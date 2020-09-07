- أي حكومة مع "عراضة الممانعة" وإطلالة التعقيدات؟
- الحكومة نسخة معدّلة عن السابقة.. والبنك الفرنسي قد يدقّق حسابات "المركزي"
- أسرار وخفايا لبنانية
- التوظيف السياسي لمرونة ماكرون قد يطيح مبادرته... وباسيل لا يتنازل
- مصطفى أديب يصطدم بشروط "ممانعة" للتأليف... التغطية الفرنسية لم تذلل عقبات "الحزب" و"التيار"!
- ملفات خلافية مع شينكر
- واشنطن لماكرون: لا مفرّ من العقوبات
- ماكرون و"البيسكلات" .. وقفازات شينكر!
- ماكرون في «الأدغال»: ماذا ينتظره؟
- تصفية مشاريع UNDP كتلة نار ترمى في حضن الحكومة المقبلة
- الغواصة الأميركية النووية "ذئب البحر".. ما الرسالة التي أوصلتها لروسيا؟
- مشهد المجتمع اللبناني يتغيّر: من الدعم الى البطاقة التموينية
- كيندال جينر بفستان قصير يكشف عن ساقيها المثيرتين خارج مطعم المشاهير "Nobu" في ماليبو
- أستراليا: الحكومة ستوفر لقاحا مجانيا مطلع العام الجاري ضمن صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار
- صوفيا ريتشي ومؤخرتها المثيرة بـ"ثونغ بيكيني Thong Bikini" على شواطئ سانتا باربارا في كاليفورنيا!
- جعجع يرفع التحدي: تسليم السلاح و"لامركزية موسّعة"
- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
- باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى الدولة المدنية!
- ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على لبنان
- هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ويُنازل من لبنان
- الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها
- من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟
- المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال يناقش العموميات
- من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟ سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم
- جريمة كفتون: السرقة لتمويل الإرهاب
- التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع وقف التنفيذ!
- استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»!
- اليساندرا أمبروسيو تكشف ما تحت الـ"هوت شورت"...
- في عهدة الوباء والاضطراب معاً
- هل ننتظر الرئيس الأميركي؟!
- لقاء فلسطيني خارج التاريخ
- واشنطن تستعد للتعامل مع لبنان... كـ«دولة فاشلة»
- هنية يهدّد إسرائيل من لبنان: نملك صواريخ لندكّ بها تل أبيب وما بعدها
- لبنان: إيمانويل ماكرون يتابع «التأليف» وقد يتدخل ضد المعرقلين
- تعقيدات تتنامى في طريق أديب.. والراعي لحكومة طوارئ مُصغرة
- بومبيو يكشف عن تحالفٍ إسرائيليّ إماراتيّ عسكريّ وأمنيّ ضدّ إيران وليس “اتّفاق سلام”.. ما هي الأسرار التّالية التي سيتم كشفها؟ وكيف ستتعاطى طِهران مع هذا الجار الإسرائيليّ الجديد؟ وهل حصلت أبوظبي على تعهّدات أمريكيّة بانضمام دول خليجيّة إلى هذا التّحالف حتى لا تكون وحدها في مرمى النّيران وهل دخلنا مرحلة “السّلام مُقابل الحِماية”؟
- توقعات الأبراج ليوم September 7, 2020
- جعجع بأعنف خطاب يهشم فيه "العهد" ويتحدى حزب الله
- ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق
- أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا سنتوجه للفرنسيين!
- أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكوفيد-19
- أستراليا.. كورونا: 10 حالات إصابة جديدة بولاية نيو ساوث ويلز
- غموض في التأليف ومخاوف من التوظيف الإيراني
- سياسيون وراءَ شركاتٍ وهميّة لإعادةِ الإعمار!
- صوفيا ريتشي وسيقانها المثيرتين بـ"تنورة قصيرة" في ماليبو!
