- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
- باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
- ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على لبنان
- هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ويُنازل من لبنان
- الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
- من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟
- المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال يناقش العموميات
- من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟ سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم
- جريمة كفتون: السرقة لتمويل الإرهاب
- التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع وقف التنفيذ!
- استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»!
- اليساندرا أمبروسيو تكشف ما تحت الـ"هوت شورت"...
- في عهدة الوباء والاضطراب معاً
- هل ننتظر الرئيس الأميركي؟!
- لقاء فلسطيني خارج التاريخ
- واشنطن تستعد للتعامل مع لبنان... كـ«دولة فاشلة»
- هنية يهدّد إسرائيل من لبنان: نملك صواريخ لندكّ بها تل أبيب وما بعدها
- لبنان: إيمانويل ماكرون يتابع «التأليف» وقد يتدخل ضد المعرقلين
- تعقيدات تتنامى في طريق أديب.. والراعي لحكومة طوارئ مُصغرة
- بومبيو يكشف عن تحالفٍ إسرائيليّ إماراتيّ عسكريّ وأمنيّ ضدّ إيران وليس “اتّفاق سلام”.. ما هي الأسرار التّالية التي سيتم كشفها؟ وكيف ستتعاطى طِهران مع هذا الجار الإسرائيليّ الجديد؟ وهل حصلت أبوظبي على تعهّدات أمريكيّة بانضمام دول خليجيّة إلى هذا التّحالف حتى لا تكون وحدها في مرمى النّيران وهل دخلنا مرحلة “السّلام مُقابل الحِماية”؟
- جعجع بأعنف خطاب يهشم فيه "العهد" ويتحدى حزب الله
- ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق
- أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا سنتوجه للفرنسيين!
- أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19
- أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز
- غموض في التأليف ومخاوف من التوظيف الإيراني
- سياسيون وراءَ شركاتٍ وهميّة لإعادةِ الإعمار!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- كيندال جينر.. مؤخرة رائعة بـ"بنطال ضيق" في "SoHo House" ماليبو!
- كايلي جينر وصدرها المثير بـ"Tiny Crop" في غرب هوليوود!
- كيم كارداشيان بـ"سيقان مثيرة" في فستان من الجلد القصير في ماليبو!
- لبنان بين «علبة الشوكولا» الفرنسية و«علبة العقوبات» الأميركية
- نهم الأحزاب يهدد «مداورة» الوزارات..والمهلة تضيق أمام أديب
- الكلبة «فلاش» تُلاحق «نبضات القلب» تحت الركام.. والآمال تتضاءل
- حزب الله لا تعنيه "المثالثة": السيطرة الكاملة على الدولة
- بيان البنك الدولي يكذّب باسيل: هكذا سقط سدّ بسري
- ماكرون ينسف خطّة باسيل للكهرباء: العتمة على الطريق
- "الحزب" يُخرج الصواريخ من المخابئ مجدّداً
- لبنان والأسئلة الأميركية الصعبة
- ماكرون ونحن و... الواقع!
- بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب
- توقعات الأبراج ليوم September 6, 2020
- خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون رقابهم
- ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"
- انطلاق مفاوضات التأليف والبنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري... "المسيحيون مغيّبون والسنّة قلقون"
-
البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً ...الكاتب:
-
باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى ...الكاتب:
-
ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على ...الكاتب:
-
هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ...الكاتب:
-
الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها ...الكاتب:
-
من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟ ...الكاتب:
-
المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال ...الكاتب:
-
من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية ...الكاتب:
-
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع ...الكاتب:
-
استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»! ...الكاتب:
-
ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق ...الكاتب:
-
أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء ...الكاتب:
-
خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون ...الكاتب:
-
-
-
التحقيقات مستمرة... وقافلة المسؤولين الى المحاسبة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا ...الكاتب:
باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
استبق الائتلاف الحاكم برأسيه الأساسيين، "التيار الوطني الحر" وحزب الله"، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، بالمطالبة بتغيير النظام السياسي كلّ على طريقته. فالرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل طالباً بالدولة المدنية، وقد وصفها الأخير بـ"الشاملة" مع كلّ ما تعكسه هذه الشمولية من ضبابية، وهي المستوحاة من تعبير "العلمنة الشاملة" الذي كانت "الجبهة اللبنانية" قد ردّت به في بدايات الحرب الأهلية على مطالبة الحركة الوطنية بإلغاء الطائفية السياسية. أمّا السيّد نصرالله، فقد رحّب متأخراً عشرين يوماً تقريباً بدعوة ماكرون إلى عقد سياسي جديد خلال زيارته الأولى بيروت في 7 آب الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الورقة الفرنسية الرسمية لم تأتِ على ذكر قبل هذا المؤتمر لا من قريب ولا من بعيد. بل جاء في السطرين الأخيرين منها ما حرفيته: "إنّ فرنسا ستعمل دون إبطاء بالدعوة إلى مؤتمر دولي تأسيسي يسمح بتمويل لبنان ويضمن كامل سيادته".
