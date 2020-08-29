أسرار وخفايا لبنانية

النهار

تخوف معظم السياسيين من ان تكون المواجهة في خلده مقدمة لفلتان امني مدبر في ليل بيروت والمناطق تنفيذا لخطة مجهولة خصوصا بعدما سرت شائعات عن توتر سيتصاعد وعن حشود مؤازرة.

يتخوف مرجع سياسي من أن يكون الخريف المقبل مدخلاً للجوع والأزمات الاقتصادية والمالية ما سيدفع الشارع هذه المرة إلى حرق الأخضر واليابس، لا سيما وأنّ كل المعالجات حتى الآن غائبة.

بعد اشتعال أحداث خلدة، حُشرت أكثر من شخصية سياسية وإعلامية تقيم في المنطقة ومحسوبة على فريق الممانعة، وتوالت الاتصالات مع الحلفاء والخصوم لإنهاء الاشتباك قبل تطوره بشكل خطر والتعدي على اشخاص داخل منازلهم.

يواجه عدد من الوزراء والنواب صعوبة بالغة في المشاركة حتى في زيارات التعازي المختضرة والضيقة اذ يجبهون بالرفض تكرارا.

اللواء

وضعت خلية الأزمة الأوروبية التي تجتمع دورياً في بيروت خلاصة اقتراحات في ما خصَّ الحكومة والبدائل للرئيس الفرنسي قبل لقاءاته اللبنانية.

لم تثبت تماماً المعلومات عن محاولة لانتزاع تسمية لرئاسة الحكومة، قبل الاثنين المقبل، ولكن من دون جدوى.

تتولى جهات لعب دور الوسيط، في ما خصَّ تسعيرات الدولار، بالنسبة للتحويلات للطلاب والخدم، عبر المنصات المعلن عنها.

نداء الوطن

لم تستبعد مصادر سياسية ان تدعو فرنسا إذا دعت الحاجة كل الاطراف في لبنان الى لقاء في باريس على غرار اجتماعات سان كلو.

دعت شركة زين الى عقد جمعية عمومية في الرابع من أيلول المقبل لطلب تمديد ولاية مجلس ادارة الشركة حتى 18 أيلول والدفع للموردين، في وقت كانت الدولة تعد نفسها بتسلم القطاع بداية الشهر، فيما استحقاقات الموردين تمّ دفعها.

يسود خلاف في وجهات النظر داخل حزب لبناني ندم مسؤولون فيه لتقديم استقالات نوابهم.

الأنباء

زيارة وزير سابق ومستشار مسؤول رسمي لمرجعية روحية، أتت كمحاولة لاستدراك خطأ المسؤول بصمته عن الحملة التي تعرضت لها المرجعية ولاقت شجباً من مختلف الجهات.

يبدو أن عدّاد كورونا لن يكون له سقفٌ بعد سقوط خيار التعبئة والاستنفار والإقفال.