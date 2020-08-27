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مجلس النواب الحالي على خطى مجلس الـ 1972!
يعرف الرئيس سعد الحريري أن عودته الى رئاسة الحكومة ليست سهلة بعد رفضه إياها قبل تأليف حكومة الرئيس حسان دياب بسبب وضعه شروطاً عدّة قد يكون أبرزها إقصاء رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عنها وقصر عضويتها على مستقلين. لكنه في الوقت نفسه يريد هذه العودة ويريدها معه ركنا “الثنائية الشيعية” رئيس “أمل” ومجلس النواب نبيه بري و”حزب الله”. إلا أن استئناف “ولي العهد العوني” التشاطر والتذاكي والتلاعب من أجل أن يكون جزءاً من الحكومة الجديدة مع صعوبة المرحلة الراهنة وربما عدم الحصول على ضوء أخضر سعودي وغضب الشارع السنّي وقادته على ما يعتبرونه تجاوزاً لاتفاق الطائف ومساً بالدستور وبصلاحية رئاسة الحكومة ومحاولة تكليف من يؤلّفها ثم تأليفها قبل إجراء المشاورات النيابية الملزمة دستورياً، إلا أن ذلك كله أزعجه كثيراً فأعلن أنه غير مرشح لهذا الموقع في المرحلة الراهنة. طبعاً يجتهد سياسيون وإعلاميون في تفسير موقفه، لكنهم وربما بسبب استهوالهم البقاء من دون حكومة مع حكومة تصريف أعمال لم تفعل شيئاً عندما كانت تمتلك الصلاحيات كلها كما بسبب إدراكهم الانعكاس السلبي لذلك على البلاد، راحوا يعتبرون أنه يناور من أجل التخلص من الضغوط التي تمارس عليه، وانتقاله هو الى ممارسة ضغوط على “القادرين في البلاد” كي “يقنعوا” بوسائلهم الكثيرة حليفهم باسيل بالتوقف عن وضع العصي في دواليب تكليف الحريري ثم تأليفه الحكومة. في أي حال يعرف اللبنانيون أن الحريري يفضّل أن يحظى تكليفه ولاحقاً حكومته أياً يكن نوعها بتأييد حليفيه “اللدودين” وربما السابقيْن الزعيم الدرزي الأبرز وليد جنبلاط و”لقاؤه الديموقراطي” و”حزب القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع. لكنه عرف مباشرة منهما ومداورة كما من “حليفه اللدود” نبيه بري أن هذا التأييد غير متوافر وأن توافره ليس مستحيلاً لكن أمامه عقبات كثيرة بعضها صعبة جداً إزالته. ويعرفون أيضاً أن الحريري لا يستطيع أن يؤلّف حكومة غالبية نيابية يعارضها شعبه السنّي بغالبية ممثليه وغالبية الشعب المسيحي المؤلّفة من “القوات” و”الكتائب” وعدد من المستقلين ولكن المنتمين. وبدعة توافق صفتي الاستقلال والانتماء ومعهما الحياد والانتماء غير موجودة إلا في لبنان “العريقة ديموقراطيته” كما تدّعي طبقته السياسية على تنوّعها. ويعرفون ثالثاً أن حكومة من دون باسيل شخصياً و”تياره” بممثلين مموّهين له لا يمكن أن تمر. ويعرفون رابعاً أن حكومة مستقلين وإن برئاسة الحريري لن تمر أيضاً. ويعني ذلك أن حكومة الرئيس حسان دياب ستصرّف الأعمال مدة طويلة جداً تنتهي بانتهاء ولاية الرئيس عون أو بقضاء من الله وقدره لأن استمرارها لا يجوز دستورياً علماً أن لا شيء مستحيل في لبنان. في هذا المجال يرجّح متابعون ومن قرب للوضع السياسي اللبناني بطبقته السياسية المهترئة وبأحزابه وبالمداخلات الخارجية المتناقضة فيه، يرجّحون أن يكون مصير مجلس النواب الحالي مشابهاً لا بل مماثلاً لمصير مجلس نوّاب الـ 1972 الذي استمر بالتمديد “الاجتهادي الدستوري” نحو عشرين سنة بسبب الحرب الأهلية وغير الأهلية المعروفة. وهو لم ينتقل الى “جوار ربه” مثل عدد من نوابه خلال هذه المدة الطويلة إلا بعد التوصّل الى اتفاق الطائف عام 1989 ثم إزالة “تمرّد” رئيس الحكومة الانتقالية عون، فإقرار الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات نيابية بعدها عام 1992. في حال كهذه فإن المجلس