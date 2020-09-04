- فيروس كورونا: كيف تحول منتجع للعراة في فرنسا إلى بؤرة لتفشي الوباء؟
- شهر بعد 4 آب أي حكومة بحجم الزلزال؟
- أديب على خطّي بعبدا وبيت الوسط..
- أسرار وخفايا لبنانية
- "عُقدة أديب": ستأتينا الدولارات أم لا؟
- وجهتا نظر من المبادرة الفرنسية
- لماذا تركتم الدستور وحيداً؟
- مائة سنة من {القوة الناعمة}
- ما سر تهافت الدول على بوابة بيروت البحرية؟
- رئيس سابق للحكومة: هذه قصتنا مع أديب
- مِنْ دولة لبنان الكبير إلى دولة لبنان الصغير... ومن أوغُسْت أديب إلى مصطفى أديب
- عون يلجم اندفاعة أديب... وطريق الرياض "غير سالك"
- صوان لدياب: لماذا لم توعز لإبعاد خطر إنفجار الأمنيوم؟
- شينكر يُحبط «المدنيين» ويتجاهل المسؤولين الرسميين | حكومة أديب: لا تقدّم بعد
- رسالة إلى الرئيس ماكرون: لا شرعية لحزب الله
- فرنسا والضغوط الأميركية: تطويع حزب الله والتطبيع مع إسرائيل
- ماكرون حين صاح بمالبرونو: لماذا فضحتني في "لوفيغارو"؟
- الفاتيكان هنا لإنقاذنا وضرب المثالثة... و"بهدلة" السياسيين "مضمونة"
- "الحياد" شرط لإعادة تأسيس لبنان
- ماكرون: استراتيجية طرح الشيء ونقيضه
- مشاورات مكتومة لولادة حكومة... ممنوع التبرّؤ منها
- باريس – واشنطن: الخلاف مستمر حول الحزب
- شينكر يلتقي ناشطين شيعة: لا نريد مصالحة أهل السلطة
- فجأة نبهنا ماكرون: السياسة ليست فنّ الإفساد في الأرض
- قرار استعادة الودائع: ماذا يخبّىء سلامة؟
- الحريري رئيساً لحكومة الظل
- اتفاقيات الموت الاقتصادي
- الدعم رفع سعر الفروج!
- الصناعة المحلية والأزمة الاقتصادية: الفرصة الضائعة
- هنيّة في بيروت... جبهة فلسطينية موحّدة على طاولة "المفاوضات"
- تمديد حظر السفر الدولي من وإلى أستراليا لثلاثة اشهر أخرى
- بالفيديو.. الفنانة قمر تتناول البوظة وإيحاءات جنسية واضحة!
- مدير أعمال هيفا ممنوع من السفر
- لبنان: مخاوف على المطار ومزيد من الأمونيوم في المرفأ!
- أديب يطلع عون على الاستشارات.. وشينكر يقصر زيارته على النواب المستقيلين
- «كلب» تشيلي يكتشف نبضات قلب ويحيي الأمل بوجود حياة تحت ركام «الجميزة»
- القضاء يستمع إلى دياب.. والجيش يعثر على 4 أطنان من «نترات الأمونيوم» في المرفأ المنكوب
- لبنان يُسابِق «الساعة الرملية» لماكرون وإشاراتٌ مُرْبكة في ملف تأليف الحكومة
- العراق غارق في دائرة نفوذ إيران
- ماكرون في العراق… العين بصيرة واليد قصيرة
- توقعات الأبراج ليوم September 4, 2020
- لقاءات بين ممثلي قادة لبنانيين وشينكر.. والعقوبات جاهزة
- بالفيديو: عقدة باسيل الدبلوماسية
- بالفيديو: خلدة فوق صفيح ساخن
- غسان عويدات لن يتنحّى
- المرصد السوري: مقتل 16 من المسلحين الموالين لايران بضربات جوية قرب الميادين والبوكمال
- دراسة: الأستراليون أصبحوا أقل التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي
- قرابة 90 في المائة من الأستراليين موافقون على الحصول على لقاح كورونا بمجرد توافره
- تعرفوا على ثالث أكثر أنواع السرطانات "فتكاً" في استراليا!
