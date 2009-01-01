- يحاولون الالتفاف عليها.. كيف بدأ قادة لبنان إفشال خطة الرئيس إيمانويل ماكرون في البلاد؟
- البرلمان يناقش إسقاط الجنسية الأسترالية عن المدانين بالإرهاب
- مايلي سايرس نصف عارية بـ"2020 MTV Video Music Awards"
- الضغوط الخارجية تعبّد الطريق لحكومة اختصاصيين في لبنان
- «الإنزال» الفرنسي في لبنان يكرّس «فصل مساراتِ» أزماته بالتناغم مع واشنطن؟
- شينكر في بيروت بعد ماكرون.. وأديب: سنُشكّل حكومة اختصاصيين
- مصطفى أديب رئيس وزراء جديد أمْ مجرّد "باش كاتب"
- السعودية لحلفائها الانتهازيين: انتهت حفلة الإنفاق السّخي
- كيف نجحت تهديدات ماكرون بالعُقوبات في فرضِ رئيسِ وزراءٍ جديد في لبنان وتَشَكُّل الوزارة في غُضون أسبوعين ودون أن يجرؤ أحد على المُعارضة؟ هل هو الخوف من تجميدِ الأرصِدَة في فرنسا وسويسرا؟ وهل يسعى أردوغان لزعامة السنّة بعد تراجع النّفوذ السعوديّ في لبنان في إطار صِراعه مع فرنسا؟
- أستراليا: ثعبانان يقتحمان منزلاً عبر تحطيم سقفه
- إيرانيات يرفعن الصوت عالياً ضد العنف الجنسي بعد سنوات من صمت مطبق
- "السلاح اللقيط".. 4 حوادث متفرقة "تعري حزب الله" أمام اللبنانيين
- حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون
- أستراليا: تراجع أسعار المنازل: مصرف الاحتياط يدرس سيناريو انهيار عقاري بنسبة 40%
- أستراليا: اتجاه لإلغاء عرض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني
- ماكرون: ملف السلاح بعد 3 أشهر.. وإستشارات التأليف تنطلق اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- الأميركيون «احْمَرَّت عَينُهم» من ماكرون!
- خواطر مع الطائرة الإسرائيلية
- ”فيتو” القمصان السود!
- الغطاء السنّي ليس غطاءً عربياً
- بالفيديو: ماكرون يشنُ هجومًا عنيفًا على الصحفي جورج مالبرونو
- برّي... والفرصة الأخيرة
- «حزب الله» للحريري: أهلاً بك في السفينة!
- رفع الدعم سيدفع الدولار الى تخطّي الـ 15 ألفاً
- سياسي إيراني: لم نقدم نظاما نموذجيا للحكم بينما نجحت تركيا
- بعد الكشف عن 17 ضحية جديدة.. ممثل إباحي أميركي "يواجه السجن 250 عاما"
- ماكرون يرفع "السوط": العقوبات تنتظركم
- مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات
- الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع... وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية
- “انسحبوا من تحالفكم مع حزب الله، تصالحوا مع السعودية، ولا تشاركوا في الحكومة”.. رسائل شديدة اللهجة من ماكرون لجبران باسيل
- ماكرون المهجوس بالمتوسط: يعيّن مجلس الوزراء.. ويحاور حزب الله
- «الورقة الفرنسية»: بيان وزاريّ لـ«حكومة قصر الصنوبر»
- وزير المال أول الأسماء المحسومة.. وماكرون يصعّد: لديكم 3 أشهر
- إيمانويل بون... المفوّض السامي الجديد للبنان؟
- الصيغة الجديدة: لبنان حزب الله على مثال سوريا الأسد
- إيران وفرنسا: أديب اختير في باريس بموافقة طهران قبل بيروت
- العونيون والحكومة: لا شروط ولا مطالب... إلا إذا
- المئوية: الجنرال غورو الذي رسم لبنان الكبير بيد واحدة!
