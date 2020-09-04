لبنان

طرابلس والشمال مختارات لبنانية لبنان من الذاكرة لبنان ليكس الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الحرب الاهلية اللبنانية الزجل في لبنان لبنان بالفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات لبنانية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!
المصنفة ايضاً في: لبنان بالفيديو, الشرق الاوسط واالعرب, لبنان

بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 7 من الدقائق
المصدر: الحدث
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 164
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
والدة وسام عيد تكشف فيه عن تفاصيل حول اغتيال ابنها على أيدي حزب الله

تسجيل صوتي لوالدة #وسام_عيد تكشف فيه عن تفاصيل حول اغتيال ابنها على أيدي #حزب_الله #لبنان #بيروت #الحدث

Posted by ‎قناة الحدث Al Hadath‎ on Thursday, September 3, 2020

لفتت والدة الرائد الشهيد وسام عيد إلى أن حزب الله هدد ابنها مرتين للتوقف عن التحقيقات باغتيال الشهيد رفيق الحريري.

 

وقالت في تصريح صوتي لـ”الحدث”: “من قتل رفيق الحريري ومن بعدها نجلي هو حزب الله، وتحقيقات ابني أكدت أن السيارة التي وضعت متفجرات اغتيال الحريري توجهت للضاحية الجنوبية”.

 

وتابعت: “القاضي رزق سرب تحقيقات اغتيال الحريري لحزب الله وأبلغ قاتل الحريري بمجريات التحقيقات”.

 

واعتبرت أن “لبنان أصبح دولة تابعة لإيران ويحكمها حزب الله”، لافتة إلى أن “كل ما يجري في لبنان هو بموافقة حزب الله أو بأمر منه”.

المصدر: الحدث

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)