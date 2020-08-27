- عون وحزب الله يستنجدان ببوتين لمواجهة ضغوط ترامب
- تحذير فرنسي من "زوال لبنان" يسبق وصول ماكرون إلى بيروت
- عون ليس في وارد الاستقالة.. وفرنسا تُحذِّر من «خطر زوال لبنان»
- فرنسا تحمل إلى لبنان «العصا الناعمة» تفادياً لدخول «الثور الأميركي الهائج»
- فرنسا تحذِّر: لبنان قد يختفي!
- ثاني حادث من نوعه خلال شهر: اشتباك حدودي «من طرف واحد» أم مؤشر على «جهوزية حربية كامنة»؟!
- لماذا أجّل السيّد نصر الله الحديث عن “الحرب” الأخيرة في جنوب لبنان؟ وهل سيكون التّوقيت الجديد بعد زيارة ماكرون؟ وماذا يعني توجيهه التحيّة للجرحى وعائلاتهم.. التّلميح بوقوع إصابات؟ وما هو السّيناريو الأخطر الذي يخشاه نِتنياهو هذه الأيّام؟
- اشتباكات وإطلاق نار كثيف وسقوط قتلى وجرحى في «خلدة»
- كلام البطريرك الذي يزعج "حزب الله"
- فيديو يكشف محتويات العنبر رقم 12 قبل انفجاره
- أستراليا: الشرطة تحقق في واقعة إطلاق النار على رجل أعمال عربي في جنوب سيدني
- السجن المؤبد لمنفذ الهجوم على المسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا
- السلطة في لبنان "بحالة إنكار".. هل تعيد "أخطاء الماضي" تشكيل الحكومة الجديدة؟
- وزير الخارجية الفرنسي يحذّر من أن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان"
- حدث في مثل هذا اليوم August 27, 2020
- 48 ساعة لماكرون في بيروت: هل يحصل الاختراق؟
- عضّ أصابع يسبق ماكرون.. إسرائيل تهدّد... وشكوى لبنانية
- أسرار وخفايا لبنانية
- مسيحيّو لبنانَ الكبير والعروبة
- مجلس النواب الحالي على خطى مجلس الـ 1972!
- في الطريق نحو المثالثة
- المشنوق يُسقِط "ربط النزاع" مع إيران
- الحكومة المُرتقبة بعد انسحاب الحريري
- الأسعار ترتفع 112% ... ماذا بعد وقف الدعم؟
- بعد "هزّة" مرفأ بيروت "الجنوب" لا يحتمل أخرى؟
- أستراليا: خبير في اقتصاد المطارات : "لا سفر إلى الشرق الأوسط قبل منتصف العام القادم"
- أستراليا: رئيس الوزراء يعرب عن قلقه بشأن تمديد حالة الطوارئ في فيكتوريا
- 8 آذار "مربكة"... وبري مستاء من باسيل
- «الدفاع الأعلى» مكان الحكومة.. وبعبدا تدعو الحريري لاقتراح أسماء من المجتمع المدني!
- تعميم جديد لسلامة: دولار قروض الشركات بـ4000 ليرة! رئيس الحكومة مطلع الأسبوع؟
- لا ضرورة للسرّية
- الآتي أسوأ: الدولة بلا غطاء ولبنان غزّة حزب الله
- نهاية عهد... أو نهاية بلد
- يعقوب وطوق وصادق: سنواجه برّي في القضاء
- "اليتم السياسي" المسيحي بين "17 تشرين" و"4 آب"
- مجموعة بحثية إسرائيلية تتوقع مستقبل لبنان عن طريق المحاكاة
- وقف "المركزي" لدعم السلع الحيوية: 3 أشهر قبل الكارثة
- موسكو ترفض حكومة اللون الواحد... إحذروا المواجهة الشاملة
- إستشارات نيابية قريبة والعين على الحريري مجدداً
- تطوير مرفأ طرابلس لإستيعاب أزمة "إنفجار بيروت"
- الإصابات ترتفع شمالاً ومستشفى سير الحكومي من دون PCR
- تمديد التعبئة لزوم ما لا يلزم: أسبوعان قبل دخول المستشفيات «العناية الفائقة»!
- تجاذب فرنسي وأميركي في التعامل مع لبنان
- «إسرائيل» غير معنية بحرب أو أيام قتالية... رغم التهديدات
- معارك تحرير الشرق... من تل مندو إلى عرسال [1/2]: فجر المقاومة بين عصرَين
- كيم كارداشيان بـ"ميني بيكيني" زهري ومثير في كابو سان لوكاس بالمكسيك!