- ماكرون يقترح "برنامج" الحكومة ويمهل المسؤولين وإلا...
- في زمن ماكرون: نصرالله بدلاً من الحويّك في المئوية الثانية!
- جرحى التفجير يتحمّلون تكاليف علاجهم ووزارة الصحة نفضت يديها
- الدعوات للدولة المدنية "شعارات"... ماذا عن مطلب بري بمجلس الشيوخ؟
- فرنسا في لبنان: هاجس المتوسط وغياب «الدور الماروني»
- طرابلس (غير) معنيّة بعودة رئاسة الحكومة إليها
- ماكرون حدّد الرسم التشبيهي للحكومة اللبنانية العتيدة وبرنامجها وإلّا... العقوبات
- الرئيس الفرنسي مستعد لاستضافة مؤتمر للمانحين: 3 أشهر وإلا «أغير مساري»
- فيروز «طلعت على الضو» في حضرة ماكرون
- لبنان: مئة عام من الوصاية
- تساهل ماكرون مع حزب الله وسلاحه يستفز اللبنانيين
-
-
-
السعودية لحلفائها الانتهازيين: انتهت حفلة الإنفاق السّخي ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الضغوط الخارجية تعبّد الطريق لحكومة اختصاصيين في لبنان
الخارجية الأميركية تدعم الجهود في الفرنسية لإحداث تغيير في لبنان وإخراجه من عنق الزجاجة.
لا تملك القوى السياسية في لبنان ترف المماطلة في تشكيل حكومة جديدة في ظل الضغوط الخارجية، لاسيما الفرنسية حيث كان الرئيس إيمانويل ماكرون واضحا لجهة ضرورة تشكيل حكومة في أمد لا يتجاوز الأسبوعين، وأي عرقلة ستتحمل الطبقة الحاكمة مسؤوليتها.
بيروت – حملت تصريحات رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى تشكيلة الحكومة الجديدة سريعا، بقوله إنّ القواسم المشتركة بين القوى السياسية أكثر من الخلافية.
وأكد أديب أنه “من أجل حل المشاكل الداهمة فإن المطلوب حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتكسب ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي”، وختم بالقول “الوقت للعمل وتفاءلوا بالخير تجدوه”.
وبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الأربعاء مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهداً من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة قياسية أقصاها أسبوعان.
ولطالما مرت الحكومات السابقة في لبنان بمخاض صعب عند ولادتها في ظل صراع على الحصص بين القوى السياسية. ولكن الوضع هذه المرة مختلف حيث أن احتداد الأزمة التي فاقمها انفجار بيروت المدمر في الرابع من أغسطس الماضي، أضف إلى ذلك الضغوط الغربية ولاسيما الفرنسية، يجعل أي طرف سياسي لا يملك ترف فتح معارك على الحصص وتحمّل مسؤولية التعطيل.
سعد الحريري: لن أتحمل مسؤولية إفشال تنفيذ الإصلاحات
وغادر ماكرون، الذي زار لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر، صباح الأربعاء بيروت بعد التوافق مع القوى السياسية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من “شخصيات كفوءة” تلقى دعماً سياسياً وتنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي.
وفي تغريدة الأربعاء، قال الرئيس الفرنسي متوجهاً للبنانيين “في لحظة مغادرتي بيروت، أود القول مجدداً وبقناعة: لن أتخلى عنكم”.
وكان ماكرون تعهد في وقت سابق بالعودة إلى بيروت في نهاية العام لتقييم الإنجازات كما دعا الأطراف السياسية إلى اجتماع في باريس الشهر المقبل يعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي جديد.