من جهته الرئيس نبيه برّي وكعادته، خصوصاً خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، دعا إلى إلغاء الطائفية السياسيّة. وهذا موقف مقيم في أدبيّات برّي، وهو ما يوجب وضعه في سياق مواقف عون وباسيل ونصرالله الأخيرة.
لذلك لم يأتِ الرئيس الفرنسي على ذكر "العقد السياسي الجديد" في زيارته الثانية، علماً أنّ تفسيرات كثيرة قد أعطيت لعبارته تلك خلال زيارته الأولى تراوحت بين القول إنّه قصد اتفاقاً سياسياً جديداً تقتضيه مرحلة ما بعد انفجار مرفأ بيروت، وبين الاعتبار أنّه يدعو إلى تغيير النظام السياسي اللبناني المرتكز على "وثيقة الوفاق الوطني" . لكن اعتماد التفسير الثاني يحتاج إلى كثير من الجرأة لأنّ اعتبار أيٍّ كان أنّه في الإمكان الشروع بتغيير الدستور اللبناني في السياقين اللبناني والإقليمي الحاليين، يشكّك بقوّة في خبرته السياسية؛ أو يحتاج إلى كثير من الخبث السياسي لأنّ طرحه في التوقيت الحالي هدفه الاستظلال بموقف ماكرون لإعلان الدعوة إلى تغيير الدستور.
فرنسا ستعمل دون إبطاء بالدعوة إلى مؤتمر دولي تأسيسي يسمح بتمويل لبنان ويضمن كامل سيادته
وهذه دعوة مقيمة عند طرفين أساسيين في لبنان. الأوّل هو "التيار الوطني الحرّ" لانّه يعتبر أنّ الطائف حرم رئيس الجمهورية صلاحياته. ولذلك، فالرئيس عون لم يتمكّن من إرساء قواعد الحكم الرشيد! ثمّ إنّ جبران باسيل الذي يصبو إلى الانتقال من الغرفة الجانبية في القصر الرئاسي إلى القاعة الرئيسية، يحلم بإمكان استباق هذا الانتقال باسترداد صلاحيات رئيس الجمهورية المنقوصة، فيتمكن وقتذاك من حلّ كلّ الأزمات اللبنانية! وإلّا فهو سيكّرر المقولة نفسها بأنّ العجز عن العمل سببه نقص الصلاحيات، ولا حرجَ لديه في ذلك أصلاً.
أمّا الطرف الثاني فهو "حزب الله"، الذي يريد تكريس وترجمة نفوذه الأمني والعسكري والسياسيّ في داخل الدستور، باعتبار أنّ موازين القوى الداخلية تبدّلت عنا كانت عليه وقت إقرار "الطائف" والتوقيع عليه. وقد ذهب الشيخ أحمد قبلان صراحة إلى المطالبة بنظام غير طائفي؟!
والحال، فإنّ دعوة رأسي الحكم إلى تغيير النظام، كلّ بحسب أدبياته وإن كانت تصدر عن فائض قوّة وشعور بالغلبة لديهما، إلا أنّها تعكس في الوقت نفسه محدودية قدرتهما على جعل مسألة تغيير النظام السياسي أولوية في الحياة السياسية اللبنانية. وذلك بالرغم من كلّ محاولاتهما، وآخرها دعوة أطلقها رئيس الجمهورية إلى تنظيم حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية. وقد سارع وليد جنبلاط إلى رفض المشاركة في حوار كهذا، متمسّكاً بـ"اتفاق الطائف"، غامزاً من قناة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ولكن خصوصاً من قناة "رؤساء الحكومة الأربعة" الذين ما عادوا يذكرون الطائف في أدبياتهم!
