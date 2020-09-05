- أستراليا.. فيكتوريا: 76 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا
- الفنانة قمر بـ"بيكيني" يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- "نبض" التأليف يخفت... "عادت حليمة"!
- الحقيقة لا تزال بعيدة بعد شهر من انفجار بيروت
- شهداء المرفأ في شعلة «الوفاء لبيروت».. والتشكيلة أمام عون الأربعاء
- تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان
- شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون
- "غرفة عمليات" باريسية.. الحقائب ومشاركة الأحزاب يهدّدان مبادرة ماكرون
- شينكر: فرنسا لإغاثة المدارس وأميركا للتغيير الجذري
- عندما تصير شركة خليوي... أقوى من الدولة!
- واشنطن وباريس: "التنسيق ليس موافقة".. شينكر عائد بعد أسابيع
- شينكر للثوار: نظّموا أنفسكم للحوار مع المجتمع الدولي
- السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام
- التعميم "154": تعديات "مركزية" على الركائز التشريعية!
- أيلول الشهداء... "لا" جعجع في وجه حافظ الأسد حاضرة دائماً
- لبنان في مئويته... بعيد عن سن الرشد
- حكومة وزراء ليسوا من صنع الأحزاب ولا معادين لها
- أزمة بنزين تلوح في الأفق
- ترسيم الحدود البحرية: شينكر «منزعج»
- حِرف طرابلس القديمة تتهاوى وعمران متمسّك بصناعة كراسي القشّ
- كورونا يفتك بطرابلس: هل تُفرض إجراءات قبل وقوع الكارثة؟
- «التأمين الإلزامي»: لا تدفع ولا تحيد من درب «الدفّيعة»!
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2020
- تشكيل الحكومة يتعثّر بمحاصصات "الحزب" وبرّي وباسيل
- علاقة فرنسا بحزب الله.. من تفجير "داركار" إلى الخضوع للابتزاز
- شهر على جريمة بيروت: رائحة الدم والمال معاً
- بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!
- أستراليا: فيكتوريا تكشف عن 59 حالة وفاة وأندروز يحذر من "انفجار" الأرقام
- بالفيديو.. وئام وهاب : يجب توقيف جان قهوجي و محمد الحسيني وجورج خميس
- عارضة الأزياء الأمريكية "تايلور ماري هيل" بـ"سيقان طويلة ومثيرة" في العرض الأول لفيلم Amants في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين
- بالفيديو.. وئام وهاب : ايمانويل ماكرون تحرك من اجل مصالح الطبقة السياسية في لبنان
- تفاصيل الدعوى القضائيّة التي رفعتها الـmtv ضدّ رئيس الجمهورية
- فيروس كورونا: كيف تحول منتجع للعراة في فرنسا إلى بؤرة لتفشي الوباء؟
- شهر بعد 4 آب أي حكومة بحجم الزلزال؟
- أديب على خطّي بعبدا وبيت الوسط..
- أسرار وخفايا لبنانية
- "عُقدة أديب": ستأتينا الدولارات أم لا؟
- وجهتا نظر من المبادرة الفرنسية
- لماذا تركتم الدستور وحيداً؟
- مائة سنة من {القوة الناعمة}
- ما سر تهافت الدول على بوابة بيروت البحرية؟
- رئيس سابق للحكومة: هذه قصتنا مع أديب
- مِنْ دولة لبنان الكبير إلى دولة لبنان الصغير... ومن أوغُسْت أديب إلى مصطفى أديب
- عون يلجم اندفاعة أديب... وطريق الرياض "غير سالك"
- صوان لدياب: لماذا لم توعز لإبعاد خطر إنفجار الأمنيوم؟
- شينكر يُحبط «المدنيين» ويتجاهل المسؤولين الرسميين | حكومة أديب: لا تقدّم بعد
- رسالة إلى الرئيس ماكرون: لا شرعية لحزب الله
- فرنسا والضغوط الأميركية: تطويع حزب الله والتطبيع مع إسرائيل
- ماكرون حين صاح بمالبرونو: لماذا فضحتني في "لوفيغارو"؟
- الفاتيكان هنا لإنقاذنا وضرب المثالثة... و"بهدلة" السياسيين "مضمونة"
-
شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا ...الكاتب:
-
شينكر: فرنسا لإغاثة المدارس وأميركا للتغيير الجذري ...الكاتب:
-
عندما تصير شركة خليوي... أقوى من الدولة! ...الكاتب:
-
واشنطن وباريس: "التنسيق ليس موافقة".. شينكر عائد ...الكاتب:
-
شينكر للثوار: نظّموا أنفسكم للحوار مع المجتمع ...الكاتب:
-
السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام ...الكاتب:
-
التعميم "154": تعديات "مركزية" على الركائز التشريعية! ...الكاتب:
-
أيلول الشهداء... "لا" جعجع في وجه حافظ ...الكاتب:
-
لبنان في مئويته... بعيد عن سن الرشد ...الكاتب:
-
حكومة وزراء ليسوا من صنع الأحزاب ولا ...الكاتب:
-
حِرف طرابلس القديمة تتهاوى وعمران متمسّك بصناعة ...الكاتب:
-
كورونا يفتك بطرابلس: هل تُفرض إجراءات قبل ...الكاتب:
-
«التأمين الإلزامي»: لا تدفع ولا تحيد من ...الكاتب:
-
علاقة فرنسا بحزب الله.. من تفجير "داركار" ...الكاتب:
-
شهر على جريمة بيروت: رائحة الدم والمال ...الكاتب:
-
"عُقدة أديب": ستأتينا الدولارات أم لا؟ ...الكاتب:
-
وجهتا نظر من المبادرة الفرنسية ...الكاتب:
-
لماذا تركتم الدستور وحيداً؟ ...الكاتب:
-
مائة سنة من {القوة الناعمة} ...الكاتب:
-
ما سر تهافت الدول على بوابة بيروت ...الكاتب:
-
رئيس سابق للحكومة: هذه قصتنا مع أديب ...الكاتب:
-
مِنْ دولة لبنان الكبير إلى دولة لبنان ...الكاتب:
-
-
فرنسا والضغوط الأميركية: تطويع حزب الله والتطبيع ...الكاتب:
-
-
الفاتيكان هنا لإنقاذنا وضرب المثالثة... و"بهدلة" السياسيين ...الكاتب:
-
-
-
مشاورات مكتومة لولادة حكومة... ممنوع التبرّؤ منها ...الكاتب:
-
باريس – واشنطن: الخلاف مستمر حول الحزب ...الكاتب:
الحقيقة لا تزال بعيدة بعد شهر من انفجار بيروت
اللبنانيون يترقبون تسريب التحقيقات بعد مشاركة فرنسيين وأميركيين فيها.
