بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!

والدة وسام عيد تكشف فيه عن تفاصيل حول اغتيال ابنها على أيدي حزب الله تسجيل صوتي لوالدة #وسام_عيد تكشف فيه عن تفاصيل حول اغتيال ابنها على أيدي #حزب_الله #لبنان #بيروت #الحدث Posted by ‎قناة الحدث Al Hadath‎ on Thursday, September 3, 2020

لفتت والدة الرائد الشهيد وسام عيد إلى أن حزب الله هدد ابنها مرتين للتوقف عن التحقيقات باغتيال الشهيد رفيق الحريري.

وقالت في تصريح صوتي لـ”الحدث”: “من قتل رفيق الحريري ومن بعدها نجلي هو حزب الله، وتحقيقات ابني أكدت أن السيارة التي وضعت متفجرات اغتيال الحريري توجهت للضاحية الجنوبية”.

وتابعت: “القاضي رزق سرب تحقيقات اغتيال الحريري لحزب الله وأبلغ قاتل الحريري بمجريات التحقيقات”.

واعتبرت أن “لبنان أصبح دولة تابعة لإيران ويحكمها حزب الله”، لافتة إلى أن “كل ما يجري في لبنان هو بموافقة حزب الله أو بأمر منه”.