دعوة رأسي الحكم إلى تغيير النظام، وإن كانت تصدر عن فائض قوّة وشعور بالغلبة لديهما، إلا أنّها تعكس في الوقت نفسه محدودية قدرتهما على جعل مسألة تغيير النظام السياسي أولوية في الحياة السياسية اللبنانية
لكنّ الأهمّ أنّ موقف جنبلاط يعكس مرّة جديدة اصطدام دعوات تغيير النظام بحائط المعادلات الطائفية / السياسية المعقّدة، التي تختزن بحراً من الموروثات التاريخية، لا السياسية وحسب، بل الاجتماعية والنفسيّة أيضاً، ما يجعل أي مسّ بها بمثابة سلوك للطريق الوعر نحو العنف.
واللافت في السياق عينه أنّ دعوة عون وباسيل إلى الدولة المدينة "الشاملة" تلاها ترحيب نصرالله بـ"العقد السياسي الجديد"، تزامنا مع تمسكّ "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" خلال لقاء ماكرون مع ممثلي الكتل السياسي في قصر الصنوبر الأربعاء الماضي بقانون الانتخابات الحالي، فضلاً عن رفضهما أي تقصير لولاية المجلس النيابي.
زيارة الرئيس الفرنسي الثانية لبيروت، كشفت مرّة جديدة، هشاشة الطرح السياسي للائتلاف الحاكم، الذي يحاول تمويهها بنزعات الغلبة، سواء عبر أدوات السلطة أو ترسانة الأسلحة والصواريخ
وغنيّ عن القول إن منطق القانون الانتخابي المعمول به يرتكز على منطق "القانون الأرثوذكسي" الذي يخوّل كلّ طائفة التصويت لنوّابها حصراً، في انقلاب صريح على اتفاق الطائف الذي رسم خريطة طريق لإلغاء الطائفية السياسية أهمّ مندرجاتها اتنخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي بموازاة إنشاء مجلس شيوخ بحسب التمثيل الطائفي. لكن يبدو أنّ للوزير باسيل ورئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، اللذين تمسّكا بالقانون الانتخابي خشية خسارة الغالبية النيابية، وصفة أخرى لإلغاء الطائفية السياسيّة وذلك من خلال تكريسها كما في القانون إياه؟!
في المحصلّة فزيارة الرئيس الفرنسي الثانية لبيروت، كشفت مرّة جديدة، هشاشة الطرح السياسي للائتلاف الحاكم، الذي يحاول تمويهها بنزعات الغلبة، سواء عبر أدوات السلطة أو ترسانة الأسلحة والصواريخ. لقد كان هذه الائتلاف عاجزاً عن التقدّم خطوة واحدة في طريق الإصلاح التي رسمها "المجتمع الدولي" لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية. خصوصاً بعد المهزلة التي أوقعت الحكومة السابقة نفسها ولبنان بها. فجاء ماكرون رامياً كرة الإصلاح مجدداً بين أيدي الثنائي "حزب الله" "التيار الوطني الحر" بوصفه عمود الحكم الحالي، وفي مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وقد قبلها الحزب مرغماً بالرغم من كلّ تنطّحاته السياديّة الخطابية. وهذا الوهن السياسي لا يمكن أن يعوضّه الانفتاح الفرنسي على "حزب الله"، خصوصاً أنّه انفتاح يفتقد اسباب المتانة والديمومة في لحظة إقليمية انتقالية ومعقدّة قبل نحو شهرين على الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ينتظرها العرب والإقليميون قبل الأميركيين!
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- كيندال جينر.. مؤخرة رائعة بـ"بنطال ضيق" في "SoHo House" ماليبو!
- كايلي جينر وصدرها المثير بـ"Tiny Crop" في غرب هوليوود!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- جعجع يرفع التحدي: تسليم السلاح و"لامركزية موسّعة"
- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
- باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
- الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
- من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟
- المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال يناقش العموميات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)