- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
- باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
- ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على لبنان
- هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ويُنازل من لبنان
- الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
- من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟
- المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال يناقش العموميات
- من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟ سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم
- جريمة كفتون: السرقة لتمويل الإرهاب
- التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع وقف التنفيذ!
- استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»!
- اليساندرا أمبروسيو تكشف ما تحت الـ"هوت شورت"...
- في عهدة الوباء والاضطراب معاً
- هل ننتظر الرئيس الأميركي؟!
- لقاء فلسطيني خارج التاريخ
- واشنطن تستعد للتعامل مع لبنان... كـ«دولة فاشلة»
- هنية يهدّد إسرائيل من لبنان: نملك صواريخ لندكّ بها تل أبيب وما بعدها
- لبنان: إيمانويل ماكرون يتابع «التأليف» وقد يتدخل ضد المعرقلين
- تعقيدات تتنامى في طريق أديب.. والراعي لحكومة طوارئ مُصغرة
- بومبيو يكشف عن تحالفٍ إسرائيليّ إماراتيّ عسكريّ وأمنيّ ضدّ إيران وليس “اتّفاق سلام”.. ما هي الأسرار التّالية التي سيتم كشفها؟ وكيف ستتعاطى طِهران مع هذا الجار الإسرائيليّ الجديد؟ وهل حصلت أبوظبي على تعهّدات أمريكيّة بانضمام دول خليجيّة إلى هذا التّحالف حتى لا تكون وحدها في مرمى النّيران وهل دخلنا مرحلة “السّلام مُقابل الحِماية”؟
- جعجع بأعنف خطاب يهشم فيه "العهد" ويتحدى حزب الله
- ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق
- أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا سنتوجه للفرنسيين!
- أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19
- أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز
- غموض في التأليف ومخاوف من التوظيف الإيراني
- سياسيون وراءَ شركاتٍ وهميّة لإعادةِ الإعمار!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- كيندال جينر.. مؤخرة رائعة بـ"بنطال ضيق" في "SoHo House" ماليبو!
- كايلي جينر وصدرها المثير بـ"Tiny Crop" في غرب هوليوود!
- كيم كارداشيان بـ"سيقان مثيرة" في فستان من الجلد القصير في ماليبو!
- لبنان بين «علبة الشوكولا» الفرنسية و«علبة العقوبات» الأميركية
- نهم الأحزاب يهدد «مداورة» الوزارات..والمهلة تضيق أمام أديب
- الكلبة «فلاش» تُلاحق «نبضات القلب» تحت الركام.. والآمال تتضاءل
- حزب الله لا تعنيه "المثالثة": السيطرة الكاملة على الدولة
- بيان البنك الدولي يكذّب باسيل: هكذا سقط سدّ بسري
- ماكرون ينسف خطّة باسيل للكهرباء: العتمة على الطريق
- "الحزب" يُخرج الصواريخ من المخابئ مجدّداً
- لبنان والأسئلة الأميركية الصعبة
- ماكرون ونحن و... الواقع!
- بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب
- توقعات الأبراج ليوم September 6, 2020
- خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون رقابهم
- ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"
- انطلاق مفاوضات التأليف والبنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري... "المسيحيون مغيّبون والسنّة قلقون"
-
البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً ...الكاتب:
-
باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى ...الكاتب:
-
ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على ...الكاتب:
-
هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ...الكاتب:
-
الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها ...الكاتب:
-
من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟ ...الكاتب:
-
المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال ...الكاتب:
-
من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية ...الكاتب:
-
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع ...الكاتب:
-
استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»! ...الكاتب:
-
ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق ...الكاتب:
-
أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء ...الكاتب:
-
خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون ...الكاتب:
-
-
-
التحقيقات مستمرة... وقافلة المسؤولين الى المحاسبة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا ...الكاتب:
الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
ما بين توقّعات "Bank of America" وترجيحات "Inc Citigroup" كثيرٌ من التّخبّطات. فمنذ أشهر، أصدر "Bank of America" تقريره عن لبنان، وفيه اعتبر انّ سعر الصرف سيلامس نهاية العام 2020 الجاري حدود الـ46000 ليرة. أما تقرير "Inc Citigroup" والذي صدر منذ أيام وعلى عكس الأول، فيوحي بشيء من الإيجابية ويوضح كيف يمكن لسعر الصرف مقابل الدولار الأميركي أن يستقر عند الـ8300 ليرة شرط البدء بخطة اقتصادية – مالية شاملة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. لكن، وفي تفاصيل البيانين، نجد ارتباكاً واضحاً لدى البنوك العالمية الكبرى، سببه الغموض في أرقام وزارة المالية ومصرف لبنان.
