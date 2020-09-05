- انطلاق مفاوضات التأليف والبنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري... "المسيحيون مغيّبون والسنّة قلقون"
- عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية ستصدر الأسبوع المقبل
- ولادة الحكومة مرهونة بالحصص.. ومحاولات لإشراك الرافضين
- إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»
- ماذا تربح الإمارات من التطبيع مع إسرائيل؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- عصا العقوبات و«حكومة المهمة»!
- التحقيقات مستمرة... وقافلة المسؤولين الى المحاسبة
- جعجع يُحدّد الحلّ والموقف من المؤتمر التأسيسي
- ماكرون في «حقل ألغام» فما هو آخرها؟!
- نداء الى اللبنانيين ومن يحبون لبنان
- بتروح وبتجي... أزمة المحروقات من جديد
- أستراليا.. فيكتوريا: 76 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا
- الفنانة قمر بـ"بيكيني" يُبْرِزُ منحنيات جسدها الملتهب!
- "نبض" التأليف يخفت... "عادت حليمة"!
- الحقيقة لا تزال بعيدة بعد شهر من انفجار بيروت
- شهداء المرفأ في شعلة «الوفاء لبيروت».. والتشكيلة أمام عون الأربعاء
- تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان
- شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا يعرفون
- "غرفة عمليات" باريسية.. الحقائب ومشاركة الأحزاب يهدّدان مبادرة ماكرون
- شينكر: فرنسا لإغاثة المدارس وأميركا للتغيير الجذري
- عندما تصير شركة خليوي... أقوى من الدولة!
- واشنطن وباريس: "التنسيق ليس موافقة".. شينكر عائد بعد أسابيع
- شينكر للثوار: نظّموا أنفسكم للحوار مع المجتمع الدولي
- السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام
- التعميم "154": تعديات "مركزية" على الركائز التشريعية!
- أيلول الشهداء... "لا" جعجع في وجه حافظ الأسد حاضرة دائماً
- لبنان في مئويته... بعيد عن سن الرشد
- حكومة وزراء ليسوا من صنع الأحزاب ولا معادين لها
- أزمة بنزين تلوح في الأفق
- ترسيم الحدود البحرية: شينكر «منزعج»
- حِرف طرابلس القديمة تتهاوى وعمران متمسّك بصناعة كراسي القشّ
- كورونا يفتك بطرابلس: هل تُفرض إجراءات قبل وقوع الكارثة؟
- «التأمين الإلزامي»: لا تدفع ولا تحيد من درب «الدفّيعة»!
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2020
- تشكيل الحكومة يتعثّر بمحاصصات "الحزب" وبرّي وباسيل
- علاقة فرنسا بحزب الله.. من تفجير "داركار" إلى الخضوع للابتزاز
- شهر على جريمة بيروت: رائحة الدم والمال معاً
- بالفيديو.. والدة وسام عيد: “الحزب” قتل ابني!
- أستراليا: فيكتوريا تكشف عن 59 حالة وفاة وأندروز يحذر من "انفجار" الأرقام
- بالفيديو.. وئام وهاب : يجب توقيف جان قهوجي و محمد الحسيني وجورج خميس
- عارضة الأزياء الأمريكية "تايلور ماري هيل" بـ"سيقان طويلة ومثيرة" في العرض الأول لفيلم Amants في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين
- بالفيديو.. وئام وهاب : ايمانويل ماكرون تحرك من اجل مصالح الطبقة السياسية في لبنان
- تفاصيل الدعوى القضائيّة التي رفعتها الـmtv ضدّ رئيس الجمهورية
- فيروس كورونا: كيف تحول منتجع للعراة في فرنسا إلى بؤرة لتفشي الوباء؟
- شهر بعد 4 آب أي حكومة بحجم الزلزال؟
- أديب على خطّي بعبدا وبيت الوسط..
- أسرار وخفايا لبنانية
- "عُقدة أديب": ستأتينا الدولارات أم لا؟
- وجهتا نظر من المبادرة الفرنسية
-
-
-
-
-
-
-
بتروح وبتجي... أزمة المحروقات من جديد ...الكاتب:
-
شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا ...الكاتب:
-
شينكر: فرنسا لإغاثة المدارس وأميركا للتغيير الجذري ...الكاتب:
-
عندما تصير شركة خليوي... أقوى من الدولة! ...الكاتب:
-
واشنطن وباريس: "التنسيق ليس موافقة".. شينكر عائد ...الكاتب:
-
شينكر للثوار: نظّموا أنفسكم للحوار مع المجتمع ...الكاتب:
-
السنّي والشيعي والمسيحي بعد مئة عام ...الكاتب:
-
التعميم "154": تعديات "مركزية" على الركائز التشريعية! ...الكاتب:
-
أيلول الشهداء... "لا" جعجع في وجه حافظ ...الكاتب:
-
لبنان في مئويته... بعيد عن سن الرشد ...الكاتب:
-
حكومة وزراء ليسوا من صنع الأحزاب ولا ...الكاتب:
-
حِرف طرابلس القديمة تتهاوى وعمران متمسّك بصناعة ...الكاتب:
-
كورونا يفتك بطرابلس: هل تُفرض إجراءات قبل ...الكاتب:
-
«التأمين الإلزامي»: لا تدفع ولا تحيد من ...الكاتب:
-
علاقة فرنسا بحزب الله.. من تفجير "داركار" ...الكاتب:
-
شهر على جريمة بيروت: رائحة الدم والمال ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
مِنْ دولة لبنان الكبير إلى دولة لبنان ...الكاتب:
-
رسالة إلى الرئيس ماكرون: لا شرعية لحزب ...الكاتب:
عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية ستصدر الأسبوع المقبل
شينكر أبلغ القرار لنواب مستقيلين التقاهم في بكفيا
أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أن رزمة جديدة من العقوبات الأميركية ستصدر في الأسبوع المقبل. وقال إن واشنطن لا تميز بين جناحي «حزب الله» العسكري والمدني، ورأى أن لا مبرر لمثل هذا التمييز؛ لأنهما يتبعان قيادة واحدة، كما أن الحزب يتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ويرعى مجموعات تعمل لزعزعة الاستقرار فيها، ويشكل الذراع الأمنية والعسكرية لإيران.
