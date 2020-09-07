أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يُتوقّع أن يشهد مؤتمر أحد الأحزاب تغييرات جذرية في الوجوه والمواقع والمناصب وتطعيمه من خارج بيئته ‏الطائفية وحصول مفاجآت في المواقع القيادية الأساسية‎.

ـ عُلم أنّ أحد الفنادق الأبرز في لبنان بدأ يدخل في مرحلة وضع اللمسات النهائية على الإقفال بعد صرف معظم ‏الموظفين، إلا أنّ هذا القرار أُجّل إلى موعد تشكيل الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه‎.

ـ قال وزير سابق ان معظم اللوائح المسربة عن تكيلات حكومية مرتقبة لا يقارب الواقع الذي يمكن ان يشكل ‏مفاجأة‎.

ـ اتصل زعيم سياسي برئيس سابق للحكومة يعاتبه على تقديم الاخير منزلا للرئيس المكلف في جوار منزله بذريعة ‏ان المتظاهرين اذا لاحقوه سيقفلون الشارع ويتسببون بشغب فيه‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر معنية بالاتصالات لتشكيل الحكومة إن إحدى العقد الخفيّة قد تكون في مسعى لتسمية المدير العام ‏السابق لوزارة المال ألان بيفاني وزيراً للمالية وهو ما يفسر الحديث عن المداورة والحملة حول عقد التحقيق ‏الجنائي في مصرف لبنان الذي وقعه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال‎.

ـ كواليس‎

تحدثت مصادر دبلوماسية أوروبية عن تخوّفها من موجة تصعيد على جبهات العراق وشرق سورية والداخل ‏الفلسطيني والحدود اللبنانية الفلسطينية، رغم مساعي التهدئة التي برزت في حركة الرئيس الفرنسي. وقالت ‏المصادر إن إيران تنظر بعين الريبة للتهدئة من دون تفاهمات وتعتبرها كسباً للوقت في فترة الانتخابات الرئاسية ‏فقط‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ دعا سفير عربي الى تأجيل البحث عمّن انتصر نتيجة مبادرة ماكرون لافتا الى أن ما سيليها لن يبقي أحدا ‏منتصرا إلا لبنان‎.

ـ سئلت شخصية قريبة من "8آذار" عن رأيها في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأجابت: "إنه حبّوب‎".

ـ لوحظ أن عددا من النواب باتوا بعيدين كل البعد عن العمل السياسي سوى للضرورات القصوى خصوصا بعد ‏إنفجار 4 آب‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فوجئت أوساط ديبلوماسية باقتراح رئيس الجمهورية حكومة من 24 وزيراً، خلافاً لما تم التوافق عليه إبان زيارة ‏الرئيس الفرنسي بتشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيراً خلال أسبوعين‎!

ـ تعثر البحث في مداورة الوزارات بين الطوائف بعد اعتراض التيار الوطني على بقاء حقيبة المالية مع حركة ‏‏"أمل"، ومطالبته بالاحتفاظ بوزارة الطاقة مقابل ذلك‎!

ـ تجري اتصالات لجمع النواب المستقيلين في تكتل واحد، يكون بمثابة النواة لإنشاء جبهة عريضة مع قيادات ‏بعض فصائل حراك 17 تشرين الأول‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ نقل ديبلوماسي غربي في مجلس خاص أنّه سمع من الفرنسيين تعليقات "بالغة السلبية" تجاه أداء جبران باسيل ‏ومسؤوليته المركزية في الأزمة اللبنانية‎.

ـ يتردد أنّ مصطفى أديب سيحمل معه حين يُقدّم تشكليته الحكومية، ورقة اعتذاره، فإما تُقبل تشكيلته أو يُقبل ‏اعتذاره‎.

ـ استنكر مستوردون للأدوية الزراعية سياسة المحسوبيات وتوزيع البونات في الدعم، مطالبين بجعله دعماً مشابهاً ‏لدعم البنزين‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎مستشار غير كفوء‎ ‎

تبيّن أن إسماً تم تداوله لوزارة معنيّة بقطاع حيوي، إنما هو مستشار من فريق الوزير الأسبق، وليس مختصاً ولا ‏كفوءاً على الإطلاق بهذا القطاع‎.‎

‎*‎موعد يثير الحنق‎ ‎

موعد لشخصية تزور لبنان مع زعيم سياسي أثار حنق جهات محددة تظهّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي‎