بحسب "Inc Citigroup"، قد ينجح لبنان بشطب 65? من سندات دينه السيادي ونحو 20% من دينه المحلي، بمجرّد أن يضع حدّاً للخلافات السياسية التي تعيق الإصلاح الاقتصادي –النقدي. وتفترض إحدى أكبر شركات الخدمات المالية الأميركية "Inc "Citigroup، أنه لن يكون من الضروري قصّ الدين العام المحلي لتجنّب التخلّف عن سداد اليوروبوندز.
إلى ذلك، يتوقّع التقرير أن يتمكّن لبنان من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قبل نهاية العام الجاري. لكن الاتفاق على برنامج بين لبنان وصندوق النقد الدولي يعني حُكماً تدقيقاً جدّياً في حسابات مصرف لبنان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق رؤية صندوق النقد، لا وفق رؤية أصحاب المصارف، وهو ما لن يتحقّق، أقله في المدى المنظور.
قد ينجح لبنان بشطب 65% من سندات دينه السيادي ونحو 20% من دينه المحلي، بمجرّد أن يضع حدّاً للخلافات السياسية التي تعيق الإصلاح
ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة "Bloomberg" يوم السبت الفائت، فإنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستخفض من 186.9% عام 2020 إلى 101.4%عام 2024، وهو ما يُعتبر بلا أدنى شك إنجازًا كبيرًا. لكن لا بدّ أن ينخفض ??الدين وأن يرتفع بمقابله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. في المبدأ، ولتخفيض الدين، لا مفرّ من أن تكون ميزانية الحكومة متوازنة على الأقل اعتبارًا من أوائل العام 2021، وهو ما لن يتحقّق من دون إصلاحات حقيقية تبدأ بالكهرباء والجمارك والاتصالات ولا تنتهي عند إقفال المعابر غير الشرعية.
إلى ذلك، ولزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يجب أن ترتفع نسبة الإنتاج وأن تنخفض البطالة، وهذا أمر لا يتوقّع حدوثه غالبية الخبراء الاقتصاديين. كما أنّ ذلك لا يمكن أن يحصل من دون إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع العام وتقليص عدد موظفيه بما لا يقل عن 30%.
قبل 17 تشرين الأول 2019 ، كان المعروض النقدي يبلغ 6.5 تريليون ليرة لبنانية. لكن اعتبارًا من كانون الثاني 2020، بدأ مصرف لبنان سياسة الإفراط بطباعة الليرة بمعدل شهري وسطي يقارب 1.5 تريليوناً. ذلك يعني باختصار أنّ السيطرة على المعروض النقدي باتت صعبة، ما ينذر بالمزيد من التضخم غير المسبوق ابتداء من عام 2021.
المصرف المركزي يلتزم الصمت تاركاً البنوك العالمية ومعها وكالات التصنيف الائتمانية تخمّن مستقبل لبنان الاقتصادي والنقدي
يبدو متفائلاً "Inc Citigroup" في تقريره الأخير عن لبنان، حيال سعر الصرف الذي يقدّره بـ8300 ليرة مقابل الدولار. إلا أنّ "Bank of America" لا يشاطره الرأي. إذ ينتظر أن يصل هذا السعر إلى 46.500 ليرة لبنانية. لكن بحسب الخبراء، وإذا لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة، وإذا لم تحقّق الموازنة العامة فائضًا في السنوات القليلة المقبلة، فسوف نعاني بالفعل من التضخم المفرط، وسيصبح توقّع "Bank of America" هذا رحوماً قياساً إلى ما ينتظره اللبنانيون بعد إلغاء الدعم الذي سيرفع الأسعار وسيفاقم نسب الفقر.
كلّ ذلك، والمصرف المركزي يلتزم الصمت تاركاً البنوك العالمية ومعها وكالات التصنيف الائتمانية تخمّن مستقبل لبنان الاقتصادي والنقدي، رافضاً الإفراج عن أرقام ميزانياته ومعها أساس قيمة الدين العام بالعملات الأجنبية. وبدلاً من تلقّف فرصة الاتفاق، وإن كان غير مكتمل مع واشنطن، وبدلاً من مساعدة لبنان لمحاسبة الطبقة السياسية المهترئة، يبدو أنّ فرنسا قد فضلت صون مصالحها الاستراتيجية وتأدية دور الوسيط بين إيران وبين الولايات المتحدة. وفي خضمّ كلّ ذلك، أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أنّ حزب الله استفاد من الفساد في لبنان فيما الفساد اعتمد عليه في تقويض النظام المصرفي. لذا، فإن الولايات المتحدة لن تساند لبنان من دون تنفيذ الإصلاحات بشفافية، كما أنها ستبدأ بتطبيق قانون "ماغنيتسكي"على سياسين لبنانيين قريباً، ما يعني مزيداً من الضبابية حيال مستقبل لبنان المالي.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- كيندال جينر.. مؤخرة رائعة بـ"بنطال ضيق" في "SoHo House" ماليبو!
- كايلي جينر وصدرها المثير بـ"Tiny Crop" في غرب هوليوود!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
- باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
- الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
- من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟
- المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال يناقش العموميات
- جريمة كفتون: السرقة لتمويل الإرهاب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)