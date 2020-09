شينكر يلتقي ستة ناشطين لبنانيين..من هم؟

يتكرر السؤال رداً على تغريدة السفارة الأميركية في بيروت، عن هوية النشطاء الذين التقاهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في بيروت، عبر تطبيق "زووم". لم يُعرف منهم الا إثنان، وأبرزهم الخبيرة النفطية الدكتورة لوري هايتايان، فيما الآخرون بقوا مجهولين بالنسبة لكثيرين.

Assistant Secretary Schenker met virtually with civil society members engaged in the October 17 protests pic.twitter.com/GPvqXCbUxb