- أستراليا: البرلمان الفيدرالي يقر تمديد برنامجي الاعانات جوب كيبر وجوب سيكر لستة أشهر اخرى مع خفض مبالغ الاعانة
- زيارة ماكرون في موعدها رغم التعثر الحكومي.. وكرامي على خط الرئاسة الثالثة
- لماذا خَرَج أو لماذا «أُخرِج» الحريري من السباق الحكومي؟!
- توقيفات جديدة بانفجار مرفأ بيروت.. واستدعاء وزراء وضباط الأسبوع المقبل
-
كلام البطريرك الذي يزعج "حزب الله" ...الكاتب:
-
السلطة في لبنان "بحالة إنكار".. هل تعيد ...الكاتب:
-
وزير الخارجية الفرنسي يحذّر من أن "الخطر ...الكاتب:
-
مجلس النواب الحالي على خطى مجلس الـ ...الكاتب:
-
مسيحيّو لبنانَ الكبير والعروبة ...الكاتب:
-
في الطريق نحو المثالثة ...الكاتب:
-
المشنوق يُسقِط "ربط النزاع" مع إيران ...الكاتب:
-
الحكومة المُرتقبة بعد انسحاب الحريري ...الكاتب:
-
الأسعار ترتفع 112% ... ماذا بعد وقف ...الكاتب:
-
بعد "هزّة" مرفأ بيروت "الجنوب" لا يحتمل ...الكاتب:
-
لا ضرورة للسرّية ...الكاتب:
-
الآتي أسوأ: الدولة بلا غطاء ولبنان غزّة ...الكاتب:
-
نهاية عهد... أو نهاية بلد ...الكاتب:
-
يعقوب وطوق وصادق: سنواجه برّي في القضاء ...الكاتب:
-
"اليتم السياسي" المسيحي بين "17 تشرين" و"4 ...الكاتب:
-
مجموعة بحثية إسرائيلية تتوقع مستقبل لبنان عن ...الكاتب:
-
وقف "المركزي" لدعم السلع الحيوية: 3 أشهر ...الكاتب:
-
موسكو ترفض حكومة اللون الواحد... إحذروا المواجهة ...الكاتب:
-
إستشارات نيابية قريبة والعين على الحريري مجدداً ...الكاتب:
-
الإصابات ترتفع شمالاً ومستشفى سير الحكومي من ...الكاتب:
-
تمديد التعبئة لزوم ما لا يلزم: أسبوعان ...الكاتب:
-
تجاذب فرنسي وأميركي في التعامل مع لبنان ...الكاتب:
-
جبران باسيل.. رئيس لبنان الخفي المتمسك بإنجازاته ...الكاتب:
-
ليالي بيروت.. لا سهر ولا صخب ...الكاتب:
-
-
برّي يذهب إلى القضاء وشرطة المجلس "فوق ...الكاتب:
-
توافق إيراني - تركي في لبنان؟ ...الكاتب:
-
هواجس مسيحيي لبنان ...الكاتب:
-
لبنان على طاولة قمار! ...الكاتب:
-
هل من لغز في البلوك رقم 4؟ ...الكاتب:
تحذير فرنسي من "زوال لبنان" يسبق وصول ماكرون إلى بيروت
خيبة أمل لبنانية من خارطة طريق فرنسية تتجاهل سلاح حزب الله.
مع تأكيد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور بيروت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أطلقت فرنسا ما يمكن وصفه بالتحذير الأقوى منذ قيام دولة لبنان الكبير في عام 1920.
وصدر هذا التحذير عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال في مقابلة مع إحدى الإذاعات الفرنسية إن “لبنان مهدّد بالزوال”.
وجاء كلام لودريان، الممهّد لوصول ماكرون إلى بيروت، في وقت أعلنت فيه فرنسا عن خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية التي زادت عمقا وتعقيدا بعد الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس الجاري. وركزت الخطة على تشكيل حكومة فورا لتفادي فراغ في السلطة.
ولاحظت أوساط سياسية لبنانية أن خارطة الطريق تتجاهل كلّيا سلاح حزب الله الذي تعتبر هذه الأوساط أنّه يلعب دورا أساسيا في وصول لبنان إلى الانهيار بسبب تعطيله كلّ مؤسسات الدولة اللبنانية، ما يسبب خيبة أمل لدى دوائر لبنانية متعددة وتخوفا من ألا يوفر الدور الفرنسي أي ضمانات لمنع هيمنة حزب الله على الدعم الخارجي.