النيابي سيستمر في القيام بأعماله ولا سيما الضرورية والملحّة منها مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية، لأن تمديدها كما جرت العادة أيام الوصاية السورية لا يبدو ممكناً هذه المرة، كما مثل اعطاء أي حكومة جديدة الثقة أو حجبها عنها ثم التصديق على نظام وصيغة جديديْن للبنان إذا اتفقت شعوبه عليهما بعد تفاهم دولي – إقليمي لا استقرار من دونه. انطلاقاً من ذلك، يضيف المتابعون أنفسهم، أن الذين راهنوا على إسقاط مجلس النواب من خلال إقناع نوّاب كثيرين وكتلاً نيابية عدّة بالاستقالة منه ارتكبوا خطأً كبيراً وقد دفع ثمن هذا الخطأ النواب الـ 8 الذين بادروا الى الاستقالة بعد تردّد كبير اقتناعاً منهم بأن الكتل النيابية الأساسية المعارضة ستتبعهم وهي “القواتية والتقدمية الاشتراكية والمستقبلية”. طبعاً الشك في دوافع هؤلاء واعتبار الشعبوية واجتذاب تأييد شعبي لهم ليس ضرورياً. ففيهم شخصيات جديّة ونظيفة الكف كما أن رغبة بعضهم في تعزيز تمثيله النيابي مشروعة. لكن لاحظ اللبنانيون أن ندماً ساور بعضهم بعد انكشاف تمسّك “الكتل” بمقاعدها النيابية، إذ عبّر أحدهم عنه في الاعلام باستغرابه سرعة قبول مجلس النواب الاستقالات الخطية التي قُدمت. والخطأ الأساس هو أن المستقيلين لم يدركوا أن أصحاب القرار الإقليمي – الدولي الفاعل في لبنان بل المنطقة كانوا متمسكين ببقاء مجلس النواب. ذلك أن سقوطه “ميثاقياً” رغم تعذّر سقوطه دستورياً الآن على الأقل ينهي دولة لبنان الفاشلة أيضاً ويضع شعوبه في مواجهة بعضها والنتائج البالغة السلبية لذلك كثيرة جداً. ويتردّد في هذا المجال في رأي المتابعين أنفسهم أن اتصالات من أصحاب القرار المشار إليه أعلاه دفعت الكتل المهمّة الى التريّث بل الى عدم الاستقالة لأن وجودهم ضروري في المجلس وهم أقلية أو بالأحرى أقليات وازنة ضرورية لموازنة الغالبية التي يقودها “الثنائي الشيعي”. في أي حال قد يكون إعطاء القرّاء لمحة عن الاتصالات بين الذين كانوا مرشّحين للاستقالة ضروري كي يعرف اللبنانيون ماذا جرى على هذا الصعيد. فرئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع لم يكن يريد الاستقالة لاقتناعه بأن المواجهة من داخل المؤسسة النيابية أكثر فاعلية، وبأنه من خارجها يوصل الى انهيار تكون “الحروب الأهلية” نهاية حتمية له. لكنه كان دائماً يردّد أمام المزايدين عليه من المسيحيين خصوصاً أن الاستقالات مكتوبة وموجودة في “جيوب” نوابنا. لكن تقديمها لن يتم الا بالتفاهم مع “حلفائنا الاستراتيجيين” رغم الخلافات المهمّة معهم. إذ أن ذلك يعطّل المجلس في صورة نهائية في حين أن الانفراد بالاستقالة لا يؤثّر على استمرار الغالبية النيابية متحكمّة بالمجلس بواسطة الدستور والقانون. طبعاً لو سار “تيار المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” الذراع النيابي للزعيم الدرزي الأبرز وليد جنبلاط مع جعجع في الاستقالة لكانوا أعلنوها في اجتماع محدّد وعلني ثم قدّموها استعراضياً في مجلس النواب. لكن “المستقبل” لم يمشِ و”اللقاء الديموقراطي” أيضاً. علماً أن وفد الاشتراكي الذي زار معراب في حينه قد يكون كوّن عند جعجع انطباعاً خاطئاً عن استعداد جنبلاط للخروج نيابياً من المجلس. في هذا المجال تفيد المعلومات أن اتصالاً من معراب بكليمنصو جرى لتحديد ساعة إعلان الاستقالة ويومها وخُيّر الثاني بين السادسة مساء أحد الأيام أو الواحدة بعد ظهر اليوم التالي. طبعاً نفى الوفد الاشتراكي بعد العودة من معراب أي خطأ وسوء فهم.
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سركيس نعوم
كاتب وصحفي لبناني - جريدة النهار البيروتية
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