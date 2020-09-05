أسرار وخفايا لبنانية

أسرار النهار

بدأ نجل رئيس حزب مسيحي بارز بالتحرّك السياسي ومشاركة والده في لقاءاته، وأُفيد أنّه قد يتبوأ مركزاً حزبياً بارزاً في المرحلة المقبلة.

سرب "حزب الله" عبر مصادر قريبة منه انه لا يرى مبررا لتغيير وزير الصحة ردا على اخبار عن نية بتوزير الثورة من ضمن الحصة الشيعية.

عُلم أنّ لقاءات ومشاورات بعيدة من الأضواء جرت بين نواب مستقيلين وأحزاب معارضة، من أجل تكوين لقاء سياسي جامع من ضمن روحية 14 آذار لمواجهة تحديات المرحلة والسلطة الحاكمة.

أسرار الجمهورية

تمنّى مسؤول كبير على شخصية سياسية العودة عن قراره بعدم المشاركة في الحكومة وقال له: موقفك غير مبرّر فلا تهرب من المسؤولية.

تردّد أن أحد السفراء السابقين يدرس عرضَين أحدهما يقول بتعيينه سفيراً لمنظمة إقليمية أو دخول الجنّة الحكومية.

هدّد وزير سابق أحد الوزراء بكشف الشبكة العائلية التي تتحكم بمفاصل حقيبته وهو ما قاد الى وساطات لم تنته بعد.

أسرار اللواء

قال دبلوماسي لبناني ان ترامب يخوض معركة التجديد له، من خلال فتح سفارات لدول إسلامية في القدس المحتلة؟

تدهورت علاقة نائب شمالي "تشاوري" بصورة واضحة مع مرجع كبير، على خلفية تسمية شخصية أكاديمية لتأليف الحكومة..

بات بحكم المؤكد ان الرئيس المكلف يعتمد على فريق اقتصادي واداري مجرَّب، وموثوق به دولياً.

خفايا نداء الوطن

يتواصل رئيس حزب معارض مع مرجعية روحية لتنسيق المواقف في ما خص مسألة حساسة تطال موقعاً مهماً.

لا يتردد سفراء أجانب في التحدث بسلبية عن رئيس تيار سياسي بارز بشكل يوحي وكأنه صار خارج المشهد السياسي بالنسبة للمجتمع الدولي.

تتردد في أروقة وزارة الخارجية انتقادات لسفراء سابقين أنهوا مهماتهم كمبعوثين ديبلوماسيين منذ سنوات، لكنهم لا يزالون في الخارج مع عائلاتهم خلافاً للقوانين المرعية.

اسرار الأنباء

*مستشارو الوزير

يواصل مستشارو وزير في وزارة تعنى بقطاع حيوي، بالتصرف وكأن الحكومة غير مستقيلة.

*ضربة قاسية

شكّلت الورقة الفرنسية المقترحة لبرنامج الحكومة المقبلة ضربة قاسية لفريق سياسي في ملف لطالما تعنّت حياله.

البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالاتصالات لتسريع تشكيل الحكومة إن هناك تسريبات وتقارير إعلاميّة تعمل على زرع الشكوك على خط بعبدا عين التينة لعرقلة تشكيل الحكومة ويجري العمل لمعرفة مَن يقف وراءها سواء كان جهة داخلية أم خارجية أم كلتيهما لتبين حجم قرار العرقلة.

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي سابق إن معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر يحاول تقليد سلفه الأسبق جيفري فيلتمان وليس السلف السابق ديفيد ساترفيلد فيعمل على بناء جماعة سياسية وإعلامية خاصة به في كل بلد من البلدان التي يعنى بالوضع فيها ويتخذ من باريس محطة وسيطة لنشاطاته.