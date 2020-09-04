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بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!
لفتت والدة الرائد الشهيد وسام عيد إلى أن حزب الله هدد ابنها مرتين للتوقف عن التحقيقات باغتيال الشهيد رفيق الحريري.
وقالت في تصريح صوتي لـ”الحدث”: “من قتل رفيق الحريري ومن بعدها نجلي هو حزب الله، وتحقيقات ابني أكدت أن السيارة التي وضعت متفجرات اغتيال الحريري توجهت للضاحية الجنوبية”.
وتابعت: “القاضي رزق سرب تحقيقات اغتيال الحريري لحزب الله وأبلغ قاتل الحريري بمجريات التحقيقات”.
واعتبرت أن “لبنان أصبح دولة تابعة لإيران ويحكمها حزب الله”، لافتة إلى أن “كل ما يجري في لبنان هو بموافقة حزب الله أو بأمر منه”.
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