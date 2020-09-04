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شينكر يلتقي ستة ناشطين لبنانيين..من هم؟

آخر تحديث: الخميس, 03 أيلول / سبتمبر 2020, 11:55:PM
المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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شينكر يلتقي ستة ناشطين لبنانيين..من هم؟

يتكرر السؤال رداً على تغريدة السفارة الأميركية في بيروت، عن هوية النشطاء الذين التقاهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في بيروت، عبر تطبيق "زووم". لم يُعرف منهم الا إثنان، وأبرزهم الخبيرة النفطية الدكتورة لوري هايتايان، فيما الآخرون بقوا مجهولين بالنسبة لكثيرين.

 

 

ونشر حساب السفارة في "تويتر"، صورة تجمع ستة ناشطين التقوا بشينكر عبر "زووم"، ليل الأربعاء. يتوسط شينكر الناشطين الذين تبين أنهم يمثلون أحزاباً وليدة، وقوى ومجموعات في الحراك الذي شهده لبنان منذ 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

 

وتم التعرف الى ممثلة تجمع "مسيرة وطن" كارول أبو جودة، وممثلة حزب "تقدّم" لوري هاتانيان، وممثلة تجمع "لبنان عن جديد" تاين جرماني، وهي زوجة الناشط السياسي المنشق عن التيار الوطني الحر والمعارض له زياد عبس. كما يظهر في الصورة وضاح صادق وخلفه سمير صليبا من تجمع "أنا خط أحمر"، اضافة الى حسين العشي من تجمع "منتشرين".

 

وكانت اسئلة كثيرة طُرحت تحت تغريدة السفارة عن كيفية اختيار اشخاص مجهولين بالنسبة للبعض، وتساءل بعضهم عن اسباب غياب الناشط واصف الحركة عن اللقاء بصفته يمثل الكثير من الثوار.

 

ولا يُلام الناس على عدم معرفتهم بالناشطين، فقد حفظ كثيرون اسماء الناشطين الذين تعرضوا للعنف جراء نشاطهم المُعارض، أو اعتُقلوا أو جرى الاعتداء عليهم، وأبرزهم واصف الحركة ومحمد زبيب ومحمد بزيع، أو آخرين يتلون تصريحات يومية، مثل ممثل العسكريين المتقاعدين العميد جورج نادر وسواهم.

المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة

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