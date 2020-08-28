لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | لا خلاص إلا بتقاعدكم القسري
المصنفة ايضاً في: لبنان, مختارات لبنانية, مقالات

لا خلاص إلا بتقاعدكم القسري

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: نداء الوطن اللبنانية
image
الكاتب: بشارة شربل
عدد المشاهدات: 86
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
لا خلاص إلا بتقاعدكم القسري

بين تكرار مملِِ لخبر اجتماع "الخليلين" مع جبران باسيل، واستنتاجنا من حديث رئيس الجمهورية الى "باري ماتش" ان البلد ذو "حظ باهر" لأنه انهار في عهد ميشال عون، واندلاع اشتباك طويل عريض "أحيا" ليلة عاشورائية في خلدة بقذائف صاروخية وتحريق وحزازات صدور، لا يُلام أي ذي عقل سليم ومشاعر طبيعية لو ردَّد مع مئات آلاف المواطنين: كفى احتقاراً لنا، كفى استعادة للمسرحية الفاشلة، وكفى رقصاً على الجثث والركام وتضحية بالبلد على مذبح الهيمنة والشخصنة والارتهان.

 

كل خبر من الثلاثة المذكورة أعلاه كفيل بإثارة الاستياء كونه يلخص جهة من حاضر "الجمهورية الثانية" المأسوي. فمجرد لقاء ممثلَيْ "الثنائي الشيعي" الشهيرين مع صهر الرئيس لبحث الحصص الحكومية بالتوازي مع حجز "الاستشارات" نحو ثلاثة اسابيع، إنكارٌ لمعنى حادث جلل تمثل بجريمة 4 آب، وإهانة لكل لبناني انتفض ضد المنظومة الحاكمة برمتها، وعصبها الأساسي هذا التحالف الذي ولَجَ السلطة من بابها العريض وأخذ فرصته كاملة في ممارستها المباشرة أو في التحكم بها، وواجبه الأخلاقي والسياسي التنحي جانباً افساحاً في المجال لحكومة مستقلة تصلح ما تم افساده وتستعيد الثقة الدولية للجم الانهيار واعادة اعمار ما تسبب به التواطؤ أو الإهمال.

 

أما مقابلة الرئيس مع "باري ماتش" فتصلُح درساً في علم النفس العيادي. رئيس الجمهورية، مع الأسف، لا يزال معتقداً بقدرته الاستثنائية على الاصلاح في هزيع الثلث الأخير من الولاية العاثرة، ومتمسكاً بثوابت "تفاهم مار مخايل" وخلاصتها: "حزب الله" وسلاحه امرأة قيصر، وجبران ملاك الجمهورية الحارس يرثُ بعبدا وكرسيها، أما تدمير الأشرفية والجميزة ومار مخايل فأضرار جانبية هي حتماً أشد هولاً لو لم يكن في قمرة القيادة. وكأن ساكن بعبدا الذي أدار الأذن الصماء لهتافات شباب 17 تشرين لم يرَ في مشهد ضحايا جريمة المرفأ وأنين المكلومين ما يوجب تقديم اعتذار أو دفع أي ثمن سياسي، خصوصاً أنه علِم خطياً بالخطر المحدق بالمرفأ والمواطنين.

 

ثالثة الأثافي الاشتباك المذهبي. بما ان جهود "الساحر" عباس ابراهيم أثمرت لحسن الحظ وقفاً للنار وسحباً للمسلحين، فإن عدم استخلاص العبر وترجمتها فعلاً سياسياً ايجابياً يتجسد بوقف رعاية السلاح المتفلت وغير الشرعي يجعلان ولاة أمر المسلحين ومَن يبررون وجود السلاح شركاء في هذا النوع الخطير من الحوادث بكل ما يختزن من معان طائفية وغرائزية تضرب جذورها في التاريخ وقادرة على وضع البلاد كلها على كف عفريت.

 

هذا النوع من العقل السياسي السلطوي تسبب بإفلاس الدولة وانتهاك السيادة والقوانين ولا خلاص إلا بإحالته الى التقاعد القسري.

المصدر: نداء الوطن اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)