وكُلّف أديب (48 عاماً) الإثنين قبل ساعات من وصول ماكرون بتشكيل الحكومة، وهو شخصية غير معروفة إجمالاً من اللبنانيين. وجاءت تسميته بعد نيله دعم أبرز القوى السياسية المتخاصمة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري وحزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وبدأ أديب الاستشارات غير الملزمة صباحاً في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، جراء تضرر مجلس النواب بسبب انفجار المرفأ. ويلتقي تباعاً الكتل البرلمانية. ولم يصدر عنه أي تصريح بعد في ما يتعلّق بصيغة الحكومة التي سيشكلها.
وطالب رئيس كتلة حزب الله محمّد رعد بعد لقاء أديب بتشكيل “حكومة فاعلة ومنتجة ومتماسكة” في وقت دعت فيه النائبة بهية الحريري باسم كتلة المستقبل إلى الإسراع في تأليف “حكومة اختصاصيين”.
ومارس ماكرون في بيروت ضغطاً كبيراً على القوى السياسية في ما اعتبره “فرصة أخيرة” لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي. وأعلن في مؤتمر صحافي بعد لقائه مساء الثلاثاء تسعة ممثلين عن أبرز القوى السياسية، بينها تيار المستقبل وحزب الله المدعوم من طهران، أن “الأطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت.. بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً”.
وكان الحريري قد وجه خلال هذا اللقاء جملة من الرسائل الحازمة، من بينها تشديده على أن “أي تأجيل في تشكيل الحكومة، أو أي محاولات سياسية لفرض أشخاص فيها، أو حتى أي عرقلة لبرنامج الإصلاحات هذا بعد تشكيلها، فإنني سأسحب يدي بالكامل”.
وأوضح زعيم تيار المستقبل “أنا متعاون لتحقيق نجاح كبير جدا في تنفيذ الإصلاحات، وفي الوقت نفسه لن أتحمل مسؤولية إفشالها، في وقت هناك من يحاول القضاء علي سياسيا. ليكن واضحا، أنني لست خائفا على نفسي، وبصراحة لا يهمني مصيري السياسي، بل أنا خائف على البلد وعلى مصير اللبنانيين”.
وأعلن ماكرون تنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان مع الأمم المتحدة في باريس في النصف الثاني من شهر أكتوبر. وكان المجتمع الدولي تعهد، في مؤتمر نظمته باريس بعد أربعة أيام من انفجار المرفأ، بتقديم 250 مليون يورو لدعم اللبنانيين على ألا تمر بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد.
وفي موازاة مؤتمر الدعم المرتقب، “تم توجيه دعوات إلى الرؤساء الثلاثة” للمجيء إلى باريس في الوقت نفسه لتقييم ما تم تحقيقه من خارطة طريق جرى الاتفاق عليها، وفق ماكرون الذي قال إنه سيوجه الدعوة أيضاً إلى “كل القوى السياسية”.
وقال ماكرون إن “خارطة الطريق ليست شيكاً على بياض أعطي إلى السلطات اللبنانية. إذا لم يتم الإيفاء بالوعود في أكتوبر، ستكون هناك عواقب”. وعما إذا كان ذلك يعني فرض عقوبات، لم يستبعد ماكرون ذلك، وقال “إذا تم فرض عقوبات، فسيكون ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.
ومن الواضح أن الضغوط الفرنسية لتشكيل حكومة والبدء سريعا في تنفيذ الإصلاحات تجري بتنسيق تام مع الإدارة الأميركية، وهو ما أكده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء حينما قال في مؤتمر صحافي “إننا نعمل مع الفرنسيين ولدينا نفس الأهداف والسفير ديفيد هيل كان في بيروت قبل أسابيع والتقى العديد من الزعماء”، مشيرا إلى أن “الأمور ليست على طبيعتها في لبنان ولن تكون كما في السابق”.
وشدد بومبيو على “ضرورة أن تكون هناك حكومة تقوم بإصلاحات معتبرة وتحدث تغييرات كما يطالب الشعب”، معتبرا أن “نزع سلاح حزب الله أكبر التحديات”.
