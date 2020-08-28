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حرب الرايات العاشورائية.. توسّل الفتنة لتأكيد السيطرة والنفوذ
اكتست الفتنة برايات سوداء عاشورائية، انتقلت من اللوبيا الجنوبية إلى خلدة. ومحّصلتها إلى الآن ثلاثة ضحايا مظلومين، حسين خليل وحسن غصن ومحمود هدول. رايات مسيرة المظلومين أسقطت مظلومين جدداً. وكما تقول الرواية الحسينية، حسب القيّمين عليها، مظلومون جدد سقطوا غدراً وفتكاً ومكراً. لافتة عاشوارئية في الجنوب، وأخرى في خلدة، والعدّاد مستمرّ بالتسجيل. فتنة الرايات وضحاياها، بعيداً عن أي سجال ديني أو مذهبي أو تاريخي، حطّت رحالها. في بيروت، ليس الحال أسلم، إذ أنّ توزّع هذه الرايات ينبئ بشرّ كامن. فيجعل العاصمة في خطر أهلي دائم، إن حلَّ لن تكون نتيجته إلا المزيد من ضحايا حبر وقماش.
شوارع بيروت
في مناطق مختلفة من بيروت، توزّعت الرايات العاشورائية على الجادات والطرقات الرئيسية، والفرعية والأزقة. أوتوستراد رأس النبع مثالٌ على ذلك. فتقاطع بشارة الخوري أشبه بقاعدة أعلام حسينية، بألوان مختلفة. علم لبناني وحيد، أشبه بخطأ عرضي في قلب اللوحة العاشورائية، نصبته حملة "تبرّع لبيروت" لدعم سكان الأحياء المنكوبة جراء تفجير 4 آب. وأوتوستراد سليم سلام وصولاً إلى الباشورة، مثال آخر. وكذلك مختلف الطرقات الرئيسية الأخرى، مثل البسطا ومار الياس وأحياء رأس النبع الداخلية، وغيرها. حتى أنّ هذه اللافتات تبعد ما يقارب 100 متر عن مقرّ دار الفتوى ومختلف أحياء عائشة بكار. كل بيروت تقريباً، تحدّ وتحزن بالرايات واللافتات السوداء والصفراء. وباللغة السائدة، سنة ودروز وبقايا مسيحيين ولا دينيين، يحدّون رغماً عنهم أو بإرادتهم- لا يهمّ- في الشوارع الحزينة بقالب واحد.
قالب سياسي
ليس هذا قالباً دينياً ولا مذهبياً فقط. هو، قبل كل شيء، قالب سياسي. القيادة السياسية المتحكّمة بالطائفة صهرت المسيرة الإيمانية والدينية في قلب مشروع سياسي. جعلتها عرضة للانتصار أو الانكسار، لممارسة الظلم أو التظلّم. للحياة أو الموت. جرّتها إلى خندق السياسة وحروبها، تمعن بها ومن خلالها على حدّ سواء. وفي واقعنا السياسي، والحرب اليومية المعاشة في بيروت، ليست مسألة الرايات إلا هامش إضافي لاستكمال المعركة. لافتة دينية، بمضمون سياسي بحت، لا يُستحّب نزعها. وجودها مقدمة للفتنة، ونزعها تكريس لها. لافتات تجسّد مادة من المواد المختلفة للفتنة، بدءاً بالسلاح غير الشرعي وشبكات الاتصالات والدويلات والمربّعات الأمنية المختلفة.
35 عاماً
يعيدنا مشهد الحروب الدائرة حول اللافتات والرايات، 35 عاماً إلى الوراء. إلى أحد أيام عام 1985، يوم انطلقت "حرب العلم" في شوارع بيروت. الحزب الاشتراكي، مدعوماً من قوى يسارية سلّمت له الإدارة السياسية والميدانية، يخوض معركة مع حركة أمل حول نزع علم لبنان في المؤسسات الرسمية. ماهية تلك الحرب، تحديد مواقع في العاصمة وتكريسها وبسط السيطرة على المؤسسات. حفلة جنون، سبقها ولحق بها تحالف بين الأطراف المتحاربة نفسها. لكن منطق الرايات، الدينية والسياسية، هو نفسه اليوم. الراية تأكيد للسلطة والسيطرة وتحديد للمحور الميداني والنفوذ. تكريس لنقاط ثابتة في عملية قضم مستمرّة لا تفعل إلا تذكيرنا بزمن صراع الميليشيات والعسكر في شوارع المدينة. مرت العقود، ولم يتغيّر شيء، سوى ألوان الرايات. هو منطق الحرب الأهلية.
أداة في مشروع
في هذه الممارسة تأكيد للمؤكد وتكريس له. العاصمة بقبضة حزب الله وعلى من يشعر بالانزعاج أو الغثيان أن يرحل. بإمكانه النزوح أو التهجّر إلى منطقة أخرى أو بلد آخر، لا فرق. "هو هو هيي هيي.. بيروت صارت شيعية"، هتف مئات أنصار الثنائي الشيعي، "غير المنضبطين"، ليلة الانتخابات النيابية عام 2018. والهتاف نفسه صحبه معهم أنصار "شيعة شيعة" إلى ساحة الشهداء خلال الغزوات المتكررة لتجمّعات المحتجّين السلميين. كما الرايات، ليس الهتاف عرضياً، بل جزء من مشروع وأداة لتكريسه. تماماً كما سائر الفيديوهات المنتشرة للتهويل والترهيب، فيها شبان بجعب عسكرية وأسلحة يؤكدون على أنّ "تخزين الغضب" له مدة صلاحية. "أدعو إلى تكثيف المبادرة الفردية، كل واحد أمام بيته ومحله، عالباب عالشباك عالبرندة، يعلّق علم أسود فيساهم في إحياء هذه المناسبة". علّقوا الرايات السوداء "في مناطقنا"، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه يوم 17 آب الماضي. أكثروا منها وأظهروا الحزن.
وفعلياً، الحزن هو على مدينة غزتها الميليشيات. وعلى بلد احتلّته عصابات الفساد والتخوين. فنحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مجلس عزاء.
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