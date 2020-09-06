- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
- باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
- ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على لبنان
- هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ويُنازل من لبنان
- الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
- من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟
- المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال يناقش العموميات
- من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟ سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم
- جريمة كفتون: السرقة لتمويل الإرهاب
- التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع وقف التنفيذ!
- استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»!
- اليساندرا أمبروسيو تكشف ما تحت الـ"هوت شورت"...
- في عهدة الوباء والاضطراب معاً
- هل ننتظر الرئيس الأميركي؟!
- لقاء فلسطيني خارج التاريخ
- واشنطن تستعد للتعامل مع لبنان... كـ«دولة فاشلة»
- هنية يهدّد إسرائيل من لبنان: نملك صواريخ لندكّ بها تل أبيب وما بعدها
- لبنان: إيمانويل ماكرون يتابع «التأليف» وقد يتدخل ضد المعرقلين
- تعقيدات تتنامى في طريق أديب.. والراعي لحكومة طوارئ مُصغرة
- بومبيو يكشف عن تحالفٍ إسرائيليّ إماراتيّ عسكريّ وأمنيّ ضدّ إيران وليس “اتّفاق سلام”.. ما هي الأسرار التّالية التي سيتم كشفها؟ وكيف ستتعاطى طِهران مع هذا الجار الإسرائيليّ الجديد؟ وهل حصلت أبوظبي على تعهّدات أمريكيّة بانضمام دول خليجيّة إلى هذا التّحالف حتى لا تكون وحدها في مرمى النّيران وهل دخلنا مرحلة “السّلام مُقابل الحِماية”؟
- جعجع بأعنف خطاب يهشم فيه "العهد" ويتحدى حزب الله
- ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق
- أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا سنتوجه للفرنسيين!
- أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19
- أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز
- غموض في التأليف ومخاوف من التوظيف الإيراني
- سياسيون وراءَ شركاتٍ وهميّة لإعادةِ الإعمار!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- كيندال جينر.. مؤخرة رائعة بـ"بنطال ضيق" في "SoHo House" ماليبو!
- كايلي جينر وصدرها المثير بـ"Tiny Crop" في غرب هوليوود!
- كيم كارداشيان بـ"سيقان مثيرة" في فستان من الجلد القصير في ماليبو!
- لبنان بين «علبة الشوكولا» الفرنسية و«علبة العقوبات» الأميركية
- نهم الأحزاب يهدد «مداورة» الوزارات..والمهلة تضيق أمام أديب
- الكلبة «فلاش» تُلاحق «نبضات القلب» تحت الركام.. والآمال تتضاءل
- حزب الله لا تعنيه "المثالثة": السيطرة الكاملة على الدولة
- بيان البنك الدولي يكذّب باسيل: هكذا سقط سدّ بسري
- ماكرون ينسف خطّة باسيل للكهرباء: العتمة على الطريق
- "الحزب" يُخرج الصواريخ من المخابئ مجدّداً
- لبنان والأسئلة الأميركية الصعبة
- ماكرون ونحن و... الواقع!
- بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء بيروت يسيطر عليها حزب
- توقعات الأبراج ليوم September 6, 2020
- خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون رقابهم
- ميلانيا ترامب تدافع عن الرئيس أمام اتهامات بأنه وصف جنودا قتلى بـ"الفاشلين"
- انطلاق مفاوضات التأليف والبنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري... "المسيحيون مغيّبون والسنّة قلقون"
-
البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً ...الكاتب:
-
باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى ...الكاتب:
-
ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على ...الكاتب:
-
هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ...الكاتب:
-
الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها ...الكاتب:
-
من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟ ...الكاتب:
-
المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال ...الكاتب:
-
من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية ...الكاتب:
-
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع ...الكاتب:
-
استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»! ...الكاتب:
-
ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق ...الكاتب:
-
أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء ...الكاتب:
-
خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون ...الكاتب:
-
-
-
التحقيقات مستمرة... وقافلة المسؤولين الى المحاسبة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
بتروح وبتجي... أزمة المحروقات من جديد ...الكاتب:
-
شهر على انفجار باخرة الموت: كلهم كانوا ...الكاتب:
الحكومة الأسبوع المقبل؟
نهاية أسبوع هادئة أمضتها عملية تأليف الحكومة. لا تطور مهماً، بانتظار الأسبوع الحالي، الذي يُتوقع أن يحمل معه بدء النقاش الفعلي في التركيبة الحكومية. الرئيس المكلف مصطفى أديب عمد خلال الأيام الماضية إلى وضع تصوره الأولي لشكل الحكومة، على أن يبدأ الاتصالات مع الأطراف الأساسيين هذا الأسبوع، وخاصة أن المداورة في الحقائب السيادية لم تحسم بعد، كما لم تحسم مسألة التعامل مع الحقائب المسيحية؛ من يسمّيها إن كان القوات والتيار خارج الحكومة؟ وقبل هذه وتلك لم يحسم حجم الحكومة، وسط تأكيد لسعي الرئيس المكلّف إلى تأليف حكومة مصغّرة تضم اختصاصيين. لكن ثمة من يبدو واثقاً من أن أياً من العقد لن يطول، على أن تكون فترة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف. ويذهب البعض في تفاؤله إلى حد الجزم بأن الحكومة ستبصر النور مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن القوى السياسية الداعمة لأديب لن تعرقل مساعيه. وأشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، يحث أديب على الالتزام بفترة الأسبوعين التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأليف الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر أسياسي لنيل الدعم الفرنسي، ومن خلفه الغربي.
إلى ذلك، بدأ أمس قرار رفع الدعم يسلك طريق التنفيذ. وزير الاقتصاد راوول نعمة قرر وقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، بحجة أن الأسعار لم تنخفض، بل ارتفع بعضها ضعفي الأسعار السابقة للدعم. وبدلاً من اللجوء إلى البحث عن سبل لخفض الأسعار ومراقبة حسن إفادة المستهلكين من الدعم، استسهل نعمة اللجوء إلى الخيار الذي يفضّله، وهو وقف الدعم. وفي السياق نفسه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هناك جهداً لـ«ترشيد» السلة الغذائية. وقال لمحطة «أم تي في» إنه يجري العمل على أن يكون هنالك بطاقة لكل مواطن للشراء بقيمة ١٥١٥ للدولار، من دون أن يحدد الفئات التي تستفيد من البطاقة. وأكد سلامة أنه طلب من وزارة الطاقة تحديد حاجات البلد من الفيول والمحروقات، إلى حين يصبح هنالك خطة واضحة.
وفي سياق منفصل، أشار سلامة إلى إنه «لن يفلس أيّ مصرف في لبنان، ونحن اتّخذنا قراراً مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه والحقوق تبقى محفوظة».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
- نجمة اللياقة الجسدية البريطانية “غابي ألين” بـ"بيكيني مثير" على متن يخت في إيبيزا!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- كيندال جينر وهايلي بالدوين مثيرات خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- كيندال جينر.. مؤخرة رائعة بـ"بنطال ضيق" في "SoHo House" ماليبو!
- كايلي جينر وصدرها المثير بـ"Tiny Crop" في غرب هوليوود!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- جعجع يرفع التحدي: تسليم السلاح و"لامركزية موسّعة"
- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
- باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
- الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
- من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟
- المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال يناقش العموميات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)