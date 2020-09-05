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شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 24 من الدقائق
المصدر: Daraj
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 157
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شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون

شهر على جريمة مرفأ بيروت لم يتم خلالها مقاضاة أي مسؤول خلال هذه المدة تكشفت وثائق ومعلومات تظهر أن طبقة سياسية وأمنية واسعة كانت تعلم بشحنة الموت، فمن كان يعلم و...لم يفعل شيئاً؟

هل ستسلك جريمة انفجار مرفأ بيروت طريقها نحو المحاسبة؟

 

السؤال يقلق اللبنانيين الذين يخافون تكرار سيناريوهات ما بعد الحرب الأهلية لجهة انتفاء محاسبة المرتكبين.

 

منذ جريمة 4 آب تتكشف يومياً تقارير وتصريحات تكشف أن سياسيين ومسؤولين وأمنيين وقضاة من أعلى المستويات الى أدناها كانوا يعرفون بشحنة نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر رقم 12 لكن لم يتحرك أحد.

 

انفجار بيروت هو جريمة موصوفة ارتكبها مجرمون لهم أسماء ورتب ادارية ومواقع سياسية.

 

ثلاثون يوماً على الجريمة، لم تحصل خلالها أي خطوات محاسبة فعلية ويصر أركان في السلطة على وصف ما جرى بأنه “حادثة”. الأكيد أن شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت باللبنانيين لم تكن سراً ولا أمراً طارئاًَ.

 

ما يلي خريطة تفاعلية زمنية وظيفية (أي توزع وظائف كل جهة ومسؤولياتها وان كانت تعلم مسبقا) وتوزع المسؤوليات حسب المعرفة المباشرة او غير المباشرة للجهات المعنية.

 

 

 

المصدر: Daraj

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