- من تراثنا الفلسطيني
- بالفيديو: حفريات مشبوهة في تلة كفرشيما, المطار وبيروت في المرمى, فهل من مخطط؟
-
التوظيف السياسي لمرونة ماكرون قد يطيح مبادرته... ...الكاتب:
-
مصطفى أديب يصطدم بشروط "ممانعة" للتأليف... التغطية ...الكاتب:
-
ملفات خلافية مع شينكر ...الكاتب:
-
واشنطن لماكرون: لا مفرّ من العقوبات ...الكاتب:
-
ماكرون و"البيسكلات" .. وقفازات شينكر! ...الكاتب:
-
ماكرون في «الأدغال»: ماذا ينتظره؟ ...الكاتب:
-
تصفية مشاريع UNDP كتلة نار ترمى في ...الكاتب:
-
مشهد المجتمع اللبناني يتغيّر: من الدعم الى ...الكاتب:
-
البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله ...الكاتب:
-
ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً ...الكاتب:
-
باسيل وسحر الانتقال من "القانون الأرثوذكسي" إلى ...الكاتب:
-
ضبط المرافق والمعابر والمطار: "وصاية" دولية على ...الكاتب:
-
هنيّة والخروق السيادية ... يُغازل في فلسطين ...الكاتب:
-
الدولار 8300 مع إصلاحات.. 46000 من دونها ...الكاتب:
-
من يتلقف مِنَ "السنّة" تحوّلات المنطقة؟ ...الكاتب:
-
المهلة الفرنسية قاربت النفاد... وأديب لا يزال ...الكاتب:
-
من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية ...الكاتب:
-
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع ...الكاتب:
-
استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»! ...الكاتب:
-
ماكرون والمنظومة اللبنانية: توأم لعوب ومنافق ...الكاتب:
-
أهالي جبل محسن: نريد وزيرًا علويًا وإلّا ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو.. تقارير استخباراتية: معظم العمليات في ميناء ...الكاتب:
-
خفايا تحقيق انفجار بيروت: سياسيون وأمنيون يتحسسون ...الكاتب:
-
ضباط وقضاة وسيكار ...الكاتب:
أي حكومة مع "عراضة الممانعة" وإطلالة التعقيدات؟
لم ينقض أسبوع بعد على الزيارة الثانية التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان، والتي شكلت دفعا قويا لاستعجال خطوات الاستحقاق الحكومي، حتى بدأت تتلبد الغيوم والشكوك المريبة في المناخات التي تواكب انصراف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب الى اعداد مسودة تركيبة حكومته. وإذ تتسم صورة عملية التأليف بغموض كبير في انتظار ما قد تتكشف عنه الأيام القليلة المقبلة من معطيات ملموسة في شان تركيبة الحكومة العتيدة لم يكن ممكنا تجاهل المناخ السلبي الذي نشأ في الأيام الأخيرة من خلال تعمد "محور الممانعة" اطلاق "عرض للقوى" واكب زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية والذي تحولت لقاءاته وجولاته ومواقفه من بيروت ومنابرها الى عملية مدروسة لاطلاق الرسائل في اتجاه خصوم ايران وتحويل بيروت منصة مستباحة. وأسوأ ما واكب هذه الظاهرة ان هنية الذي كان هدد من بيروت إسرائيل بصواريخه العابرة الى ما بعد تل ابيب ظهر امس في لقاء تنسيقي مع الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله، قام بجولة واسعة في مخيم عين الحلوة ليعلن منه ان "مخيمات الشتات ستبقى قلاع المقاومة". والواقع ان هذا الاستعراض المتعمد من "محور الممانعة " شكل تحديا سافراً للدولة العاجزة من جهة، فيما رسم علامات ريبة كبيرة حيال طبيعة التوظيف الذي يستغله "حزب الله" للوساطة الفرنسية في لبنان والمرونة التي تتبعها حياله فيما يمرر غداة زيارة الرئيس الفرنسي هذا الخرق ليقول انه باق على تحكمه بقرارات الدولة أيا تكن نتائج الوساطة الفرنسية.
وفي ظل هذا التطور السلبي ينقضي اليوم الاسبوع الاول من مهلة الاسبوعين والمعطيات الحكومية لا تبشر بولادة سهلة للحكومة. ووفق المعطيات فان الرئيس المكلّف استمع لكل القوى السياسية والكتل النيابية، كما اطلع من رئيس الجمهورية على ما يطلبه في الحكومة المقبلة، بتوسيع العدد الى 24 وبأن يكون في الحكومة وزراء اختصاص مسيسون. وهو حتى الآن لا يبادر الى طلب اللقاء بأحد، ولا يقترح اسماء ولا حقائب على احد كما لا يطلب من أحد اقتراح اسماء.
واللقاء الذي عقده أديب قبل ايام مع المعاونين السياسيين للأمين العام لـ"حزب الله " ورئيس مجلس النواب حسين الخليل وعلي حسن خليل جاء بناء لطلبهما ولم يكشف الا القليل عما دار في هذا اللقاء. لكن علم انهما لم يفهما من أديب من الذي سيسمي الوزراء وكيف ستوزع الحقائب ولا اذا كانت حقيبة المال ستبقى مع الطائفة الشيعية علما ان الثنائي متمسك ببقائها معه ويرفض المداورة في الحقائب الأساسية.
