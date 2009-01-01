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تشكيل الحكومة يتعثّر بمحاصصات "الحزب" وبرّي وباسيل
عادت المناكفات اللبنانية حول عملية تشكيل الحكومة. وذلك بسبب تمسك حزب الله بأن يكون ممثلاً في الحكومة. فهو يعتبر أن هذا الأمر استراتيجي بالنسبة إليه، ولا يمكن أن يتنازل عنه. ومن بين أسباب المناكفات أيضاً، أن نبيه برّي يتمسك بوزارة المالية، الأمر الذي يدفع جبران باسيل إلى التمسك بوزارة الطاقة ووزارة الخارجية، أو التنازل عنها مقابل الحصول إما على وزارة الداخلية أو وزارة المالية، ووزارة الإتصالات. كذلك، هناك خلافات مبكرة حول الوضع في مصرف لبنان، مع ضغوط يمارسها عون وباسيل ليكون الاتفاق على تغيير حاكم مصرف لبنان من ضمن سياق المفاوضات الجارية بعملية تشكيل الحكومة.
التدخل الفرنسي والكهرباء
كل الأسماء التي تم الحديث عنها أو تم تسريبها، بدأت "جوجلتها" وعملية البحث في تغييرها. في المقابل، تكشف المعلومات أن المفاوضات الجدية في عملية التشكيل ستبدأ الأسبوع المقبل. رئيس الحكومة المكلَّف مصطفى أديب يراهن بشكل كبير على تدخل فرنسي سريع لتسهيل عملية التشكيل. وهناك توقعات أن يبادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء اتصالات بالقوى المختلفة، وحثها على تقديم التنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة، ومنع عرقلتها.
وعليه، تتوقع المعلومات أنه مهما اشتدت الخلافات والمناكفات حول الحصص والحقائب، فإن الفرنسيين سيتدخلون لإنجاز سريع لتشكيل الحكومة. فيما تبقى الأنظار شاخصة إلى ما بعد عملية التشكيل، وما يمكن لهذه الحكومة أن تحققه. والملف الأول الذي ستظهر فيه جدية مصطفى أديب وبرنامجه هو ملف الكهرباء، الذي أصبح من الواضح أن فرنسا وألمانيا توليانه اهتماماً استثنائياً وستكونان مشرفتين على هذا القطاع بشكل كامل.
أميركا والعرب
في المقابل هناك أجواء تفيد بأن المبادرة الفرنسية ستتعثر ما بعد تشكيل الحكومة، بمعنى أنه يمكن تمرير عملية التشكيل، لكن من دون أن تتمكن الحكومة من تحقيق إنجازات كبيرة. لأن هناك مواقف ضمنية أميركية وعربية لا يمكن لها أن تسهّل هذه المبادرة الفرنسية، التي استثنت العرب إلى حدّ بعيد. أما واشنطن فلديها حسابات مختلفة جداً عن الحسابات الفرنسية. وعلى الرغم من الكلام عن ضوء أخضر أميركي لباريس، هناك معلومات تؤكد أن هذا الضوء ينحصر بملفات تفصيلية وبسيطة (في مجال "الإصلاحات")، ولا يمكن لها أن تحقق ما هو مطلوب أميركياً.
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