خارطة الطريق الفرنسية للبنان
- تشكيل حكومة مؤقتة لتنفيذ إصلاحات عاجلة
- إجراء انتخابات تشريعية مبكرة
- تدقيق حسابات البنك المركزي
وقالت هذه الأوساط إنّ ماكرون، الذي سيأتي إلى بيروت للمشاركة في احتفال متواضع في الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من سبتمبر المقبل، مصاب بخيبة أمل كبيرة.
وعزت مصادر هذه الخيبة إلى تلكؤ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تعالج الانهيار اللبناني. وقالت في هذا المجال إن هذه الخيبة دفعت وزير الخارجية الفرنسي إلى إطلاق هذا التحذير المدوي بشأن إمكان زوال لبنان.
لكن هذه الأوساط تتساءل: ماذا يمكن أن يحمل ماكرون إلى بيروت في زيارته الثانية وسط تخوف من أن تكتفي فرنسا بإظهار حماس عابر، وأن تكون خارطة الطريق مجرد وعود كبيرة غير قابلة للتنفيذ أو تنتهي إلى برامج ومشاريع صغيرة تراهن على تمويل خارجي خاصة من دول الخليج بدل أن تساعد فرنسا في الإفراج عن حزمة التعهدات التي قطعت في مؤتمر سيدر لفائدة لبنان.
وعقب زيارة ماكرون إلى بيروت في السادس من أغسطس، بعد يومين من الانفجار الهائل الذي دمّر جزءا من المدينة، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفذها الطبقة السياسية الحالية التي ينقم عليها اللبنانيون.
وأضاف لودريان “إنهم يدمرون أنفسهم وبعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة”.
وأوضح “الكل يعرف ما يجب القيام به، لكن لم تعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن”، بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته وسط انتقادات بالتقصير العام إثر انفجار كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة أسفر عن مقتل حوالي 180 شخصا ودمر أحياء كاملة في بيروت.
وبعد أكثر من أسبوعين على استقالة حكومة دياب، لم يحدد الرئيس ميشال عون بعد موعدا لإجراء مشاورات نيابية يتم على أساسها تعيين رئيس جديد للحكومة، وسط خلافات بين الأحزاب التقليدية التي تسيطر على البرلمان.
ولفت لودريان إلى أنه “يجب إعادة تشكيل الحكومة ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملحّ، ملحّ إنسانيا وصحيا (…) وملحّ سياسيا، إذا أرادوا أن يصمد هذا البلد”.
وقال قصر الإليزيه إن قائمة بالإصلاحات المقرر تنفيذها أعدتها باريس وأرسلتها إلى الزعماء السياسيين اللبنانيين قبل زيارة ماكرون.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية “هناك وثيقة عمل، مسودة، تتضمن العناصر التي تناولها رئيس الجمهورية وهي موضوع مناقشات مستمرة ومتواصلة مع الجهات اللبنانية التي نتحاور معها”.
لكن “الأمر متروك للبنانيين للمضي قدما” و”لا جدال في التدخل” في شؤون لبنان، حسب مصدر دبلوماسي فرنسي مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست إلا “خارطة طريق”.
وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وتقول الورقة الفرنسية “الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة فورًا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها”.
وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة وباء كورونا وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.
كما دعت إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية.
وأضافت أنه يتعين على البرلمان سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير في الفترة الانتقالية. وجاء في الورقة “ينبغي على كل الكتل أن تصوت على هذه الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة”. ويمكن لخارطة الطريق أن تعمق دور فرنسا في لبنان، الذي كان مستعمرة فرنسية.
وتشير الورقة الفرنسية إلى أن باريس ستلعب دورا رئيسيا في إعادة بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي، لدعم التدقيق المالي والمساعدة على تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- عون وحزب الله يستنجدان ببوتين لمواجهة ضغوط ترامب
- تحذير فرنسي من "زوال لبنان" يسبق وصول ماكرون إلى بيروت
- عون ليس في وارد الاستقالة.. وفرنسا تُحذِّر من «خطر زوال لبنان»
- فرنسا تحمل إلى لبنان «العصا الناعمة» تفادياً لدخول «الثور الأميركي الهائج»
- فرنسا تحذِّر: لبنان قد يختفي!
- ثاني حادث من نوعه خلال شهر: اشتباك حدودي «من طرف واحد» أم مؤشر على «جهوزية حربية كامنة»؟!
- اشتباكات وإطلاق نار كثيف وسقوط قتلى وجرحى في «خلدة»
- فيديو يكشف محتويات العنبر رقم 12 قبل انفجاره
- السلطة في لبنان "بحالة إنكار".. هل تعيد "أخطاء الماضي" تشكيل الحكومة الجديدة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)