أبدت أوساط سياسية لبنانية خيبة أملها نتيجة غياب أي تقدّم على صعيد التحقيق في الأسباب التي أدّت إلى الانفجار الكبير في مرفأ بيروت الذي أدى إلى إلحاق تدمير كبير بالعاصمة اللبنانية.
وقالت هذه الأوساط إنّه بالرغم من مرور شهر كامل على التفجير لم يظهر ما يشير إلى رغبة واضحة في العثور على السبب الذي أدّى إلى الكارثة التي أفضت إلى مقتل نحو 200 شخص وتهجير 300 ألف لبناني من منازلهم.
وحمّلت هذه الأوساط رئاسة الجمهورية مسؤولية عدم الدفع في اتجاه الوصول إلى الحقيقة في موضوع الانفجار، مشيرة إلى أن الرئيس ميشال عون كان اعتبر منذ البداية أن تحقيقا دوليا يشكّل “مضيعة للوقت”.
برنار إيمييه مدير المخابرات الفرنسية يتابع في بيروت الملفات التي طرحها ماكرون
ولم تستبعد هذه الأوساط أن تحصل في مرحلة معيّنة تسريبات عن التحقيقات، خصوصا أنّ هناك فرنسيين وأميركيين يشاركون فيها وقد اطلعوا على مسرح التفجير والمواد التي كانت فيه وأدت إلى الكارثة التي وقعت في الرابع من أغسطس الماضي.
وكان مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه وصل الخميس إلى لبنان للمشاركة في دفع الأطراف اللبنانية إلى تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يكون كلف إيمييه بإدارة الملف اللبناني.
وإيمييه هو المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية في فرنسا والذي يعرف باسم الإدارة العامة للأمن الخارجي.
وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين إن إيمييه على اتصال مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص القضايا التي تمت مناقشتها خلال زيارة ماكرون.
وردا على سؤال عما إذا كان إيمييه يلعب دورا، قالت الرئاسة الفرنسية “الرئيس يتولى المتابعة وكل من هم في الدولة يؤدون عملهم. ووزير الخارجية سيجري اتصالات”.
وجرى تعيين إيمييه، الذي كان سفيرا لفرنسا في لبنان من 2004 إلى 2007، مديرا للمخابرات بعد وقت قصير من تولي ماكرون السلطة عام 2017.
وقال مسؤول لبناني كبير “نعم مدير المخابرات الفرنسية يتابع كل الملفات التي طرحها ماكرون خلال زيارته الأخيرة، وهو يتواصل لهذه الغاية مع الكثير من المسؤولين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ويتابعهم خطوة بخطوة ويحثهم على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات”.
وعُين إيمييه سفيرا في لبنان بعد أن كان مستشارا للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك. وكان في المنصب وقت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الصديق المقرب لشيراك، عام 2005.
ويقول دبلوماسيون إنه لعب دورا مهما في جهود إخراج القوات السورية من لبنان بعد أن دخلته أثناء الحرب الأهلية ولم تخرج منه في أعقاب ذلك.
وكان لافتا في اليومين الماضيين نشاط مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر الذي وصل إلى بيروت بُعيد مغادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكشفت مصادر سياسية أن شينكر شدّد في كل اللقاءات التي عقدها في بيروت على أهمّية الانتهاء من نفوذ حزب الله في لبنان، مؤكّدا أن لبنان لن يتمكن من الخروج من أزمته دون التخلّص من نفوذ الحزب وهيمنته على الحياة السياسية اللبنانية.
وحرص شينكر على تأكيد اختلاف موقف بلاده عن موقف فرنسا من حزب الله. وفيما تعتقد باريس أن الحزب جزء من النظام السياسي اللبناني، تقرّ واشنطن بعكس ذلك تماما إذ تصنفه منظمةً إرهابية بوجهيه السياسي والعسكري، وتستمر في فرض العقوبات عليه.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "نبض" التأليف يخفت... "عادت حليمة"!
- الحقيقة لا تزال بعيدة بعد شهر من انفجار بيروت
- شهداء المرفأ في شعلة «الوفاء لبيروت».. والتشكيلة أمام عون الأربعاء
- تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان
- شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون
- واشنطن وباريس: "التنسيق ليس موافقة".. شينكر عائد بعد أسابيع
- شينكر للثوار: نظّموا أنفسكم للحوار مع المجتمع الدولي
- السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام
- التعميم "154": تعديات "مركزية" على الركائز التشريعية!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)