- دراسة أسترالية: إنزيم من سم النحل يساعد على علاج سرطان الثدي
-
"عُقدة أديب": ستأتينا الدولارات أم لا؟ ...الكاتب:
-
وجهتا نظر من المبادرة الفرنسية ...الكاتب:
-
لماذا تركتم الدستور وحيداً؟ ...الكاتب:
-
مائة سنة من {القوة الناعمة} ...الكاتب:
-
ما سر تهافت الدول على بوابة بيروت ...الكاتب:
-
-
-
رسالة إلى الرئيس ماكرون: لا شرعية لحزب ...الكاتب:
-
فرنسا والضغوط الأميركية: تطويع حزب الله والتطبيع ...الكاتب:
-
ماكرون حين صاح بمالبرونو: لماذا فضحتني في ...الكاتب:
-
الفاتيكان هنا لإنقاذنا وضرب المثالثة... و"بهدلة" السياسيين ...الكاتب:
-
"الحياد" شرط لإعادة تأسيس لبنان ...الكاتب:
-
ماكرون: استراتيجية طرح الشيء ونقيضه ...الكاتب:
-
مشاورات مكتومة لولادة حكومة... ممنوع التبرّؤ منها ...الكاتب:
-
باريس – واشنطن: الخلاف مستمر حول الحزب ...الكاتب:
-
شينكر يلتقي ناشطين شيعة: لا نريد مصالحة ...الكاتب:
-
فجأة نبهنا ماكرون: السياسة ليست فنّ الإفساد ...الكاتب:
-
قرار استعادة الودائع: ماذا يخبّىء سلامة؟ ...الكاتب:
-
الحريري رئيساً لحكومة الظل ...الكاتب:
-
اتفاقيات الموت الاقتصادي ...الكاتب:
-
الدعم رفع سعر الفروج! ...الكاتب:
-
الصناعة المحلية والأزمة الاقتصادية: الفرصة الضائعة ...الكاتب:
-
هنيّة في بيروت... جبهة فلسطينية موحّدة على ...الكاتب:
-
غسان عويدات لن يتنحّى ...الكاتب:
-
"طبقة سياسية خبيثة مناورة".. لبنان أمام الاختبار ...الكاتب:
-
تركيا ستحتفظ بإدلب... وتؤسّس ميليشيات في لبنان؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
«حزب الله» والحكومة: لا مسايرة ...الكاتب:
مائة سنة من {القوة الناعمة}
ضربة معلم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته لفيروز ووضعها على رأس برنامجه أثناء مشاركته في احتفالات المئوية الأولى لولادة «لبنان الكبير». كأنما فرنسا تقول للعالم، ها هو الوطن الذي رسمناه رغم مآسيه وخواره وعثراته، أنتج منارة مشعّة، يهتدي بها الهاربون من الظلام. وقل ما شئت عن وصولية المهمة الفرنسية، أو مواراة المصالح بأقنعة الفن، أو ترقيع خدش السيادة الوطنية اللبنانية ببهارج نجومية، فإن الرئيس الفرنسي احتفى بالوجه الثقافي المشرق للبنان و«قوته الناعمة» التي شكلت فرادته واستثنائيته - وتبين أن النظام المصرفي لا يصنع حضارة - في اللحظة التي فضّل فيها اللبنانيون الاكتفاء بالنعي، واجترار مسلسلات الفشل السياسي، والتذكير بالحروب المتناسلة، والبعض وجدها مناسبة لدفن الرجاء.
لكن فيروز قالت «ايه في أمل»، ومعها كتب روائيون كثر عن البعد الإنساني للحياة في الوطن الصغير في عزّ المعارك، ووقف مئات المسرحيين على الخشبات، يلعنون الطائفية، ويمجون العنصرية، ويدينون البشاعة. ولم يولد لبنان قبل قرن، فارغاً من مضمون، بل جاء محمولاً بمفكرين متنورين. فقبل إعلان الجنرال غورو عن الدولة الوليدة من مرفأ بيروت، بمائة سنة ونيف كانت مدرسة «عين ورقة»، أم المدارس في الشرق، قد فتحت أبوابها، و«عينطورة» تشحذ العقول و«الجامعة الأميركية» تخرّج طلابها وكذلك «الجامعة اليسوعية». حتى مدرسة «تحت السنديانة»، البدائية، القروية، التي عرفها كبار الكتّاب، لم تخيب ظنّ روادها. ولولا أن هذه الأرض كانت انفتاحاً وحبوراً، واحتضاناً للآخر، لما شهدنا «نبي» جبران و«أحاديث قرية» مارون عبود الذي أبى إلا أن يسمى ابنه محمداً، ويتحمل سخط الساخطين ويشد على يده، متنور آخر هو أمين الريحاني، ويرسل إليه كتاباً وقصيدة. «فيلسوف الفريكة» لم يكتفِ ببث فكره الحر، الذي تذوب الأفئدة في تسامحيته، وإنسانيته، فراح يطرق أبواب الملوك والحكام، طالباً معونتهم لتحقيق حلمة في «ولايات عربية متحدة»، ومراسلاته، كما علاقته مع الملك عبد العزيز لا تزال تشغل الباحثين.
