في خسائر بالملايين، وعرّض للخطر عشرات الآلاف من الوظائف في بلد يرتفع فيه معدل البطالة والفقر بشدة.
وتقدر بخازي، أن كلفة إعادة بناء قطاع المطاعم وحدها لن تقل عن مليار دولار.
وحتى قبل الانفجار، أغلقت المئات من الأماكن أبوابها بعد تسريح جماعي للعمال في صناعة تعمل بها شريحة كبيرة من القوة العاملة في البلاد. وترد بخازي بابتسامة على سؤال حول ما فعلته الدولة قائلة، “لا أحد يهتم”.
وأضافت أن النقابة ستساعد في توفير وجبات للموظفين لمدة شهر بعد أن أصبح العمال من ذوي الأجور المنخفضة هم أولى الضحايا وأشدهم تضررا.
وقدّرت النقابات خسائرها بعد انفجار مرفأ بيروت بمليار دولار بينها 315 مليون دولار خسائر المطاعم فقط، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم القطاع السياحي.
وظلت حياة الليل في بيروت على مدى زمن طويل تجتذب أموال المستثمرين والفنانين من الخارج، فظهرت صور لسهرات أسطورية أعطتها تصنيفا على مستوى العالم.
ومنذ العام الماضي، تقلصت القدرة الشرائية للبنانيين بفعل انهيار العملة، بمن فيهم أبناء الطبقة الوسطى الذين تستهدفهم معظم هذه الأعمال والأنشطة. وقفزت التكاليف، وطالبَ المورّدون بأموالهم نقدا مع شحّ الدولار.
وكسا الظلام شوارع المدينة مع نقص الوقود، فيما يحمل كل أسبوع أنباء عن إغلاق متجر كبير. ولا يعتزم أصحاب مقهى أم نزيه، الذين يديرون أيضا نزلا وحانة على سطح المقهى، إعادة البناء الآن.
وقال المدير نزيه الديراني، الذي أصيب بخلع في الكتف عندما هز الانفجار المقهى، “البداية من الصفر دون أي ثقة في الدولة ستكون خسارة. قد نستثمر مرة أخرى ونتعرض لعشرين انفجارا آخر”. وأضاف “هذا المكان هو حياتي. أعرف مكان كل مسمار فيه”.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر اللبنانيون مقاطع مصورة لوجوه تسيل منها الدماء خلف طاولات الحانات. وتحدث البعض عن شعور بالفقد والخسارة في مدينة ليس بها سوى القليل من الأماكن العامة.
وبالنسبة إلى جيد، وهو منسق موسيقي ومؤسس مجموعة فاكتوري بيبول الترفيهية، ينصب التركيز الآن على الحفاظ على موظفيه البالغ عددهم 170.
وحول الانفجار أحد نوادي المجموعة إلى كتلة من المعدن المتشابك. وتكلف في بدايته ما يقرب من 2.5 مليون دولار وسيحتاج الآن لملايين أخرى لإصلاحه. وقال المنسق الموسيقي “ظللنا نستثمر رغم كل شيء، لكننا الآن نشبه من يقف وسط ساحة المعركة وقد نفدت ذخيرته”.
ويذكر أن رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي ومحلات المرطبات طوني الرامي أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن المؤسسات السياحية في لبنان، بينها المطاعم والمقاهي والملاهي، ستفتح أبوابها الأربعاء.
وتلا حديث الرامي بيان باسم اتحاد النقابات السياحية قال فيه إن “قرارات الإقفال العشوائية والغوغائية جريئة وكليّة لا تعنينا لأي سبب بعد الآن”، مضيفا “علينا التعايش مع كورونا لنا معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمّل مسؤولياتها وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والروّاد هم خير حسيب ورقيب”. وأضاف “لن نقفل أبوابنا بعد اليوم، إلا بالتفاهم بين القطاعين العام والخاص”.
وبدأت صباح الجمعة الماضي مرحلة إغلاق جديدة في لبنان، تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، وتتضمن حظرا للتجوّل بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
- "الوحدة 121" قتلت الحريري وآخرين.. تفاصيل جديدة عن المجموعة النشطة المرتبطة مباشرة بنصرالله
- كايلي جينر مثيرة بـ"فستان أسود ضيِّق" في "SoHo House" ماليبو!
- الحريري يخلط أوراق التكليف ويحشر الحكم
- محاولات لتكليف يسبق عودة ماكرون.. وتحقيقات المرفأ: لا إسرائيل ولا «حزب الله»
- برّي يذهب إلى القضاء وشرطة المجلس "فوق المحاسبة"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- زيارة ماكرون في موعدها رغم التعثر الحكومي.. وكرامي على خط الرئاسة الثالثة
- لماذا خَرَج أو لماذا «أُخرِج» الحريري من السباق الحكومي؟!
- توقيفات جديدة بانفجار مرفأ بيروت.. واستدعاء وزراء وضباط الأسبوع المقبل
- لبنان يمارس «الرقص مع الثعابين» ولا يفصل «رأس» الحكومة عن جسمها
- جبران باسيل.. رئيس لبنان الخفي المتمسك بإنجازاته
- ليالي بيروت.. لا سهر ولا صخب
- الحريري يخلط أوراق التكليف ويحشر الحكم
- محاولات لتكليف يسبق عودة ماكرون.. وتحقيقات المرفأ: لا إسرائيل ولا «حزب الله»
- أسرار وخفايا لبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)