موقف شينكر هذا نقله عنه عدد من النواب المستقيلين من البرلمان، كان قد التقاهم في مقر «حزب الكتائب» في بكفيا، وهم: مروان حمادة، وسامي الجميل، وهنري حلو، وبولا يعقوبيان، ونعمت أفرام، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وغاب عن اللقاء ميشال معوض لوجوده خارج البلاد.
وتجنب شينكر كما نقل عنه النواب المستقيلون لـ«الشرق الأوسط» الدخول في تفاصيل هذه العقوبات، وما إذا كانت تشمل أسماء جديدة من «حزب الله» أو حلفاء له أو جمعيات ومؤسسات تابعة للحزب.
ومع أن بعض الحضور أصر على طرح مجموعة من الأسئلة ذات الصلة برزمة العقوبات، فإن شينكر جدد قوله بأنها «ستصدر، وانتظروا الأسبوع المقبل لمعرفة كل التفاصيل، وإن كان عدد الأشخاص المشمولين بها ليس بكبير».
ولفت شينكر إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تفاهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يطلق مبادرته لإنقاذ لبنان، وقال إن تفاهمهما يوفر كل دعم لخريطة الطريق الفرنسية التي تبناها جميع من التقاهم الرئيس الفرنسي في زيارته الثانية لبيروت.
وشدد شينكر كما نقل عنه الذين التقاهم في بكفيا على أن الأولوية تبقى للإصلاحات ومكافحة الفساد، ومن دون تحقيقهما فلن يتمكن لبنان من الحصول على مساعدات مالية واقتصادية تؤدي إلى انتشاله من الهاوية التي يوجد فيها الآن.
واعتبر أن المبادرة الفرنسية ما هي إلا خريطة طريق لحل مرحلي ينطلق من تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، على أن يأتي لاحقاً البحث في الإصلاحات السياسية.
وفسر بعض من التقاهم شينكر إصراره على حصر لقاءاته بقائد الجيش العماد جوزف عون والنواب المستقيلين وممثلين عن المجتمع المدني، بأنه أراد أن يقطع الطريق على من يحاول التذرع بأن اجتماعاته بأركان الدولة وبأطراف معنية بتأليف الحكومة الجديدة أدت إلى تأخير ولادتها، بسبب تدخله في عملية التأليف.
ناهيك أن شينكر ليس في وارد تعويم هذا الفريق أو ذاك مع بدء المشاورات لتشكيل الحكومة، وبالتالي غابت مثل هذه اللقاءات عن جدول أعماله، ولم تشمل أركان الدولة ولا أسماء في الحكومة الراحلة.
وتجنب شينكر التعليق على قول عدد من النواب المستقيلين، ومن بينهم مروان حمادة، بأنهم يخشون من أن تكون الحكومة الجديدة رديفة لسابقتها؛ خصوصاً أن الجميع ينتظرون تشكيل حكومة لن تكون على شاكلة حكومة الرئيس حسان دياب وتعمل لإنقاذ البلد.
وتطرق إلى الأزمة الاقتصادية والمالية، وقال إن لبنان يمر في أزمة غير مسبوقة، وأنه في حاجة إلى مساعدات مالية مشروطة بإقرار خطة الطريق الفرنسية، على أن تتجاوز الدفعة الأولى 4 مليارات دولار.
وأكد شينكر أنه عائد إلى بيروت قبل نهاية هذا الشهر، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في ظل تعذر الوصول إلى تسوية، وقال إنه كان يتمنى أن يُدرج اقتراح البطريرك الماروني بشارة الراعي بدعوته للحياد الناشط كبند في خريطة الطريق الفرنسية.
وأبدى تفهمه لعدم إدراج مطلب الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في الورقة الفرنسية، وقال إن هذه الدعوة تبقى مثالية وليست واقعية، ونحن نلتقي مع ماكرون في هذا الخصوص، نظراً لوجود عوائق دستورية تحول دون إنجازها قبل موعدها؛ لأن المعبر للوصول إليها يواجه صعوبة ما دامت أكثرية النواب لا يوافقون على التقدم باستقالاتهم التي تدفع باتجاه حل البرلمان، وعندها توجه الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. ولفت شينكر إلى أن التأزم الذي يمر فيه لبنان لا يسمح بربط مصير إنقاذه بما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال إن من يراهن على تبدل الموقف الأميركي في حال وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، سيكتشف أن رهانه ليس في محله؛ لأن الثوابت السياسية الأميركية لا تتبدل؛ خصوصاً بالنسبة إلى التمدد الإيراني في المنطقة والموقف من «حزب الله».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- انطلاق مفاوضات التأليف والبنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري... "المسيحيون مغيّبون والسنّة قلقون"
- عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية ستصدر الأسبوع المقبل
- ولادة الحكومة مرهونة بالحصص.. ومحاولات لإشراك الرافضين
- إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»
- أسرار وخفايا لبنانية
- عصا العقوبات و«حكومة المهمة»!
- ماكرون في «حقل ألغام» فما هو آخرها؟!
- نداء الى اللبنانيين ومن يحبون لبنان
- بتروح وبتجي... أزمة المحروقات من جديد
- "نبض" التأليف يخفت... "عادت حليمة"!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)