قبل هؤلاء وبعدهم، كثر بثوا في الناس قيم الحرية، والتمرد على الطبقية، ورفض التمييز، والانقلاب على الطائفية. من بطرس البستاني إلى رئيف خوري وعمر فاخوري، وأمين نخلة، واللائحة تطول، كلهم بحثوا عن وطن يتسع لأحلامهم وتوقهم للانعتاق. بعضهم لم ينصف، ولم يدرس كما يستحق. جاء لبنان بنظامه الطائفي بسقف منخفض. ضاقت الهامات بالصيغة التي تكبّل بدل أن تحرر، تهدم بدل أن تبني، تشرذم ولا تجمع. بقيت السياسات تمزق والكتابات والموسيقات تنادي بالترفع والتعفف، وكسر القيود.
من أيام «البخيل» التي قدمها مارون النقاش في القرن التاسع عشر وبيروت تنحت في صخر المسرح المشرع على الآداب العالمية، وتبحث عن بناء الجسور وهدم السواتر. الشعراء والمغنون، من زمن عمر الزعني لا يتوقفون عن التعبير عن خيبتهم من واقع لا يشبه تمنياتهم. غنى الزعني «موليير لبنان» وشاعره اللاذع الساخر «بيروت يا حينها ويا ضيعانها، الجهّال حاكمين والأرذال عايمين والأنذال عايشين، والأوادم عم بتموت». قال هذا بعد عشر سنوات من ولادة الوطن الجديد الذي كان يتوق إليه ولم يأتِ على قياس تصوراته. اعتز بمدينته رغم الأسى لأنها «احتضنت أعرق حركة ديمقراطية، وقاومت أعتى الاحتلالات»، وترك خلفه ما يقارب ألف قصيدة، لو أنعشت واستعيدت لاستمعنا لمنجم غنائي نادر، وأشعار لا تزال طازجة كالرغيف الساخن.
قل ما شئت في فشل حكام البلد الصغير، واعترف لزكي ناصيف، وحليم الرومي والأخوين رحباني، وتوفيق الباشا، وفيلمون وهبي بعبقرياتهم، حين ألفوا «عصبة الخمسة» بهدف النبش عن أصالة الغناء المحلي، واشتغاله ككنوز تنحت وتصقل وتطعم، وتخرج حديثة شابة غضة. سفك اللبنانيون دماء بعضهم البعض بفضل خيارات خائبة لسياسييهم، لكن سلوى روضة شقير تلك البديعة الأخاذة، كانت تنحت بإصرار، نساءها الطالعات من شرانقهن، ساحرات معانقات الأفق. وهوغيت خوري كالان، ابنة الرئيس بشارة الخوري تنهي مهمتها الأمومية وعنايتها بوالديها، ثم تسافر على بساط الريح إلى نيويورك وتصبح لوحاتها مطلب المتاحف، وموهبتها عالمية الشهرة.
بموازاة الموت الذي تنشغل به نشرات الأخبار، ويهدر المحللون جهودهم في قراءة أسبابه، ثمة أعمار تفنى في بناء عالم آخر، على النقيض من جلافة ما يدور على الأرض. وأحفاد البناة الأوائل ليسوا أقل مهارة منهم، ولا أدنى تفانياً. في غياب كامل لأي دعم أو مساندة دولة، باعت نفسها للثأر والنكايات الدنيئة، ها هو روجيه عساف حكواتي الألم البارع يفتتح مسرحه «دوار الشمس»، ثم ينتقل بعد أن يتعب الرائد الكبير من الكفاح إلى المسرحي محمد أبي سمرا. ونضال الأشقر تنتزع «مسرح المدينة» من قلب الخراب، وتتوالى المحاولات لإنقاذ «مسرح بيروت» التاريخي فلا يفلح أحد. لكن البدائل كانت مسارح أخرى عديدة، بصيغ مختلفة، لأن الموت ممنوع. وحين لا يتمكن أصحاب الموسيقى البديلة من اختراق التلفزيونات الرسمية، يبزغون من الجدران بتسجيلات اليوتيوب. وشابة يانعة مثل ميشال كسرواني، تأتي بجمل إلى وسط بيروت، بعد تحايل على رجال الأمن، وتصور وهي لا تملك غير كاميرتها وطرافتها، أغنية غاية في المرح والجاذبية، مثبتة لمن لا يعجبه الأمر، أن العاصمة ملك كل مواطن لا حكر على أصحاب المناصب والأموال والنفوذ.
مائة سنة عاش خلالها الناس في استراحات قصيرة بانتظار الحرب المقبلة، مأساة بقيت تشحذ همم أصحاب المواهب الخلاقة، الذين لم يستسلموا لكنهم لم يفلحوا أيضاً في انتزاع فتيل التفجير.
فيروز نجمتنا ومنارتنا، بشخصها ورمزيتها اليوم تختصر مسار مائة سنة من إعادة ابتكار الذات. والأمل أن تكون السنوات المائة المقبلة بنكهة فيروز، لا بمرارة طعم البارود.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
سوسن الأبطح
أستاذة في "الجامعة اللبنانيّة"، قسم "اللغة العربيّة وآدابها"، صحافيّة وكاتبة في جريدة "الشّرق الأوسط"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)