واعتبرت صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله أن ماكرون تصرف “كما لو أنه مرشد الجمهورية اللبنانية في مئويتها. تحدث كمن يعطي الإنذار الأخير. إما أن تنفذ الحكومة المقبلة خارطة طريق وضعتها فرنسا من ألفها إلى يائها وإما لا مساعدات والانهيار آتٍ مع العقوبات”.
وبدا واضحاً إصرار ماكرون، الذي يعرف أن رهانه السياسي في لبنان “محفوف بالمخاطر”، على تحديد جدول زمني لإحراز تقدم، في وقت فقد فيه الكثير من اللبنانيين ثقتهم في قدرة الطبقة السياسية على إحداث تغيير حقيقي، لما لذلك من تبعات على شبكة المصالح والمحسوبيات التي نسجتها على مر السنوات.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في بيروت وباريس كريم بيطار “يدرك الجميع في لبنان أنه لم يعد لديهم ترف الوقت وهم على بيّنة من أنهم سيكونون عرضة لضغط متزايد من فرنسا ومن المانحين والمجتمع الدولي”.
ويعرب عن اعتقاده أنّ الضغط الفرنسي “قد يؤدي إلى إحداث شكل من التغيير على المدى القصير” في أداء المسؤولين الذين قد يحاولون “الإيحاء بأنهم قاموا بالجزء المترتب عليهم من الاتفاق لناحية إجراء إصلاحات تجميلية”. إلا أنه يبدي شكوكاً إزاء “موافقتهم على إجراء إصلاحات هيكلية ومنهجية يحتاجها لبنان بشدّة لأنها قد تعني نهايتهم”.
وكرّر ماكرون مطالبة المجتمع الدولي بإجراء إصلاحات سريعة في قطاعات عدة بينها الكهرباء والمرفأ والمصرف المركزي، وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي لم تسفر 17 جلسة بينه وبين الحكومة اللبنانية عن أي نتيجة.
وفي موقف لافت، حذّر البابا فرنسيس الأربعاء من أن لبنان يواجه “خطراً شديداً” ولا ينبغي التخلي عنه. وفيما ينتظر المجتمع الدولي من قادة البلاد ترجمة التزاماتهم، يرجّح بيطار أن يكونوا “على استعداد لترك البلاد تنهار في الفوضى بدلاً من قبول إصلاحات هيكلية عميقة” تعني عملياً “إطلاقهم النار على أقدامهم”.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
- كيم كارداشيان تستعرض جسدها "القنبلة" بـ"ميني بيكيني من جلد الثعبان" على شواطئ ماليبو!
- جيجي حديد حامل وشبه عارية بأسبوعها الـ"33" من حبيبها زين مالك!
- أستراليا: تراجع أسعار المنازل: مصرف الاحتياط يدرس سيناريو انهيار عقاري بنسبة 40%
- بعد الكشف عن 17 ضحية جديدة.. ممثل إباحي أميركي "يواجه السجن 250 عاما"
- باريس هيلتون مثيرة بـ"فستان قصير" في ماليبو
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- يحاولون الالتفاف عليها.. كيف بدأ قادة لبنان إفشال خطة الرئيس إيمانويل ماكرون في البلاد؟
- الضغوط الخارجية تعبّد الطريق لحكومة اختصاصيين في لبنان
- «الإنزال» الفرنسي في لبنان يكرّس «فصل مساراتِ» أزماته بالتناغم مع واشنطن؟
- شينكر في بيروت بعد ماكرون.. وأديب: سنُشكّل حكومة اختصاصيين
- مصطفى أديب رئيس وزراء جديد أمْ مجرّد "باش كاتب"
- السعودية لحلفائها الانتهازيين: انتهت حفلة الإنفاق السّخي
- "السلاح اللقيط".. 4 حوادث متفرقة "تعري حزب الله" أمام اللبنانيين
- حكومة إختصاصيين على وقع مهلة ماكرون
- ماكرون: ملف السلاح بعد 3 أشهر.. وإستشارات التأليف تنطلق اليوم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)