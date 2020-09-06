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علاقة فرنسا بحزب الله.. من تفجير "داركار" ...الكاتب:
سياسيون وراءَ شركاتٍ وهميّة لإعادةِ الإعمار!
قيّم هذا المقال/الخبر:
كشفَ مصدرٌ سياسيّ عن مجموعة من الشركات الوهميّة التي بدأت تستعد للدخول في مناقصات تتعلّق بإعادة إعمار ما خلفه إنفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي وذلك بدعم سياسي من بعض الجهات النافذة في البلد.
وأكّد المصدر أن سياسيين كبار في البلد يقفون وراء هذه الشركات لكن بإدارة مُباشرة من أقرباء وأصحاب، ما يعني أن الذهنية التي تتحكم بالبلد هي نفسها التي تُدير اليوم المحاصصة حتّى على حساب الشعب اللبناني وأوجاعه.
المصدر: ليبانون ديبايت
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سيدني - استراليا
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