كما ان بيت الوسط لا يتدخل بعملية التأليف والرئيس سعد الحريري قال بوضوح : لا نريد حقيبة ولا اي وزير.
الى ذلك علم ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قال امام نواب كتلته السبت في اللقلوق إن الرئيس اديب لا يطلب لقاء الاحزاب ولا يسأل الاحزاب رأيها في حقائب أو اسماء. لذلك عندما يعرض تشكيلته نقرر كيف سنتعاطى مع الحكومة المقبلة.
ويقول المتابعون، ان مسار التأليف لا يبشر بأنه سيكون سهلاً ولن يتوضح قبل ان يعرض الرئيس اديب تصوره الاولي على رئيس الجمهورية، ويتوضح ما اذا كان اتفق ورئيس الجمهورية على الخطوط العريضة للحكومة لاسيما وان المعلومات تشير الى انه مصر على حكومة من 14 وزيراً.
وكان لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس موقف جديد شدد فيه على ضرورة قيام لبنان بالإصلاحات. وإذ اكد وقوف فرنسا الى جانب لبنان بحيث ان الرئيس ايمانويل ماكرون كان رئيس الدولة الوحيد الذي زار بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت قال "على كل طرف ان يقوم بدوره. على اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات وعلى فرنسا تأكيد الإصلاحات كما ان المجتمع الدولي ثمن وأيد جهود ماكرون والأمم المتحدة وكذلك الفاتيكان".
جعجع وبكركي
وسط هذه الأجواء برزت المواقف التي اعلنها رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع في القداس السنوي لـ"شهداء المقاومة اللبنانية " الذي أقيم عصر امس في معراب والتي تميزت بشن جعجع اعنف هجماته على "تفاهم مار مخايل " بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله " قبل ان يتوجه مباشرة الى الحزب داعيا إياه الى اتخاذ القرار الحاسم بالتسليم للدولة اللبنانية والكف عن خدمة ايران. واعتبر جعجع "ان كلمة سحرية تختصر أسباب كل ما وصلنا اليه : تفاهم مار مخايل لانه صفقة بين حزبين على تأمين مصالحهما الحزبية الضيقة على حساب لبنان" وتوجه الى الحزب سائلا :" الى اين تريد بعد ان يصل الوضع في لبنان وهل هناك أسوأ مما نعيشه وهل تنتظر مجاعة كاملة " ودعاه الى "وضع نفسه في خدمة لبنان". وفيما دافع جعجع بقوة عن بكركي وموقف البطريرك الداعي الى الحياد تميزت عظة الراعي امس بدعوته الرئيس المكلف الى التزام مواصفات محددة للحكومة الجديدة ابرزها "ان تكون حكومة طوارئ مصغرة ومؤهلة وقوية توحي بالجدية والكفاية … حكومة من الشعب وللشعب وليس من السياسيين وللسياسيين ".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- صوفيا ريتشي ومؤخرتها المثيرة بـ"ثونغ بيكيني Thong Bikini" على شواطئ سانتا باربارا في كاليفورنيا!
- أستراليا: الحكومة ستوفر لقاحا مجانيا مطلع العام الجاري ضمن صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار
- اليساندرا أمبروسيو تكشف ما تحت الـ"هوت شورت"...
- جعجع يرفع التحدي: تسليم السلاح و"لامركزية موسّعة"
- ترسيم الحدود البريّة والبحريّة أُنجز والإعلان قريباً
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أي حكومة مع "عراضة الممانعة" وإطلالة التعقيدات؟
- الحكومة نسخة معدّلة عن السابقة.. والبنك الفرنسي قد يدقّق حسابات "المركزي"
- أسرار وخفايا لبنانية
- مصطفى أديب يصطدم بشروط "ممانعة" للتأليف... التغطية الفرنسية لم تذلل عقبات "الحزب" و"التيار"!
- مشهد المجتمع اللبناني يتغيّر: من الدعم الى البطاقة التموينية
- جعجع يرفع التحدي: تسليم السلاح و"لامركزية موسّعة"
- تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!
- الحكومة الأسبوع المقبل؟
- البنك الدولي: مخاطر "سمعة" بسري ألغت تمويله
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)