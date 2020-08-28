أسرار وخفايا لبنانية

النهار

فيما كان رئيس "التيار الوطني الحر" يدعو الاعلاميين الى التزام اخلاقيات المهنة، كانت الشاشة الناطقة باسم تياره تستقبل ضيوفا يشتمون الناس في اعراضهم ويتعرضون لمقامات دينية وحقوقية بابشع النعوت والصفات...

تساءلت بعض الجهات حول إعلان رئيس حزب ممانع مواقف من كل التطورات وشؤون طائفته أمام محطة تلفزيونية مدعومة من جهة إقليمية ومحلية، ما يثير الشبهات في هذا التوقيت.

لوحظ أنّ عودة الإرباكات إلى المصارف وأمام مراكز تحويل الأموال كادت تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في بعض المناطق وتركت بدورها قلقاً بسبب غياب أي حلول ولو جزئية في هذه المرحلة الصعبة.

يردد مرشح حكومي امام زواره "اذا كان الاصيل قد يعجز عن الحل فماذا سيقدم البديل؟".

الجمهورية

تعتبر مرجعية رسمية أنه إمّا تكون الآن وحدة وطنية ومشاركة في الانقاذ أو لن تكون أبداً.

يتابع سياسي ما تكتبه شخصيات يعتبرهم قريبين منه، على وسائل التواصل الاجتماعي ويتصل بهم معاتباً على مواقفهم المتمايزة عن مواقفه.

لاحظت أوساط معنيّة أن حجم التقديمات الذي تقدمه الدولة للمتضررين من الافجار لا يعدو كونه واحداً في المئة من الأضرار.

اللواء

أدرج دبلوماسي "شرقي" مهمة مسؤول روسي بأنها تندرج في إطار مواجهة استفراد دولة كبرى بترتيبات الوضع اللبناني!

مصدر مطلع يجزم أن أي مرشح لرئاسة الحكومة، يتعيَّن أن يتمتع بتأييد شعبي ونيابي، لقبوله في هذه المرحلة.

يستبعد التحقيق الأجنبي الجاري على الأرض في محيط مرفأ بيروت، أيّ علاقة لجهة فاعلة، خلافاً لما تردّد.

نداء الوطن

يتردد أن اجتماعاً متوقعاً سيعقده رؤساء الحكومات السابقون خلال الساعات المقبلة لإصدار موقف متقدّم من الملف الحكومي.

يبدي قياديون في حزب ممانع بارز انزعاجهم الصريح من تلويح أحد الحلفاء بترشيح شخصية يرفضها الحزب لتولي رئاسة الحكومة.

تشير أوساط سياسية في مجالسها إلى أنّ "معامل انتاج الطاقة" دخلت قبل أيام على خط مفاوضات التكليف والتأليف.

الأنباء

حمل الموقف الذي أصدره مرجع سياسي بعد حدث أمني، رسالة مزدوجة إلى حزب فاعل.

مصادر قريبة من الجو السياسي للفريق الحاكم تتحدث عن تغييرات مالية قريبة.

البناء

الت مصادر أمنية إن مطالبة الجيش والقوى الأمنية بمزيد من المهام تفوق طاقتها، خصوصاً في ظل التوترات السياسية وغياب المناخات المساعدة وارتفاع وتيرة التشنج في شرائح الرأي العام وفي وضع اقتصادي دقيق يزداد ضغطاً على الناس. ودعت المصادر للإسراع بإيجاد سقف سياسيّ يضمن السيطرة على الشارع.

قالت مصادر متابعة للأوضاع في منطقة الحسكة في شرق سورية إن حضوراً متزايداً للقوات الروسية يلاحظ في المنطقة بالتنسيق مع الدولة السورية وإن تزامن ذلك مع تأمين عودة المياه بعد ضغوط روسية على الأتراك لاقى ترحيباً من الأهالي بعدما تنصل الأميركيون من فعل أي شيء لتأمين فك الحصار المائي عن المنطقة.