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ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق
هل فهم أحد مواقف السيّد إيمانويل ماكرون في بيروت؟ إلى جانب من يقف؟ وما مبتغاه؟
في زيارتيه إلى بيروت، وبانتظار زيارة ثالثة بعد أشهر، عبّر عن مواقف متضاربة. هو مع الجميع وضدهم. مع مطالب الناس وضد المنظومة. مع المنظومة وضد سقوط الدولة. ضد سقوط الدولة ومع السلاح غير الشرعي. ضد السلاح غير الشرعي ومع تطبيق الإصلاحات. مع الإصلاحات وضد فرض العقوبات. مع العقوبات وضد الفاسدين. مع الفاسدين وضد المنظومة. ضد المنظومة ومع مطالب الناس... وهكذا تدور العجلة مجدداً.
سائح ومستشرق
على هيئة سائح غربي، أو مستشرق مسكين ضائع في خياراته، وصل ماكرون إلى بيروت. استشرق في زيارة "سفيرتنا إلى النجوم" واجتاحته "الرهبة" من جمالها ووعيها ووضوحها السياسي. وساح في جاج، غارساً أرزة، قبل أن يستمع إلى خطاب موجّه ومدروس من قبل السيدة رولا، (التي تناسبها شائعة أنها أخت صهر الجمهورية والعهد، النائب جبران باسيل). لكنه بعد ساعات، وقف في قصر الصنوبر بلباس مندوب سامي جديد يقدّم درباً للخلاص وخارطة طريق الإنقاذ. الجنرال غورو، رجل الـ100 سنة الماضية، أعلن لبنان الكبير وحدّد وشكّل دولته ودورها وبنية النظام اللبناني. وإذ بماكرون يقف في مطلع المئوية الثانية ليؤكد على استمرار المنظومة ويطرح الحلول أمامها.
المجيء الثاني
أعلن ماكرون التمسّك بالتركيبة الحاكمة، فصدم آلاف المواطنين الذين رحّبوا به قبل أسابيع بصفته منقذاً. "ربما يعرف الرئيس المكلف أنه لا يُنظر إليه كرسول"، قال الرئيس الفرنسي داعماً مصطفى أديب، من دون أي اعتبار لنظرة بعض اللبنانيين إليه كرسول. في الزيارة الأولى بشّر بالتغيير والإصلاح، فانتظر هؤلاء الخلاص الفعلي بـ"مجيئه" الثاني. وبدل أنّ يعلّق الفاسدين على خشبة، صلب الناس بخيار إعطاء فرصة عاشرة للمنظومة. ومن حوله ليس من يصفّق سوى ممثلي أحزاب وقيادات فرحين بالمشهد. مدّد ماكورن عمر منظومة الحكم، ومدّد أيضاً عمر الأزمة، إلى أمد محدّد أو غير محدّد، لا يهم إذ أنه وضّح خياراته.
لاعب التناقضات
من يراجع تاريخ ماركون السياسي يفهم امتهانه اللعب على الحبال المختلفة المعلّقة أمامه. يتاح له القفز، فيفعل لتحقيق التقدّم... الوصول. كان من بين الفريق الاقتصادي الذي قدّم المشاريع الاقتصادية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. وفي عهد الرئيس فرانسوا هولاند، تبوأ منصب مساعد الأمين العام للقصر الرئاسي، ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة في حكومة مانويل فالس في عهد هولاند أيضاً. وعام 2017، فاز في الانتخابات الرئاسية على مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبين، بدعم من حزب الجمهوريين اليميني والحزب الاشتراكي أيضاً. هو مع اليمين، مع اليسار، مع سلطة المال والشركات ووزير في حكومة اشتراكية ليبرالية. لاعب على التناقضات ومتوئم لها.
توأم لبناني
في سيرة سياسية لعوبة مماثلة، يمكن فهم مواقف ماكرون في لبنان التي تدعم كل شيء وتنسف كل شيء في آن. فالجمهورية اللبنانية، أرض التوافق والتحاصص والتقاسم والتناقضات المجتمعة. قد يكون وجد نفسه هنا، بين الزمرة الحاكمة. وجد في هذه الزمرة شريكاً ونداً في اللعب المتناقض، مع الجميع وضدّهم. مع الطوائف والدولة المدنية. مع الإصلاح والفاسدين. مع حياد البطريرك بشارة الراعي ومع سلاح حزب الله. مع انتخابات مبكرة ومع الموافقة على استحالة إجرائها في هذه الظروف. مع منح المنظومة الفرصة ومع فرض العقوبات على رموزها. مع فيروز وماجدة الرومي سوياً. باختصار، لماكرون توأم لعوب متجسد بمنظومة الفساد في لبنان. في السياسة الفرنسية، ماكرون passe-partout. وفي التركيبة اللبنانية، زعماء الطوائف passe-partout أيضاً. هم شعراء الإصلاح وجناة الفساد، ملائكة السلم وشياطين الحرب، ملوك الطائفية وأسياد العيش المشترك.
مدّد ماكرون عمر المنظومة. فمدّدت له نجاحه السياسي في حقول غاز البحر أو في جبهات صراع إقليمي مفترض في شرق المتوسط. هي منافقة، وهو لا يقل عنها نفاقاً. في المنظومة، زعماء ماكِرون. وفي اسم الرئيس الفرنسي صفة المكر أساساً.
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